El Químico como su Ángel son responsables de lo que sucede carnavalescamente y fraudulentamente en el instituto, estando a la sombra y al acecho El Ángel con(tra) Oscar Blancarte y Marsol Quiñones, hasta que El Tostado se-sentó-adueñó, con el regusto del Rey-Memo, en la dirección y en la administración, de lo que es la miserabilidad artística y cultural marismeña-mazatleca.

Creyendo lo que se creen, arrogante El Químico y petulante El Ángel, la vida carnavalesca es la de ellos como la de los marismeños-mazatlecos, pues al tener la presidencia y la dirección hacen lo que quieren gastando lo que pueden para el divertimento y la diversión, el ocio y el negocio, con el erario público en la paraestatal municipal, donde las ganancias son para el presidente y el director y las pérdidas no son tampoco las del carnaval, mientras en lo turístico cultural hay un manoseo, a trasmanos, de los empresarios hoteleros, restauranteros y prestadores de servicios públicos turísticos con la reventada imagen de Mazatlán y la contaminada isla de Venados que doña Chayo Torres altas hace valer cualquier mojonera para el turismo depredador cultural.

Si las denuncias de Oscar Blancarte y Marsol Quiñones, han valido para lo que les valen a El Químico y El Ángel, ¿las luminarias-iluminarán hacia lo oscuro de El Químico con El Tostado por iluminado, siempre tan bien vestido y bien perfumado?

La miserabilidad no es nada más la condición de pobreza, cuando la miserabilidad también es parte de quienes se valen de los puestos y los dineros para hacer negocios con obras públicas sociales y culturales, a reserva de que a la cultura dizque se le restrinjan los recursos económicos, el instituto carnavalesco de cultura, turismo y arte es una empresa paramunicipal con un presidente y un director que genera más ganancias que pérdidas, y la miserabilidad se afianza y se financia más con cuentas intransparentes, a discreción, más personales que municipales con una escasa y ávara retribución en el ámbito de lo socioestéticamente artístico y cultural, apropiándose y utilizando los valores artísticos y culturales como productos sucedáneos de consumo en el turismo cultural, para los cuales se viola éticamente el derecho a la cultura que a los marismeños-mazatlecos les es lo mismo una caguama y una ballena, que el Dr. Hernández Norzagaray nos responda ¿qué es mejor, el salmón ahumado de Oslo en la fonda del Chalío o el pescado zarandeado de Mazatlán en Oslo?, porque lo que vale más es el lugar y la acción cuando en un restaurante playero marismeño-mazatleco comen los que tienen que comer, no importando que un ahogado de mar, y no, de cerveza, esté tirado en la arena, pues como dice El Químico que los ejecutados son un atractivo más para Mazatlán, El Ángel hace lo mismo con el instituto: dirigirlo como suyo y hacer de su miserabilidad-su riqueza personal.

El dúo-depredador de El Químico y El Ángel en el instituto carnavalesco de cultura, turismo y arte, deben ser jalados para el ajuste de cuentas claroscuras, a la vista gorda, con que se engalanan-disfrazan en el colorido alegórico carnavalero desde que están en lo que operan, arrogantes y petulantes, con la autosuficiencia y la displicencia de la miserabilidad personal de funcionarios pagados por los ciudadanos marismeños-mazatlecos, y si no que derRocha Moya haga valer lo que hizo valer con el fierro-Ferreiro: la apuranza-celeridad de sacarse el clavo chueco y mohoso para clavar al ahijado y amacizar la jaba desvencijada de la 4T sinaloense, cuando El Químico, el iluminado por las luminarias, está iluminado de más hasta que la ASE estatal disponga y quiera bajarle la iluminación al iluminado de marras, sobre todo, si ha amarrado-fraudeado con las luminarias de Azteca Lighting, a quien el gobernador la ha condenado a la oscuridad, mas no a El Químico, en lo que el alcalde, en su redil, inventa e invita y le paga el favor a Rigoberta Menchú para que se reconozca a Mazatlán como una ciudad “Destino Turístico de la Paz y Destino de Inclusión”, que es como ponerle una luminaria más a los eventos que solamente pasan en Mazatlán de manera única e histórica con el iluminado de El Químico y el tostado de El Ángel, siendo testigos mudos y silenciosos, convenencieros por fiesteros y ruidosos, los marismeños-mazatlecos.

Pos(t)data: últimamente, Mazatlán, es el destino turístico de la paz sepulcral y el destino de los desaparecidos incluidos, esperando que la isla sola de en medio no sea nomás un tiradero de basura.