INICIA SEGUNDA TEMPORADA DEL CASO LUMINARIAS

La renuncia de Luis Guillermo Benítez Torres a la presidencia municipal y la desingación de Edgar González Zataráin como alcalde sustituto de Mazatlán es apenas el inicio de la segunda temporada del caso luminarias.

Tras la invitación del gobernador del estado Rubén Rocha Moya al "Químico" para que se sumara a su gabinete como secretario de Turismo y el que este aceptara, provocó el enojo e indignación de los mazatlecos, quienes ven en esta acción un acto de impunidad al arropar y proteger a Benítez Torres.

Tanto la Fiscalía General del Estado como el Congreso del Estado han asegurado que esta decisión, de la cual mencionan que el mandatario estatal está en todo su derecho pues él sabe a quien pone y a quien quita, además de que hasta ahorita Benítez Torres solo es un presunto culpable, no afectará para nada los proceso de denuncia que actualmente enfrenta el hoy ex alcalde por irregularidad en la función pública; ya se verá si es cierto o no.

Por si acaso, el diputado federal Juan Torres Navarro interpuso una nueva denuncia en contra del Químico pero ante la Fiscalía General de la República, organismo que no depende del gobierno estatal y donde Rocha Moya no podrá meter las manos, por un presunto daño patrimonial de más de 800 millones de pesos que no fueron solventados en la cuenta pública del 2020.

Y es que a todos sorprendió, algunos hasta pensaron que se trataba de un hackeo, cuando el mandatario estatal publicó en su cuenta de Twitter la invitación que le hizo a su compañero de partido, cuando durante las últimas semanas, incluso un día antes había manejado un discurso muy diferente, de no meter las manos ni porteger al hoy imputado. La especulación es que Rocha Moya recibió presiones externas, de más arriba, para que salvara Luis Guillermo, entonces surge la duda ¿quién y por qué?

Del nuevo alcalde sustituto, que entró haciendo una limpia en las direcciones y dependencias municipales, sobre todo en aquellas donde había gente cercana al "Químico" y quienes eran parte del Comité de Adquisiciones y evidenciando irregularidades en al interior de la administración que se calló, por cierto, mientras era Secretario del Ayuntamiento.

Aparentemente el nuevo munícipe, y de acuerdo al discurso que hoy maneja, viene a dar un nuevo giro en la gobernabilidad del municipio. No obstante, González Zataráin no está limpio del todo, también está implicado en el millonario contrato, aunque el asegura que no firmó y que la denuncia de la posible falsificación de firma ya es competencia de las autoridades.

Hay quienes aseguran que su nombramiento es solo más de lo mismo, pues no se olvida que el ex secretario del Ayuntamiento fue un aliado de Benítez Torres. Aún hay muchas dudas que resolver y dudas que aclarar en torno a su participación en este polémico caso.