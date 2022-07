Estilo cómodo o aflojerado

Si bien sabemos, la moda es una forma de expresión a través de las prendas, sin embargo, en qué momento esa forma de expresión se volvió tan aflojerada, en el sentido de que las personas no se arreglan como antes, no se toman el tiempo para darse un vistazo antes de salir a la calle, aunque no estoy refiriendo a que sean descuidados porque eso sería hablar de otro tema, a lo que voy es que ya no es lo mismo cuando se trata de expresión con las prendas.

Puede ser que exista una razón por la que muchas personas se toman o se tomaron más a la ligera a la hora de vestir, y es el Covid- 19, si bien hizo que pensáramos más de dos veces nuestro propósito en esta y a raíz de que tuvimos que pasar más tiempo en casa, trabajando y estudiando, no era tan necesario el vestir como se iría a la oficina, si hablamos de la cintura para arriba. Es por lo que a las personas que veo en la calle sus estilos son más básicos, ordinarios.

Y aunque no tengo ninguna objeción entorno a lo básico, personalmente me gusta, es una de las formas en la que jamás vas a caer mal por irte vestido de más o que te sentirás menos porque no llevaste algo exótico, ya que estás usando algo seguro, algo que no puede fallar y es que lo básico nunca pasa de moda.

El punto de todo esto es, que muchas personas les parecen absurdo el poner atención a su vestimenta cuando esta dice todo de ti, la gente que te ve por la calle puede saber qué tipo de persona eres sólo por verte cómo te vistes para ir al trabajo, a la escuela, al cine o a desayunar con tus amigas, representa una manera de cómo te ve el mundo.

Por otro lado, también es verdad que actualmente ya no hay la misma “discriminación” por vestir o no bien; hace mucho tiempo atrás, las personas se percataban si eras de la burguesía o si eras un peón más, solo por ver la tela de la ropa, y vaya que antes sí era un desafío el vestirse, se usaban tantas prendas que a lo que yo he visto, si hubiera vivido en esa época me hubiera confundido muchas veces con que va primero y qué va después.

Regresando a la actualidad, menos mal que ya no se tiene esa misma manera de pensar, en comparación a como eran aquellos viejos tiempos, hablando de que ya cada uno es libre de cómo vestir, hablar, e incluso de decidir hasta la propia orientación sexual, aunque es mejor no meternos mucho en ese tema.

Además, es un gran factor de que ya las críticas no son lo mismo, por ejemplo, antes era bienvenido un comentario de mal gusto refiriendo al cuerpo de un hombre o mujer o de qué ropa usaban, ahora, con la modernidad, hay más personas con la mente abierta, que viven y dejan vivir, por lo que es una de las grandes ventajas que tenemos esta generación, el no involucrar físico o maneras de pensar como una burla sino como solo otro punto de vista que es respetable.

Está bien si te quieres vestir con un pants para ir a la plaza, si te sientes cómoda usando tu cabello amarrado con un chongo e incluso si decides que algún día de la semana no te vas a maquillar, también es válido, por todo lo que hemos pasado, con la pandemia lo más importante es estar cómodos en nuestro propio cuerpo, sin la necesidad de estar satisfaciendo miradas o gustos ajenos.

Y tú, ¿cómo definirías tu estilo, cómodo o aflojerado?

Mail: m.elena.millan@elsoldesinaloa.com.mx

Facebook: Micaela Millán