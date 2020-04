Fase 3 de Emergencia Sanitaria

“Queremos dar por iniciada la fase 3 de la epidemia de COVID, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido donde se acumularán un gran número de casos de contagios, de hospitalizaciones, pero que debemos seguir manteniendo la Jornada Nacional de Sana Distancia para que estos sean los mínimos posibles” ( Hugo López-Gatell - Subsecretario de Salud)

Con mas de dos millones y medio de casos y ciento ochenta mil decesos en el mundo. La tasa de letalidad es de 6% y Europa es la región más afectada con 1 187 184, seguido del continente americano con 893119 casos. En México los estados que tienen más defunciones tienen son Ciudad de México, Baja California, Estado de México, Tabasco, Puebla y Sinaloa en sexto lugar (224, 100, 71, 55, 53 y 52 casos respectivamente). En México existen más de tres mil casos activos somos uno de los estados que más pacientes tienen esta condición con 185 en total.

Por otro lado es preocupante que Culiacán ocupe el segundo lugar con más contagios de los 463 municipios del país. Llama la atención que el municipio que lo supera se localiza en la frontera con Estados Unidos y está relativamente cerca de Sinaloa. Benito Juárez (Cancún), es el tercer municipio con más casos y es un lugar turístico que al inicio de la pandemia incluso recibió algunos cruceros. Los municipios como Iztapalapa y Gustavo A. Madero están ubicados en la Ciudad de México y tienen alta densidad de población.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell declaró la tan anunciada fase 3; lo que en palabras del subsecretario implica que en esta etapa de la emergencia sanitaria se den la mayor cantidad de contagios entre la población. Habrá una mayor demanda de atención en los hospitales y un mayor crecimiento en el número de casos. Las tan esperadas medidas fueron publicadas en el diario Oficial de la Federación el 21 de abril. En el documento de una cuartilla se establecen las “acciones” extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el SARS-CoV2 (lo cual no modifica lo que hemos estado realizando desde el 23 de marzo).

En el acuerdo se ordena la suspensión de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus. Esto se ha venido repitiendo en cada una de las conferencias impartidas por el Dr Hugo López desde hace varios días.

Además se adicionaron cuatro artículos con acciones extraordinarias; en ellos se establece que el acuerdo dejará de implementarse el 18 de mayo de 2020, en los municipios que presenten baja o nula transmisión del virus a esta fecha y que sean definidos por la Secretaría de Salud; todo esto para evitar la dispersión de la enfermedad. Lo cual podrá aumentar de ser necesario; es probable que en Sinaloa y Culiacán se deba alargar el plazo de continuar con la tendencia de la incidencia.

También se establece que se realizarán las adecuaciones que la Secretaría considere necesarias al sistema de vigilancia epidemiológica para tener una especial vigilancia de los pacientes que se encuentren graves y críticos a causa del COVID, así como por la demanda y disponibilidad de servicios hospitalarios en el segundo y tercer nivel de atención médica. Lo anterior garantizará una vigilancia más eficiente y mejor atención a los ´pacientes afectados y con las necesidades que cada uno requiera para tratar la infección.

Además delega en cada gobierno de las entidades federativas instrumentar sus medidas de prevención y control pertinentes. Será responsabilidad local establecer y ejecutar cada uno de los mecanismos relacionados con la reducción de la movilidad de los habitantes entre los municipios con los distintos grados de propagación.

Por más que intenten los tres niveles de gobierno será poco si no seguimos las indicaciones de sana distancia. Aún hay personas en la calle haciendo cosas que no son absolutamente necesarias. Puede ser muy tentador salir a caminar y andar por las calles o salir todos al supermercado o como es el caso de algunos estados andar en los tianguis. Es responsabilidad de nosotros que los contagios no avancen, el acuerdo apelan a la disciplina de los ciudadanos y no se impone un toque de queda o medidas como en otros países. Los datos y las tendencias indican que lo estamos haciendo bien y es momento de aumentar el esfuerzo de no salir a la calle para que reducir la transmisión.

Finalmente se establece que corresponderá a las entidades federativas en su calidad de autoridades sanitarias prestar los servicios de salud y supervisar los planes de conversión y expansión hospitalaria para garantizar la atención adecuada para la enfermedad COVID-19, como para cualquier otra necesidad de atención.

Es más importante que los servicios de seguridad atiendan cosas más importantes que cuidar que los ciudadanos andemos en las calles, es hora de cumplir con nuestro deber. También podemos contagiar a la gente que trabaja para cuidarnos desde distintos frentes. Hay personas que deben realizar su trabajo en hospitales, servicios de limpia, reparto, seguridad, farmacias o supermercados; gracias a ellos podemos comer, estar seguros y tranquilos. Gracias a TODOS ellos por hacer su trabajo, nosotros podemos ayudar y cuidarlos sin salir de casa.

!Algunos podemos salvar al mundo desde la comodidad del sofá y sin mover un dedo!