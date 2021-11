Incumplen la ley ediles y alcalde de Mazatlán

Luego de varias horas de negociaciones entre el alcalde químico Luis Guillermo Benítez Torres y el ex presidente del Partido Sinaloense (PAS) y hoy secretario de Salud estatal, Héctor Melesio Cuén Ojeda, que al parecer se prolongaron hasta el sábado por la mañana, porque no se ponían de acuerdo en el próximo Secretario del Ayuntamiento, finalmente salió humo blanco del conclave, y del que en todo momento estuvo al pendiente el Gobernador Rubén Rocha Moya.

Y es que ambos salieron huesos duros de roer, ya que el alcalde Benítez Torres se aferraba al control del dinero, pero también al control político y repartir migajas. Pero el dirigente pasista quería por lo menos la Secretaría del Ayuntamiento y dos direcciones que ya se las había ofrecido el primer edil.

Y por horas así estuvo el estira y afloja, siempre bajo la intermediación del Secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza, quien tenía la encomienda de que no se fuera de ahí, hasta que hubiera un acuerdo entre las partes... y pues al parecer, ganó algunas canas más.

De las negociaciones, se desprenderán algunos panoramas para la semana que recién inicia: El químico quería seguir teniendo el control de los dineros, es decir de la Tesorería, y si se podía, la Oficialía Mayor, que también tiene que ver con entradas de dinero a través de todas las fiestas y control de los giros negros. Las obtuvo. Pero aprendió a ceder y a regañadientes, tuvo que aceptar que el PAS manejara al final la Secretaría del Ayuntamiento, pero al parecer por alguna gente que no estuviera en el partido, como Rafael Mendoza. De lo perdido, lo ganado.

Ahora bien, esa Secretaría del Ayuntamiento, el alcalde la tenía contemplada para el ex diputado Edgar González Zatarain, a quien ya lo había propuesto a un grupo selecto de regidores y que al final generó algunas diferentes entre el otro grupo de ediles, los pasistas, porque no fueron invitados a esa comida. Pero había una dificultad. Los pasistas no querían a Edgar González. Y Como la carta fuerte del PAS era el ex diputado y ex vicerector de la UAS, Rafael Mendoza, la piedra en el camino la puso el químico, quien tampoco lo aceptaba.

Así las cosas al final.

Sin embargo, aquí hay que analizar el papel que jugaron 8 de los 12 regidores del Cabildo municipal, quien conduciéndose por la vía legal, realizaron la segunda sesión extraordinaria y donde eligieron y tomaron protesta a tres funcionarios para la Tesorería, Secretaria del Ayuntamiento y Oficialía Mayor. Nos preguntamos ahora, ¿qué va a pasar con estos tres funcionarios electos por la mayoría del Cabildo? ¿Qué va a pasar con estos regidores que mostraron unidad y coherencia? ¿Se sentirán utilizados o manipulados? Lo que si es que no han querido dar la cara ni decir así pensamos al respecto de las negociaciones.

Lo que sí advierten algunos políticos, que esta unidad de 8 regidores, integrada por ediles del PAS, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, si les llegan a imponer los nuevos funcionarios en los cargos que ellos nombraron, podría resquebrajarse la unidad y el ganon finalmente será el químico Benítez Torres, que ocupa uno de ellos más el voto de la síndica procuradora para imponerse en cualquier sesión… y sin tener que repartir millones de pesos, como se estuvo rumorando que habían ofrecido a los regidores para que votaran en contra o ya no se presentara a la sesión convocada por los 8.

Así las cosas. Habrá que ver qué se viene en esta semana que recién inicia. Por lo pronto, el personal de Relaciones Públicas del Ayuntamiento, este sábado estaba arreglando la Sala de Cabildo. Pero no supieron si la iban a utilizar este lunes.

¿Quién podrá salvar al PAN?

Si en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN con Marko Cortés a la cabeza está en decadencia y más ahora con sus desafortunadas declaraciones de que perderán casi todos los estados donde es gobierno, lo que ha dejado una estela de desencanto y malestar, en Sinaloa desde hace más de diez años el partido no ve la suya.

La desilusión se siente, se palpa y se ve desde el 2010, cuando Francisco Solano Urías –que en paz descanse-, aseguraba que no iban a dejar entrar a Malova para que compitiera por el PAN, incluso, para reforzar su dicho expresó que se iba a ver en la necesidad de atrancar la puerta para que no osara tal intrepidez y resulta que no sólo entró por la puerta grande, sino que él mismo le levantó la mano y fue uno de sus aliados.

Con Solano Urías en la dirigencia, el PAN fue perdiendo su solidez, su congruencia, su cordura, ese espíritu combativo, Mario López Valdez la jugó con las siglas del blanquiazul y empezó la debacle panista sinaloense.

Muchos de los panistas se peleaban por los puestos, se rasgaban las vestiduras, nunca habían sido gobierno –bueno eso sentían ellos-, pero López Valdez, sólo les trajo la vergüenza al ser uno de los peores gobernadores, la gente se desencantó, no sólo de su gobernador sino del partido que lo postuló, pese a que Malova de inmediato se deslindó del PAN, se dijo un gobernador ciudadano, pero en el fondo y en las formas fue un gobernador priista.

Los panistas, los que sí tenían vergüenza, lamentaban que con las siglas del PAN habían ganado el poder, pero que habían perdido el partido y todavía lo traen tan perdido que no lo encuentran.

Luego llegó la postulación de Marko Cortés como dirigente nacional, vino a Sinaloa a dividir, los que estaban en contra, prácticamente fueron desterrados, aquí sólo lo que dice Marko se hace, Juan Carlos Estrada es sólo un “monito” más del líder nacional.

Viene el proceso electoral interno, se dice, se grita que por equidad de género, le corresponde a una mujer, pero lo cierto es que los grupos, encabezados por hombres, están peleados todos contra todos.

Ojalá que la venida de una dama al poder, pueda rescatar de las cenizas lo poco que queda de un partido en decadencia, en hora buena y que gane la mejor.