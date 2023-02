GONZÁLEZ ZATARAIN ¿TRAICIONÓ AL "QUÍMICO"?

Desde que la Fiscalía solicitó procedencia de juicio contra Luis Guillermo Benítez Torres, ex alcalde de Mazatlán y de que el gobernador Rubén Rocha Moya lo destituyera como secretario de Turismo, el "Químico" no ha dado la cara públicamente.

Hasta hace apenas tres días concedió una entrevista a un periódico local en la que, además de enfatizar que toda esta situación le detonó problemas de salud, afirmó que Edgar González Zatarain, su mano derecha y hoy alcalde sustituto, sí firmó el contrato con Azteca Lighting.

Traicionado, así, dijo sentirse Benítez Torres, aunque no quijo nombres, pero todo apunta a que se refería a González Zatarain, pues en toda esta polémica del "gran contrato" una clave es la firma del ex Secretario del Ayuntamiento en el documento, la que asegura él no firmó y que la que está ahí estampa es falsa.

Recordemos que González Zatarain llegó a la silla presidencial tras la renuncia, que por cierto es ilegal, de Benítez Torres, aún y con su participación en el contrato, pues no se ha demostrado por las autoridades que la rúbrica es apócrifa.

Si retrocedemos meses atrás, cuando recién se dio a conocer el caso (en mayo del 2022) González Zatarain juraba que él no había firmado el contrato, siempre fue hermético con el asunto y nunca quiso dar más detalles. Cuando salieron a la luz pública los documentos se encontró que el ex secretario no había firmado el acta de Sesión del Comité de Adquisiciones, pero su firma sí aparecía en el contrato; ambos se celebraron el mismo día, en el mes de marzo.

Pese a la prueba, el originario de El Rosario seguía firme con su postura, pero sin ahondar, se limitaba a decir que algún día daría explicaciones, pero hasta el momento todas ha sido a medias, lo que deja más dudas.

Cuando fue nombrado alcalde sustituto en octubre, ante medios de comunicación y diputados del Congreso local, juró que ya había una denuncia de por medio, misma que había interpuesto en su momento, cuando se dió cuenta del contrato.

Lo que no cuadra son los tiempos, el contrato se firmó en marzo, el primer pago de 60 millones de dió en abril y hasta ahora se sabe que González Zatarain interpuso la demanda en el mes de julio y que hasta hace apenas unos 20 días se empezó a integrar la carpeta de investigación en la Fiscalía.

Edgar dejó pasar cuatro meses, en todo caso, si el contrato llevaba una firma falsa era inválido, por qué no actuó en su momento y dejó que el asunto creciera.

Algunos abogados que han comparado la rúbrica con otros documentos consideran que, aunque falta un rasgo propio de la firma, los trazos finos son de la misma mano, por lo que queda la duda ¿firmó mal a propósito?, ¿era su intención sacar a Benítez Torres y llegar a la presidencia municipal?

El propio "Químico" contó que a él le llevaron el contrato los del equipo jurídico, mismo que encabezaba González Zatarain y que el documento ya venía firmado por él.

Este contrato no es la única irregularidad cometida durante su gobierno, poco a poco están saliendo a la luz más documentos, pero hay que destacar que la forma en que Edgar González Zatarain llegó a la alcaldía deja mucha sospecha y dudas sin respuesta.

Hasta ahora que es alcalde ha sacado a relucir una serie de irregularidades que se cometieron cuando Benítez Torres era presidente y él secretario del Ayuntamiento, ¿se le olvidó que el era parte de ese gobierno?

Habrá que esperar a que la Fiscalía haga su trabajo y ver qué tan salpicado sale González Zatarain o si la protección que goza del gobernador lo deja bien librado para continuar con sus aspiraciones politicas, pues por ahí se oye que quiere repetir en el cargo, lanzándose como candidato en las próximas elecciones del 2024.