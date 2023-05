Estación rosales | Ningún agresor al poder: 3 de 3 contra la violencia de género

La iniciativa de suspensión de derechos de los ciudadanos para que para que aspirantes a una candidatura, puesto o comisión en el servicio público no puedan llegar a ocuparlo cuando tengan antecedentes en la comisión de delitos relacionadas con la violencia de género, mejor conocida como la 3 de 3, nació desde la voz de las activistas feministas, impulsada por Yndira Sandoval, fue abrazada por las legisladoras de distintos partidos políticos y por ello fue aprobada en ambas cámaras del Congreso de la Unión.

Desde diciembre de 2020, mediante acuerdos del instituto Nacional Electoral (INE), las y los aspirantes a una candidatura presentaron su declaración 3 de 3 en materia de violencia de género, de buena fe y bajo protesta de decir verdad, en la cual afirmaron no tener sentencia firme por la comisión de un delito contra la vida, la integridad corporal, la libertad y el normal desarrollo psicosexual; asimismo violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, violencia política en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipo; y/o haber sido declarado como persona deudora alimenticia morosa.

Sin embargo, esto no garantizó que durante las contiendas electorales los candidatos (as) ejercieran violencia política en razón de género contra sus contrincantes; pues la 3 de 3, por sí misma no soluciona la problemática de violencia estructural que existe, y menos si se hace de buena fe, lo que hace necesarias otras herramientas como Bancos de Datos, Registros Nacionales y acceso a información de sentencias que permita el cruce o verificación de lo manifestado.

De ahí que en el Congreso de la Unión antes de que el mes de abril terminara, se hayan aprobado y remitido al ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación las iniciativas que permitan la creación del Registro Nacional de Deudores y la garantía constitucional de aplicar la 3 de 3, mediante la suspensión de derechos de los ciudadanos.

En Cámara de Diputados Federal, la 3 de 3 obtuvo 455 votos a favor, y la abstención de los siguientes 25 diputados (as) del Partido del Trabajo (PT): José Alejandro Aguilar López, Alberto Anaya Gutiérrez, Jaime Baltierra García, Ana Laura Bernal Camarena, Mary Carmen Bernal Martínez, Araceli Celestino Rosas, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, José Gerardo Fernández Noroña. Irma Yordana Garay Loredo, Margarita García García, Jesús Fernando García Hernández, Marisela Garduño Garduño, Nelly Maceda Carrera, Esther Martínez Romano, Maribel Martínez Ruiz, Luis Enrique Martínez Ventura, Brígido Ramiro Moreno Hernández, Magdalena del Socorro Núñez Monreal, Jorge Armando Ortiz Rodríguez, María de Jesús Páez Guecera, Ángel Benjamín Robles Montoya, Reginaldo Sandoval Flores, Dionicia Vázquez García, Pedro Vázquez González, y Shirley Guadalupe Vázquez Romero. Muchos de estos nombres son poco conocidos, bueno ahora están en la historia como los que no la aprobaron, algún conflicto de interés tendrán.

Y bueno, una vez reciba por la colegisladora, en este caso Senado de la República, hubo intentos de los diputados (sí, diputados, que además se ostentan como coordinadores parlamentarios) Moisés Ignacio Mier Velasco (MORENA), Carlos Alberto Puente Salas (PVEM), Alberto Anaya Gutiérrez (PT), y Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (PRD), para detener el proceso legislativo con la presentación de una propuesta de modificación que hicieron llegar a la Comisión de Puntos Constitucionales, la cual estaba encargada de la elaboración del proyecto dictamen para el análisis y discusión de la minuta en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público.

Aunado al intento de modificar la 3 de 3, se encuentra la toma de la tribuna que las senadoras y senadores de oposición realizaron bajo el argumento de exigir prioritariamente la designación de comisionados del INAI, también fallido, pues en sede alterna como las antiguas instalaciones del Senado en la casona de Xicoténcatl, fue aprobado como primer asunto del orden del día de la sesión de 28 de abril de 2023 con la que se cerró el periodo ordinario de sesiones.

Ya han sido muchos años de poner en evidencia a los agresores, es momento de poner fin a los discursos y posturas hipócritas que los hace lucir bien en la campaña, pero una vez que la cámara se apaga se les olvida cualquier compromiso asumido con las mujeres o inclusive con sus propias familias.