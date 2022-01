Fernando Pucheta como el Fénix

Este sábado, el ex candidato de la Alianza a la alcaldía de Mazatlán, Fernando Pucheta Sánchez, reapareció, como los grandes.Y no es para menos, con la presencia del gobernador Rubén Rocha Moya, invitado a participar en la reunión de la asociación civil “Una Mano Amiga”, que encabeza Fernando.

Ahí, Rocha Moya lo llamó “su amigo” desde hace mucho tiempo y vino a refrendarle su amistad.

Cuestionado si con este acercamiento podrían ver a Fernando Pucheta en su gabinete, respondió que si él quiere sí.

Al respecto, el ex candidato de la Alianza para la alcaldía de Mazatlán, se mostró más político. “Yo creo que como ciudadanos tenemos una responsabilidad de contribuir con el Gobierno que tiene una tarea gigantesca.

Los enemigos abundan, esos salen de una manera sorpresiva, y yo creo que los amigos del progreso siempre tienen que unirse, como el agua y el aceite”, manifestó. No especificó que enemigos eran esos.

Rocha Moya, ahí hizo una referencia al alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, de que lo va a apoyar. “Puedo tener discrepancias con él pero yo lo respeto mucho y lo voy a apoyar. Al Químico lo voy a apoyar. Los gobiernos constituidos necesitamos fortalecernos con el apoyo de la ciudadanía y los municipios por muy fuertes que sean, necesitan un apoyo del Estado para poder desarrollar muchas cosas y vamos a hacerlo de manera coordinada…”.

Le mandó decir que aun cuando Mazatlán esté fuerte, necesitará el alcalde Benítez Torres del gobierno del Rocha Moya, a pesar de todas las discrepancias que puede haber entre ambos, sí lo va a apoyar.

Nos queda la duda, de lo que dijo Fernando Pucheta, de que los enemigos abundan y empiezan a salir de manera sorpresiva. ¿A quién se habrá referido? ¿Al Químico quizá?.

Hay que recordar que durante la campaña electoral, la administración municipal que encabeza el alcalde Benítez Torre la revivió algunas denuncias que pesen contra el ex candidato, como la compra del terreno del panteón municipal, la compra de un software que no existió y obras no realizadas.

A la mejor temía que al estar en los reflectores de nuevo pueda recibir alguna andanada de ataques.

Habrá que esperar que dejó esta reunión de amigos, Rocha y Pucheta. Le tiró el sablazo de que si quería chamba, pero Fernando no se enganchó rápidamente ante tal ofrecimiento. A la mejor recurre a su amigo más adelante, como para el 2024. El tiempo lo dirá.

No al confinamiento…si al desorden

Y en torno al espinoso asunto que se ha convertido la celebración del Carnaval, por el creciente número imparable de contagios en la entidad, sobre todo en Culiacán, Mazatlán y Ahome, anunció que lo que se decida, va a ser una decisión coordinada con el alcalde Benítez Torres, y adelantó que tocará, esta tema la semana que recién inicia.

El gobernador Rubén Rocha Moya, pese a que un gran número de sus secretarios están contagiados por el Covid-19, el infalible químico, sigue empecinado en continuar con sus festejos ha declarado que en Sinaloa no habrá un nuevo confinamiento y paralización de la economía, pero no aclara que hará ante el incremento de la pandemia.

Rocha Moya hasta el momento no se ha pronunciado por nuevas medidas, pese a que Sinaloa en la primera semana de Enero registró tres mil 465 contagios de covid-19 y tan sólo este sábado se presentaron 887 casos, cifra máxima en toda lo que va de la pandemia.

La situación realmente es preocupante, hay familias completas contagiadas porque prácticamente nadie respeta los protocolos de salud, porque no hay autoridad, si bien es cierto, el secretario de salud, sale al paso para contener esta pandemia, los esfuerzos son nulos, ya que desde la cabeza no hay una definición de lo que se debe de hacer ante este panorama.

Rocha Moya al pronunciarse en contra del confinamiento también dijo ser partidario de que se apliquen los protocolos de salud, sin embargo, sólo queda en buena intenciones del mandatario, porque en la práctica nadie los respeta, incluso, en las mismas instituciones se vive el hacinamiento, por ejemplo en la secretaría de educación, los trabajadores por más que quieran respetar la sana distancia no se puede, lo mismo pasa en tránsito, en el registro civil, en fin en la gran mayoría de las secretarías.

Sin embargo, esta situación no es privativa del sector público, también en el sector privado, la situación es la misma, el hacinamiento, la falta de protocolos es nula, la sana distancia, pocas veces se respeta.

Por ejemplo en las farmacias, en las tiendas de auto servicio como son los oxxo, restaurantes, los tapetes sanitizadores, están en la entrada, pero secos, incluso, muchos lucen sucios y las botellas que algún día contenían gel, están vacías.

La falta de autoridad está presente en la mayoría de los rincones del estado, mientras la pandemia galopa sin misericordia. Si bien es cierto que hay que apostarle a que la “normalidad” siga en nuestro estado, porque la mayoría de los sinaloenses no soportarían un nuevo confinamiento, un nuevo cierre de negocios, también es cierto que nuestras autoridades deben ser más responsables, urge que se pongan las pilas y actúen con mano dura para evitar más contagios, evitar que los hospitales se saturen y sobre todo, preservar la vida de los sinaloenses.