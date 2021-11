Inicia una etapa de transformación para Sinaloa

Este lunes primero de noviembre inició constitucionalmente el periodo sexenal de gobierno 2021-2027 que preside el doctor Rubén Rocha Moya, siendo el gobernador electo en Sinaloa con la más alta votación en las décadas recientes al obtener como candidato de la alianza PAS-Morena el 56% de la voluntad popular, expresada en las urnas el pasado 6 de junio.

Con un emotivo, familiar y muy natural discurso en su toma de protesta este domingo 31 de octubre en el salón de plenos del Congreso local, ha comunicado con mucha precisión cuáles serán los proyectos y rasgos distintivos de su gobierno, subrayando la empatía institucional con los principios del gobierno federal del presidente Andrés Manuel López Obrador y el compromiso central de atender el combate a la pobreza, la corrupción y el apoyo a los sectores más desfavorecidos de nuestra entidad.

Entre otras cosas, el gobernador Rocha Moya reiteró los siguientes compromisos:

Cero tolerancias a la corrupción y a las conductas impropias, empezando incluso por su círculo más cercano. Dijo: “En particular a mis hijos, los conmino a conducirse con recato, dignidad y prudencia, teniendo muy claro que no pueden esperar privilegios del poder. No quisiera tener un familiar incómodo”.

Se asumió como mandatario, figura política que tiene como mandante al pueblo que lo elige, en este caso el sinaloense y expresó: “Lo asumo sin soberbia alguna, con la convicción de que gobernaré para todas y todos los sinaloenses, sin distingos ni exclusiones de ninguna especie”. Muy a tono con esa máxima democrática de “mandar obedeciendo”.

Igualmente, se comprometió a ejercer un “gobierno austero, transparente, incluyente, justo y con profundo sentido del bienestar social”.

Además, encabezar “una administración empeñada en generar oportunidades de trabajo, educación, salud, vivienda y servicios públicos de calidad”, consecuencia de la llegada al poder público de un “gobierno con visión social y humanista”.

Asimismo, a implantar en Sinaloa el compromiso obradorista de “no mentir, no robar y no traicionar”.

Particularmente, como nuevo titular de la Secretaría de Salud en Sinaloa, celebro enormemente que uno de los siete “acuerdos trascendentales” que el gobernador Rubén Rocha ya ha alcanzado con el presidente López Obrador sea que “juntos iniciemos un proceso de basificación gradual del personal de salud en la entidad, que al hacerlo estaremos rindiendo un modesto homenaje y acto de justicia a todas y todos los trabajadores de la salud por su heróico desempeño frente a la terrible pandemia”.

Aprovecho precisamente este comentario, para expresar que ya me he separado del cargo de presidente del Partido Sinaloense (PAS) para asumir esta responsabilidad que me ha encomendado el gobernador Rubén Rocha Moya de mejorar integralmente los servicios de salud en Sinaloa y hacer todo mi esfuerzo para cumplir a cabalidad los compromisos establecidos en campaña, registrados en nuestras plataformas electorales y reiterados en los últimos días personalmente al sector médico sinaloense.

Asumo esta encomienda con mucha emoción, convicción y entrega, donde haré todo lo que esté en nuestra capacidad y esfuerzo para llevar la transformación al sector salud de Sinaloa, corresponder con resultados a la confianza puesta en un servidor por el gobernador del estado y rendirle buenas cuentas a una ciudadanía que, sin duda, está ávida de una clase política que trabaje absolutamente por el bien de la gente o en palabras de Abraham Lincoln, que trabaje para el pueblo, por el pueblo y con el pueblo.

Culiacán Sinaloa, a 1 de noviembre del 2021.

Gracias y si pueden quédense en casa.