GDN, el mejor perfil para la Secretaría de Gobierno

Después de más de 60 años donde el electorado elegía al PRI para gobernar Sinaloa, hoy llega la alternancia, representado por un profesionista en la educación, licenciado en derecho y escritor mexicano el Doctor Rubén Rocha Moya que después de tres campañas donde se postulaba para dirigir la política pública estatal, HOY el Instituto Estatal Electoral lo acredita como virtual ganador de la elección en Sinaloa.

Como lo mencionamos en columnas anteriores los ejes centrales de su gobierno serán: crecimiento y desarrollo económico incluyentes; construir un Estado de Bienestar; servicios públicos e infraestructura con sentido social; combatir la inseguridad atendiendo las causas que originan la violencia; gobierno austero y de combate frontal a la corrupción e impunidad.

De acuerdo con el Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, el Dr. Rubén Rocha Moya podrá nombrar y remover a las y los titulares de las secretarías y entidades de la administración pública estatal, así como de la administración pública paraestatal y demás funcionariado público cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otra manera en la Constitución o en otras leyes del Estado.

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, para ser titular de una secretaría es necesario ser ciudadano mexicano, poseer capacidad necesaria a juicio del gobernador, tener más de 30 años y no ser ministro de algún culto religioso. Las y los titulares de las secretarías de Estado, serán responsables de que la planeación, programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control, seguimiento y evaluación de ingresos y egresos públicos se realicen de conformidad con la Ley de Planeación y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Esto quiere decir: “NO ROBAR, NO MENTIR Y NO TRAICIONAR”, como lo ha venido expresando el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Un profesor pero sobre todo un hombre que lideró la lucha social de izquierda, ahora gobernador electo ha prometido que su gabinete será incluyente e igualitario; esto quiere decir, que promete que tendremos al menos 7 representantes femeninas titulares de secretarías de Estado y aunque el único perfil que mencionó desde el inicio de su campaña fue la actual legisladora Graciela Domínguez Nava, sería muy probable que alguien con su trayectoria pública ocupe la Secretaría de Gobernación del primer gobierno morenista en Sinaloa.

La Secretaría de Gobernación, representa una de las posiciones con más gestión jurídica y de organización para el poder ejecutivo estatal, pues quien dirige esta secretaría está a cargo de las decisiones normativas más importantes que el Estado vaya a tomar los próximos 6 años; es por ello que el trabajo de Graciela Domínguez Nava la “GARANTE PARLAMENTARÍA”, la mujer de izquierda que movió al congreso del Estado aún con un gobierno PRIISTA, la contingencia sanitaria y las evidentes traiciones en su propia bancada. Integró y gestionó importantes iniciativas de reformas que van desde la Constitución Política del Estado de Sinaloa hasta la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno.

La luchadora social y genuina socióloga durante la legislatura 63, decidió impulsar de forma colectiva 55 iniciativas de ley y 10 propuestas desde su bancada morenista, además de liderear aún con un gobierno priista, el cuál dejo varias de sus leyes en el tintero del Periódico Oficial del Estado.

Una de las mujeres más cercanas al hoy gobernador electo es su hija la Dra. Eneyda Rocha Ruiz, a quién en reiteradas ocasiones se le ha cuestionado, cuál será su rol dentro del próximo gobierno; sin embargo hasta el momento NO se conoce si desempeñará alguna posición, aunque de acuerdo a lo que se estila, podría ella ser la próxima Presidenta del Patronato del DIF, en Sinaloa y considerando las sorpresas que han dado los gobiernos de izquierda que claramente se ve esa tendencia a elegir perfiles que accionen y la Dra. Eneyda Rocha Ruiz es una profesionista que pudiera dirigir los programas sociales que han sido el eje fundamental desde la federación, además de su sensibilidad y pasión por enseñar a través de la docencia.

Otra de las posiciones claves para el primer gobierno de la alternancia en Sinaloa será la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, pues para cumplir con su objetivo de combate frontal a la corrupción se requiere un perfil “sin manchas” comprometido con la historia de Sinaloa, sin debilidades políticas ni padrinos, pues será a través de esta funcionaria o funcionario que se revise todo lo que el gobierno entrante ejecutará.

El próximo gabinete estatal estará integrado por 14 Secretarías de acuerdo al Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, las cuales son: la Secretaría de Gobernación, quien debe ser el garante jurídico estatal; Secretaría de Administración y Finanzas, quien deberá ser la o él financiero del gobernador; la Secretaría de Innovación (antes Planeación y Desarrollo) quien estará a cargo de la estrategia “ciudadano digital”; Secretaría de Desarrollo Social, que seguramente será la Secretaría de Bienestar encargada de todos los programas sociales; la Secretaría de Desarrollo Sustentable, quién tiene varios temas pendientes sobre la ejecución de las nuevos ordenamientos ambientales en el estado; la Secretaría de Desarrollo Económico, encargada de los pequeños y medianos contribuyentes en el estado; Secretaría de Obras Públicas para desarrollar el eje sobre los servicios públicos e infraestructura con sentido social; la Secretaría de Educación Pública y Cultura a cargo de garantizar la educación en el estado; la Secretaría de Salud a cargo del Hospital Civil, Hospital pediátrico, Hospital General, entre otros; la Secretaría de Agricultura y Ganadería, quien coordina al sector primario del estado, junto con la Secretaría de Pesca y Acuacultura; la Secretaría de Turismo; la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.

La presencia morenista femenina en el Congreso del Estado quedó demostrada en la actual legislatura, aunque la Presidenta de la Comisión de Género de la bancada morenista nos deja mucho que desear, pues la pasarela de las directoras del Instituto Sinaloense de las Mujeres y la “rara” convocatoria para elegirlas, evidentemente como que no fue su fuerte. No pudo ni ser gestora (se limitó a hacer 3 llamadas al abogado) de las ex trabajadoras que Reyna Araceli Tirado Gálvez despidió injustificadamente durante su periodo en esa institución, a quiénes por cierto el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, citó por primera vez después de dos años y medio para preguntarles si querían regresar a laborar a la institución, cuando a todas luces se ve la mala fe, ¡Qué infamia! Que se pisoteen de esa forma los derechos laborales de las mujeres, por la propia directora de ISMujeres ¡No más funcionarias así!

Los puntos resolutivos de esta columna son:

De 14 Secretarías de Estado, 7 deberán ser para mujeres, esperemos que sean como la “garante parlamentaria”. El 35% del estado estará dirigido por mujeres en 7 alcaldías: Choix, Mocorito, Navolato, Elota, Cosalá, El Rosario, Escuinapa.





