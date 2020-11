¡Feliz cumpleaños Juana Inés!

“Yo no estimo tesoros ni riquezas

Y así, siempre me causa más contento

poner riquezas en mi pensamiento

que no mi pensamiento en las riquezas”

Sor Juana Inés de la Cruz

Jamás imaginó la pequeña Juana Inés cuando visitaba la biblioteca de su abuelo, que esa fascinación que tenía desde niña con las historias que encontraba en los libros rendirían frutos tres siglos después. A los 331 años de su nacimiento, se decretaría en 1979 que el 12 de noviembre se conmemoraría en México el “Día Nacional del Libro”. Un hermoso pretexto, en honor al legado poético y literario de la “Décima musa”. Además, es una fecha que sirve de pretexto para realizar actividades de lectura en voz alta, cuentacuentos, conversatorios o para discurrir sobre la importancia del libro como un instrumento que nos permite conocer y salvaguardar el pensamiento de la historia de la humanidad, así como defender el poder del libro en la conformación de una sociedad más democrática.

Instituciones de cultura, casas culturales, bibliotecas, librerías, escritores, promotores culturales, mediadores festejan ese día. La pandemia ha modificado nuestras vidas y en especial este tipo de celebraciones que se realizaban en museos, ferias de libros, en plazas públicas. Hoy el Covid-19 nos obliga a reinventarnos y hacerlos de manera virtual. En este marco de festividades se aprovecha para seguir pugnando por el acceso a libro, a la cultura escrita y el derecho a leer. Desde la primera celebración en 1980 se buscó homenajear la obra literaria de un escritor, se acostumbra editar un libro que se distribuye gratuitamente; se inició con Sor Juana Inés de la Cruz con “Obras escogidas” hace cuarenta años. Han sido homenajeados como: Octavio Paz, Carlos Fuentes, Inés Arredondo, José Emilio Pacheco, Alí Chumacero, Fernando del Paso entre otros. Este 2020, la Secretaria de Cultura Federal recordó a la escritora Amparo Dávila y al científico Mario Molina.

¿Qué tiene de fascinante Juana Inés?, ¿por qué nos gustan sus poemas?, ¿por qué nos atrae la personalidad de una monja de la Nueva España?, ¿Por qué se ha vuelto un fenómeno en las redes sociales? Muchos hemos visto un movimiento de “memes” que logran que sus versos barrocos sean más cercanos a todos, son ingeniosos, divertidos, con un gran tono sarcástico. Creo que casi todos hemos leído más de alguno en algún muro de Facebook o reenviado por whatsApps.

Entre los memes más populares están: “¿Me estás oyendo inútil? –Pero Sor Juana, eso ya lo dijo Paquita la del Barrio. -¡Ah! Entonces: Óyeme con los ojos ya que están tan distantes tus oídos” El siguiente está adaptado a la comunicación que tenemos en chat, creo a todos nos genera algo esa palomita azul y no recibir respuesta rápida “¿Para qué me mandas INBOX lisonjero… Si en visto dejas fugitivo?”, otro de los memes que ha circulado es el que aborda sobre la imperante necesidad de poseer sabiduría: “Prefiero ser lista antes que estar forrada. –No podemos poner eso… -Entonces pon: Me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas” Así han aparecido muchos que toman sus versos intentando adaptarlos a nuestro lenguaje o frases comunes “Y lo bailado ¿Quién me los quita? -Pero Sor Juana, no podemos poner eso. –Entonces: Goza sin temor del Hado, el curso breve de toda edad lozana, pues no podrá la muerte de mañana quitarte lo que hubieras hoy gozado” Bastaría con poner en cualquier buscador y se despliegan muchísimos de gran ingenio. En días pasados en la presentación del nuevo billete de 100 pesos donde aparece Sor Juana; los memes atacaron de inmediato las redes sociales.

“Un meme” como herramienta educativa, así como lo está leyendo, aunque usted no lo crea, bien empleado podría ser de gran utilidad para acercar a los jóvenes a la lectura de poesía. Hace dos años me tocó estar presente en la conferencia de un profesor que nos habló de la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, de cómo hacer cercana una monja a los jóvenes de este milenio. Comentó que utilizaba algo que les encantaba a sus estudiantes los “memes”. Todo con la intención de generar interés en sus alumnos de tercer grado de secundaria en la asignatura de español. Logró engancharlos con las prácticas sociales el lenguaje en el ámbito de literatura; apropiándose del aprendizaje esperado: “Reconoce el contexto histórico y social de la poesía dentro de un movimiento literario”. Los uso, para que los jóvenes se sintieran más cercanos las emociones vertidas de Juana Inés en los versos; usando primero un lenguaje común y después enamorándolos del lenguaje poético.

Una vez que un lector descubre a Sor Juana Inés de la Cruz, se vuelve una sombra. Una mujer precoz para una época donde la crítica, el pensamiento y la escritura eran exclusivas para los hombres. Algunos podrán alegar y decir que Sor Juana cumplió 369 y no 372 años. Los historiadores y estudiosos no se ponen de acuerdo con la fecha de nacimiento. Igual, lo más importante es y será el legado que nos heredó.