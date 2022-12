Estación Rosales | Sinaloa necesita legislar en materia de violencia digital

Fue en el 2020 cuando se hizo una reforma al Código Penal de Sinaloa con el objetivo de castigar al que comparta a través de medios digitales contenido íntimo sin consentimiento, a la fecha no se cuentan con indicadores de los resultados en su prevención, atención y sanción.

En el marco de los 16 días de activismo y la realización del foro de violencia digital y ciberseguridad organizado por el Consejo Municipal para Prevenir la Violencia Familiar (COMPAVIF) e Instituto Municipal de las Mujeres (INMUJERES) de Culiacán, el día lunes 28 de noviembre se discutió desde las asociaciones civiles y para autoridades municipales y estatales la importancia de prevenir y atender la violencia digital.

El foro comenzó fijando desde la jóven activista, coordinadora del Fondo para el Bienestar y Avance de las Mujeres en Sinaloa (FOBAM) y moderadora Mariel Dayana Vega Yee, la postura que reconoce el ejercicio de todas las personas para compartir contenidos a través del ciberespacio, de que lo que sucede en el mundo virtual es real; en esa realidad hay violencias y hay delitos que denunciar.

El panelista Hugo Gustavo Hernández Huerta, brindó a manera de introducción el concepto de ciberseguridad refiriendo la práctica de proteger sistemas, redes y programas de ataques digitales. Identificando que en estas prácticas las mujeres se ven mayorrmente afectadas, por lo que señala la connotación del sistema sexo/género en la violencia digital.

En mi participación cuestione que al estar frente a la violencia digital se utilicen conceptos en idioma distinto al español, y que ese podría ser el principal obstáculo cuando se trata de prevenirla y sancionarla, pues se vuelve complicado para la población en general identificar, y denunciar, y para el funcionariado del aparato de justicia no le es más sencillo, pues también lo limita en herramientas aunado ya a las sabidas limitaciones que tienen de sensibilización capacitación, recursos materiales, etc.

La violencia digital hacia las mujeres, tiene la misma raíz que otros tipos de violencia, la discriminación, esa idea o creencia de superioridad de los hombres sobre las mujeres, o esa concepción de espacios donde mutuamente nos excluimos, osea la diferencia sexo/género que nos dice que las mujeres y hombres debemos tener ciertas conductas, comportamientos, ocupaciones, algunas muy comunes, donde nosotras los vemos a ellos como cajeros automaticos o ellos nos ven a nosotras en la casa o la cocina como empleadas, pero sin pago.

Las mismas conductas de violencia hacia las mujeres pueden ocurrir, como las que ya conocemos, agresiones, amenazas, ofensas, chantajes, extorsiones, exhibir contenidos que causan daño emocional, patrimonial, económico, pero en un ámbito distinto, el ciberespacio y con la facilidad del anonimato.

De las participaciones de Kitzia Korina Cervantes Muro y Heidy Yamilen Mares Landeros, jóvenes activistas de distintas organizaciones pudimos conocer sus propias experiencias como víctimas de estas violencias, así mismo de aquellas donde han brindado acompañamiento, y coincidentemente la alusión de maltrato y falta de resultados de parte de los/as agentes auxiliares del ministerio público.

A nivel federal se contempla la violencia digital en la Ley General de Acceso para las mujeres a una Vida Libre de Violencia, más no en el Código Penal, lo que da la pauta para que existan políticas públicas en los tres niveles de gobierno. En las entidades federativas se observa que no todas han legislado en esta materia, y las que lo han hecho pues tienen posturas variables, y cuando se trata de suelen responsabilizar a la víctima con frases como: “no compartas, no publiques, no lo hagas”.

En Sinaloa no está reconocida la violencia digital como un tipo o como una modalidad en la Ley de Acceso a una Vida libre de Violencia para las Mujeres, y con ello es notorio la ausencia de políticas públicas que permitan su prevención y atención; se encuentran reminiscencias en el art. 185 bis, del Código Penal del estad, dentro del delito de acoso sexual, limitado conforme a lo explorado en el foro, a lo que se vive y percibe en lo cotidiano, por lo que es urgente el análisis bajo la perspectiva de género.

A las y los participantes en el foro muchas felicidades, y una muy especial para Heidy Yamilen Mares Landeros, por su reciente premio del segundo lugar en la modalidad ensayo en el concurso “Historia de Mujeres Sinaloenses 2022”.