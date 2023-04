Estación Rosales | Del suicidio de Mariana al accidente de Aimé

Mariana fue encontrada sin vida el 25 de junio de 2010, en su domicilio en Chimalhuacán, Estado de México, la Procuraduría de Justicia del Estado lo clasifico como suicidio y con ello dieron carpetazo el 09 de septiembre de 2011; Aimé fue localizada sin vida el 05 de abril de 2023 en un vehículo accidentado en Concordia, Sinaloa, y la Fiscalía del Estado de Sinaloa, en menos de 15 días de investigación concluyó que fue un accidente, el carpetazo es inminente.

Del testimonio de Irinea Buendía, se ha expuesto la violencia familiar que Mariana padeció en manos de su esposo Julio César Hernández, en ese entonces comandante de la policía judicial de Chimalhuacán; y de la violencia de género institucional que padecieron por parte de las autoridades de procuración de justicia.

El 24 de junio, Mariana le contó a su madre de los maltratos, amenazas, violencias, y su intención de huir del domicilio conyugal; al día siguiente fue encontrada en su casa por su esposo, sin vida, colgada, y con una nota suicida en la cama. El declaró que subió a la recamara y la encontró colgada de la argolla de la cortina, la bajo y acostó en la cama para darle reanimación; después de hacer llamadas a Toluca, e Irinea, llamó al ministerio público, y el equipo donde él mismo trabajaba, quienes fueron los encargados de proteger y analizar la escena.

Cuando concluyó el MP con la investigación, se decidieron por no ejercer acción penal, bajo el argumento de suicidio; Irinea recurrió a la solicitud de revisión para que la procuraduría reconsiderara el carpetazo. No hubo respuesta dentro del plazo establecido, por lo que se dio a la tarea de hacer solicitudes de información y posteriormente amparo ante la ausencia de respuestas, antes de la sentencia de amparo, el ministerio público reabrió el caso y continuó con la investigación.

La sentencia resolvió algo a lo que llamó “sí pero no, y no pero sí”, ósea se determinó que si bien existía la cesación de efectos y un cambio de situación jurídica que ameritaba sobreseer los actos reclamados, existía también otro acto reclamado consistente en la falta de acceso a la justicia rápida y expedita, por lo que otorgó el amparo. Irinea Buendía no estuvo conforme con esta determinación y recurrió esta vez a un recurso de revisión, mismo que fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Las actuaciones en el caso sentaron el precedente de que todas las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas como feminicidio, con perspectiva de género y conforme tratados y protocolos internacionales, lo que implica investigar si la víctima sufrió violencia sexual o si vivía un contexto de violencia. Medios de comunicación documentaron que fueron 12 años en tribunales y 120 audiencias reprogramadas que demostraron que Mariana no se suicidio, tal y como las autoridades de la Procuraduría intentaron para proteger al feminicida.

En Sinaloa, Aimé fue vista por última vez el 1 de abril de 2023, salió a cenar en Mazatlán y no regresó, sus familiares inmediatamente pusieron en marcha una campaña de búsqueda, pudiendo identificar el rastro de su celular en un terreno baldío de Villa Unión. Desde el primer momento el estado se conmocionó, todos la estaban buscando, la sociedad civil se activó con el acompañamiento de organizaciones como Perlas del Pacífico, y estudiantes de la UAdeO, pero cuatro días después fue localizada sin vida en la carretera Malpica-Concordia.

Durante cinco días de intensa búsqueda, no hubo policía de la guardia nacional, estatal, municipal o particular que hubiera escuchado o notado un accidente carretero como en el que perdió la vida Aimé; se desconocía que supiera manejar, contara con licencia y mucho menos con un vehículo, entonces la Fiscal Sara Bruna Quiñonez evidenció que el vehículo había sido puesto a nombre de la víctima el viernes 31 de marzo, un día abarrotado para tramites vehiculares pues se creía que vencía el término para refrendo.

Familiares y amigos (as) salieron a increpar esta verdad histórica, justo es que lo hagan, no se han mostrado capturas de cámaras donde muestran a Aimé realizando tramites vehiculares, de licencia para manejar, o conduciendo el auto que supuestamente le regalaron.

Qué doloroso hecho, y encima de todo las insensibles declaraciones de la fiscal, como aquella en la que dijo que “los familiares no reclamaron el cuerpo de Aimé… ellos se tardaron mucho en reclamarlo”.

Al parecer no son las víctimas lo que les duele, sino la estadística.





