Estación Rosales | El placer también es nuestro derecho

A propósito del 13 de febrero, Día Internacional del Condón que se celebra para concientizar a todas las personas sobre relaciones sexuales seguras, surge la curiosidad ¿Qué sabemos de los condones femeninos? Las respuestas no se encuentran en los libros escolares, farmacias, tiendas de autoservicio y menos en el número telefónico de la Secretaría de Salud en Sinaloa que dirige Cuitláhuac González Galindo.

Para la realización de esta columna, se hizo una recopilación de datos a través de llamadas telefónicas, entrevistas a funcionariado de distintos sistemas del sector salud, recorrido de campo, inmersión bibliográfica en sitios web. Se identificaron algunos obstáculos en el acceso a condones que creí que estaban superados. Por ejemplo, que en algunas farmacias y tiendas de autoservicio los condones masculinos no están a la vista, sino que se encuentran detrás de un mostrador y un empleado (a) debe auxiliarte para responder tus preguntas o lograr la compra del preservativo.

Lo anterior obedece a creencias y prejuicios que aún persisten en algunas cadenas comerciales como farmacias Guadalajara. Por ello, la polémica ocurrida junio de 2022 en Michoacán, de no permitir que ese grupo comercial abriera sus puertas si no con la condición de incluir condones en sus artículos de venta.

Que los preservativos no estén a la vista o deban ser pedidos al empleado (a) de mostrador inhibe la comparación del producto, en cuanto precio, características, calidad, defectos visibles, y gusto, fomenta el morbo e impide el acceso a información, ¿Que tal si estas en la farmacia de tu barrio, colonia, comunidad? ¿Qué tal si eres menor de edad? ¿Qué tal si te da vergüenza? Etcétera. Con esto probablemente no se logra el objetivo de evitar una relación sexual, pero sí de practicarla a través de un método seguro que previene embarazos y enfermedades de transmisión sexual.

En tanto, en Francia a partir del 2023 los condones y píldoras de emergencia serán gratuitos para jóvenes hasta 25 años en todas las farmacias, incluyendo menores de edad. El presidente Emmanuel Macron llamó a esta estrategia como “una pequeña revolución en la atención médica”.

Dicho esto, volvamos a los condones femeninos. Durante un mes de recorrido al principio del 2023, visite cadenas comerciales de tiendas de autoservicio, farmacias y sexshop de la zona urbana de Culiacán, Sinaloa, para preguntar ¿tiene condones para mujeres? La respuesta fue NO, a veces burlón, a veces simple, y otras veces amable, como sucedió en una sexshop de la colonia La Conquista, donde también me dijeron que tampoco tienen a la venta copas menstruales (no lo pregunte, pero abona en el tema).

El sitio web saludsinaloa.gob.mx no ofrece mayor información que el objetivo del programa de salud sexual y reproductiva, o el de planificación familiar, dirección, nombres de funcionarios, correos electrónicos y número telefónico. Me comunique en repetidas ocasiones al 6677-58-74-00 extensión 40454 señalado, al no tener no respuesta, espere en el conmutador de gobierno y pedí ayuda para ser comunicada o transferida al programa de salud sexual, en atención me transfirieron con el doctor Luis Nabor Castro Díaz, coordinador del Programa de Planificación Familiar, y qué creen…tampoco contestaron la llamada.

Las redes sociales no están actualizadas y tampoco refieren mayor información sobre estos programas. Si alguien desea información, ni las páginas ni el teléfono son su opción.

Al entrevistar a algunas personas de distintos sistemas de salud, refirieron que han recibido pláticas informativas y capacitaciones para la promoción y uso de condones femeninos, que en las unidades de atención médica y centros de salud los están brindando en forma gratuita, de la misma manera que Semujeres cuenta con folletos y muestras para quien los solicite. También entrevisté a maestras, no identifican contenidos escolares o algún libro de texto, que mencionan los condones femeninos, así como no han participado en una plática o exposición de parte del sector salud.

Llama la atención que, tratándose de placer masculino, la mayoría de las farmacias cuenta con diversos artículos, más de 30 opciones, condones que van desde los $35.00, lubricantes, pastillas, etcétera, pero tratándose de métodos que a las mujeres les permita gozar placer y ejercer su sexualidad hay limitaciones, desconocimiento, y que inclusive llegan algunas personas a opinar que los condones femeninos, son innecesarios, raros, feos, incómodos, y con ello ahuyentan la libertad sexual y el autocuidado de las mujeres o que se está dejando de ver que la sexualidad no solo la viven hombres y mujeres con relaciones heterosexuales.





“Ninguna mujer ha tenido un orgasmo limpiando el suelo de la cocina”

Betty Friedan