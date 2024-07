Fama / Todos nos desmoronamos cuando opinan mal de nosotros

Verónica Castro claro que se metió a defender a su hijo Cristian Castro cuando sintió que Yuri lo estaba ofendiendo al decir que no es su amigo… la verdad es que todos nos amarramos demasiado a las opiniones, ¿Qué dijeron de mi? ¿Qué opinan de mi? ¿Por qué dicen que tengo manías o que no aguanto nada?

Es muy sencillo, todos somos muy metiches, nos metemos hasta el tuétano en las vidas ajenas y los otros se desmoronan porque no soportan que alguien los vea feo pero tampoco soportan que no los voltearon a mirar, y todo el mundo está muerto de rabia.

Por eso la vida de los famosos es tan interesante, porque nos damos cuenta que serán muy conocidos y muy suertudos pero igual sufren; casados y solteros y al igual que todos los demás mortales los famosos viven en el infierno y sus diablos no son chiquitos, son igual de gigantescos que los de todos nosotros.

¿Cómo diablos vamos a querer controlar a los otros si no nos controlamos a nosotros mismos?

ASÍ TENGAS 30 MILLONES DE SEGUIDORES IGUAL TE ASALTAN COMO A CUALQUIER HIJO DE VECINO COMO LE OCURRIÓ A LELE PONS QUE LE ROBARON SU ANILLO DE BODA EN PARIS….

A Lele Pons le robaron su anillo de boda en Paris y la asaltaron como a cualquier hijo de vecino a pesar de que tiene 30 millones de seguidores, la gente asalta porque piensa: -lo tuyo es mío-.Lo que no entendí es el mensaje del marido de Lele: -No confíen en nadie-. ¿Acaso alguien le dijo "dame tu anillo" o de qué tipo de confianza habla?

No es una suposición y no sólo sucede en México, te asaltan en París, en Roma, en Nueva York y en todo el mundo los turistas son buena presa y la gente roba las pertenencias ajenas y no les interesa cuánto trabajo te cuesta conseguir tus cosas.

LUPILLO NO ANDA TAN PERDIDO, MIREN LO QUE DIJO…

Lupillo Rivera no está tan “deschavetado” ni anda tan perdido, sabe reconocer y es muy claridoso al decir: -El mejor artista mexicano más importante del mundo y no hay dudas ni hay comparación con nadie es Luis Miguel” eso dijo Lupillo quien además huele delicioso y es cierto, Lupillo no se equivoca y tiene la boca llena de razón.

CONDENAN A 20 AÑOS DE PRISIÓN A BAILARINA

Condenan a 20 años de prisión a la bailarina Ksenia Karelina, joven ruso-estadounidense de 33 años por donar 47 euros a una ONG ucraniana.

La bailarina está acusada de traición y permanece en prisión mientras dura el juicio al que ella ya apeló mientras su familia pide su liberación.

Muchos le dicen que agradezca que no la han desaparecido y por supuesto así su novio y su familia rueguen que la suelten, ¡no la van a liberar aunque todo mundo alega: -¿Qué daño puede hacer al donar algo simbólico que en Ucrania apenas les alcanza para tomarse un té?-