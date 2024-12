Fama / Lo que no se dijo de la boda de Sofía Castro y Pablo Bernot

La boda de Sofía Castro y Pablo Bernot fue un cuento de hadas con toques de drama y mucho chisme, ya que a la celebración nunca llegaron ni el ex marido de Angélica Rivera, Enrique Peña Nieto ni sus hijas ni su hijo, dejando claro que el show presidencial quedó atrás y da para novela.

Y para ponerle más sazón al caldo, tampoco asistieron Verónica ni Cristian Castro, aunque hubo un momento gracioso cuando pusieron una canción de Cristian y la gente corrió a la pista pensando que había llegado el tío de la novia. ¡Pero nada! El cantante ni se asomó, y Verónica, que últimamente anda en modo pijama y canas al viento por alguna razón misteriosa, tampoco fue a la boda de la hija de su hermano.

Angélica Rivera sigue demostrando que la belleza y el poder van de la mano si sabes jugar tus cartas. Fue sin duda la más hermosa en la boda de Sofía Castro, se llevó todas las miradas, no hay casualidades. Si puedes pagar al mejor maquillista, peinador, cirujano y vestidos de diseñadores carísimos, como Oscar de la Renta y eres como Angélica, guapísima desde siempre, sólo puedes deslumbrar al punto de casi eclipsar a la novia, con el empoderamiento que obtuvo como Primera Dama atendiendo reyes y presidentes.

SILVIA PINAL: UN LEGADO QUE ES ORO MOLIDO

Silvia Pinal, que trabajó más de 70 años sin parar, dejó un patrimonio que incluye su mansión, teatros, obras de arte, el cuadro que le hizo Diego Rivera, edificios de estacionamientos y departamentos, además de unos 50 millones en el banco. Para alguien de su talla también es una lección de disciplina porque siempre fue ordenada en sus cuentas, un ícono, una reina sin corona que siempre supo llevar las riendas de su vida. Aunque comparándola con Luis Miguel, que se embolsa un millón de dólares por concierto, el parámetro está bastante desigual.

EDY SMOL: “USO LA GORRA CHUECA PERO NO ES PARA TAPAR LA CALVICIE NI NADA MALO, ES MI ESTILO PROPIO”

¿Por qué te pones las gorras chuecas y sobre la cabeza?

“Nunca me la pongo derecha, incluso cuando uso sombrero, lo cual hago mucho últimamente, también lo uso de lado, no para tapar algo malo ni la calvicie, es mi estilo. Me gusta usar ropa metálica pero lo que realmente amo es a la gente, los títulos se van a la basura igual que la ropa y las joyas, porque al final a todos nos van a enterrar y no nos vamos a llevar nada”.

DURANTE 20 AÑOS DE MI VIDA TUVE NOVIAS, DESPUÉS ME GUSTARON LOS HOMBRES PERO EN LA RELACIÓN YO SOY ACTIVO,

¿Te enamoras más fácil de hombres o de mujeres?

“Veinte años me enamoré de mujeres, después de hombres, pero a mi nadie me entierra nada, yo soy el que entierro”, concluyó Edy Smol.