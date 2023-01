Estación Rosales | Beneméritas hijas sinaloenses

El premio Estatal al Mérito Social “Agustina Ramírez” busca honrar la memoria de quien lleva su nombre, por ese gesto de patriotismo y nobleza en el cual entregó a sus 13 hijos para combatir durante la Intervención Francesa en Sinaloa, y que las instituciones de aquella época no pudieron responderle ni con el otorgamiento de una pensión.

Agustina Ramírez recorrió un arduo camino para cobrar en veces una pensión de 30 pesos mensuales como indemnización por sus hijos caídos en batalla, pues a los diputados se les olvidaba incluirla en la Ley de Egresos, como sucedió en 1870, y años posteriores en los que no le resolvieron a tiempo los trámites para compensarla por los errores burocráticos padecidos; murió en la miseria, el 14 de febrero de 1879, a los 66 años.

Por ello, el premio consiste en una medalla de oro y la cantidad de $30,000.00 (Treinta mil pesos) en efectivo. La convocatoria está a cargo de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa (SEPyC), dirigida a las instituciones educativas, asociaciones civiles, agrupaciones vecinales, gremios, asociaciones profesionales, empresariales, clubes de servicio y ayuntamientos, para la presentación de propuestas y autopropuestas que contengan los datos generales y los méritos por los que se propone; misma que cerró el pasado viernes 20 de enero.

El jurado calificador estará integrado por la secretaria de Educación Pública y Cultura Graciela Domínguez Nava, El Subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno del Estado Juan Zambada Coronel, y dos vocales para representar al Congreso del Estado de Sinaloa y a un erudito o historiador designado por el Gobernador Rubén Rocha Moya.

Se recoge del diagnóstico de participación política de las mujeres sinaloenses (historias de mujeres en la política) de Alicia Montaño Villalobos y otras publicaciones, que en el pasado las galardonadas han sido: Hilda Anderson Nevárez (1981); Esperanza Lomelí García (sin fecha); Soledad Martínez Palazuelos (1991); Candelaria Wong Valdez (1992); María Natividad Payan Rodríguez (2005); Aurora Arrayales Sandoval (2008); Mirna Nereida Medina Quiñonez (2020); Beatriz Eugenia Rodríguez Pérez (2021); y Hortensia López Gaxiola (2022).

Reconocemos de las condecoradas de los últimos tres años, Mirna Nereida Medina Quiñonez, su activismo en favor de los derechos humanos, y su liderazgo con las rastreadoras de El Fuerte; Dra. Beatriz Eugenia Rodríguez Pérez sus aportaciones en la docencia, investigación y en las instituciones para prevenir la violencia de género y familiar; y de Hortensia López Gaxiola la gestión, recaudación, traslado, visita, escucha, y entretenimiento que permite que comunidades indígenas cuenten con agua, alimentos, ropa, zapatos, juguetes, servicios médicos, educación y cultura.

En la edición 2023 de la convocatoria al premio Estatal “Agustina Ramírez” el Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses (C´MAS) ha respaldado la propuesta de una de sus fundadoras Martha Eugenia Iribe Martínez, madre de familia que tuvo 4 hijos (as), le sobreviven 3, 11 nietos (as) y 1 bisnieta; casada con el Prof. Juvencio Valle Martínez desde hace 54 años, quien ha dedicado su vida su vida a formar niños y niñas no para ir a una guerra, pero sí para librar una batalla contra un despiadado pensamiento el machismo.

Su trabajo como maestra inició en los años 60´s, frente a grupo, en 1982 comenzó a fungir como directora de plantel hasta el año 1995 cuando fundó el Centro de Iniciación Artística, donde fue directora hasta su jubilación en el año 2020. En sus 54 años de servicio para el magisterio impacto en más de 15000 alumnos (as) y 1000 maestros (as), desde el año 1966 ha mantenido contacto con muchos de ellos (as).

En los 80´s acudió a una tertulia literaria en la que descubrió el feminismo, eran pocas, después fueron muchas, salieron a las calles a mostrarnos la existencia del 8M, día Internacional de las Mujeres, también hicieron talleres sobre niñez, adolescencia, sexualidad, mesas redondas, conferencias, periódicos murales, etcétera; fueron criticadas y a la vez admiradas, entonces surgió el grupo de mujeres feministas en Culiacán y más tarde el Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses (C´MAS) que echó raíces en Sinaloa y en las políticas públicas con perspectiva de género, fundado por ella y otras compañeras, por las que hoy comprendemos nuestro papel como mujeres y feministas.

“Ahora, cada cual a cumplir con su deber; el mío es dar sepultura a mi hijo, y el de ustedes seguir defendiendo a su patria” Agustina Ramírez.