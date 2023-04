Gerente general de Jumapam ausente

Con un perfil bajo se mantiene el gerente general de Jumapam Jorge González Naranjo, tan bajo que no se le ve en los diferentes eventos municipales, ni siquiera en aquellos que tienen que ver directamente con la paramunicipal.

Se le ha visto ausente en los banderazos de arranque de obra, en los recorridos que el alcalde realiza junto con otros funcionarios en las colonias, en los Lunes Cívicos, en las audiencias públicas en el Palacio Municipal, pero la más notoria fue cuando estuvo ausente en el arranque de la rehabilitación y modernización de los cárcamos de bombeo.

Ésta última obra que es muy importante ya que promete eficientar el sistema sanitario en la ciudad y en la que además se va a invertir una importante suma de recursos, González Naranjo no asistió, fue el propio Edgar González Zataráin el que brindó la explicación técnica del proyecto.

Gente cercana también ha percibido esta ausencia y comentan que aunque no hay conflicto entre el alcalde y el gerente general, tampoco hay mucha comunicación o cercanía.

A propósito, en diciembre del 2022 González Naranjo salió a declarar que no se podía afirmar que en la Jumapam hubiese malos manejos de recursos económicos, pero fue el propio munícipe quien dijo que había sospecha de esta práctica por lo que se iniciaría una auditoría específica, no obstante, el funcionario reiteró que era muy aventurado decir eso si no había sustento. Desde el inicio la comunicación no era buena.

A diferencia de otros gerentes González Naranjo no es tan mediático, poco se le entrevista o rinde declaraciones por lo mismo de que no asiste a los eventos públicos.

Desde luego que su desempeño no se medirá por cuántas entrevistas brinda a los medios, sino por las condiciones en las que mantenga a la ciudad en cuanto al sistema ade alcantarillado y agua potable.

El alcalde anunció que pronto dará a conocer los resultados del balance del primer trimestre del 2023, será bueno preguntar que tanto avance o rezago que ha tenido la Jumapam y cómo califica la labor de su gerente general.

Eso sí, las fugas de agua potable y drenaje continúan por toda la ciudad. Y ni de diga de los trabajos a medias que deja la paramunicipal.

Y es que luego de acudir a reparar una fuga de agua, además de llegar tres meses después de que se reportó, tardan otros tres meses o más en acudir a retirar el escombro que se generó de la reparación.

A ver si esto entra dentro del balance y del trabajo que ha desempeñado el actual gerente general de Jumapam.