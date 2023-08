Ex Secretario de prescindencia no se va limpio

El ex secretario de Presidencia del Ayuntamiento de Mazatlán, Loar Susek López Delgado, no se va "limpio" tras renunciar al puesto el pasado 4 de agosto supuestamente por aspiraciones políticas.

El ex panista y ahora morenista, asumió el cargo en enero del 2022, fue de los funcionario cercanos a Luis Guillermo Benítez Torres e incluso está involucrado en una compra irregular por la qué hoy el "Químico" enfrenta un proceso legal.

Recientemente la Sindica Procuradora, Claudia Magdalena Cárdenas Díaz, declaró que existe un procedimiento abierto en contra de Loar Susek en el Órgano Interno de Control derivado de una supervisión que le realizó su dependencia cuando todavía era funcionario.

Para no vulnerar los proceso, la Síndica no ofreció muchos datos, solo mencionó que no ha comprobado algunos gastos y tampoco mencionó la cifra a la que asciende el monto, pero sí que fue desde el 2022 y el expediente se envió al Órgano Interno de Control hace unos tres meses.

Se rumora por ahí que Loar no renunció, sino que "lo renunciaron", aunque él y el propio alcalde Edgar González Zatarain ofrecieron una rueda de prensa a su salida y dijeron que era por las aspiraciones políticas del ex panista.

López Delgado aún no ha sido deslindado de la compra irregular de las cinco motocicletas y dos vehículos que realizó el municipio en el 2022, misma por la que se imputó al ex alcalde y tesorero Benítez Torres y Javier Alarcón, respectivamente e incluso el mismo "Químico" ha dicho que Loar Susek también debería ser imputado.

En la audiencia celebrada el 1 de junio en el caso de la compra irregular de vehículos Benítez Torres pidió explicaciones a la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del porqué López Delgado no ha sido acusado si varios de los documentos expuestos fueron firmados por él siendo secretario de la Presidencia y participó en el proceso de compra.