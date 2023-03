Esencia y libertad en la Universidad

En el centro histórico de la Ciudad de México, en la calle Licenciado Primo de Verdad número 2, a unos pasos del zócalo y justo frente al sitio arqueológico del Templo Mayor, se levanta el majestuoso Palacio de la Autonomía, un edificio de la UNAM construido a finales del siglo XIX e inaugurado por Porfirio Díaz en 1887, de estilo arquitectónico ‘ecléctico’, con una entrada lateral neoclásica (de bellas columnas jónicasy, más arriba, con un frontón o remate triangular propio de los templos griegos), así como otra entrada de chaflán u ochava (una fachada en la esquina del edificio) que posee un balcón circular coronado por una hermosacúpula afrancesada. Hace poco, yo caminaba por la escalinata de este edificio, cuando recordé una conversación entre Octavio Paz –el más grande poeta que ha tenido nuestro país– y su maestro, también poeta, Jorge Cuesta, un encuentro que tuvo lugar en ese mismo espacio en que me hallaba, y que leí por accidente al hojear un viejo y estropeado libro en una biblioteca de la UNAM.

En una fecha borrosa en la memoria del poeta, quizás entre 1932 y 1934, el entonces jovencísimo Octavio Paz escuchóun discurso de su maestro Jorge Cuesta en el consejo universitario de la UNAM reunido en la Escuela Nacional Preparatoria, cuya sede estaba en el Colegio de San Ildefonso, a una calle del Palacio de la Autonomía. No cualquier obtuso era consejero universitario. El consejo estaba integrado por las mentes más brillantes de la UNAM: Lombardo Toledano, Jorge Cuesta, Antonio Caso y muchos otros –manifestó enfáticamente Paz–eran consejeros universitarios.‘Estaba en la puerta y oí un poco lo que dijo Cuesta, se levantó e hizo una serie de metáforas muy extrañas sobre la misión de la Universidad y tengo la sensación de que nadie entendió’, expresó Paz. Cuesta salió y Paz se acercó para hablar con él. Caminaron juntos por la calle y tuvieron la conversación siguiente:

‘Maestro’, dijo Paz, ‘temo que, para el público o al menos para mí, su discurso resultó difícil de comprender’. Cuesta lo miró y respondió con tranquilidad: ‘Discrepo, la idea era–por el contrario– muy simple, lo que quise transmitir es la concepción platónica de que cada objeto físico tiene un correlato conceptual queexiste, aunque intangiblemente,con tanto vigor como su par material: cuando dibujo, por ejemplo,este triángulo, lo identificamos porque en nuestra consciencia habita la idea o concepto de triángulo. Pues del mismo modo, cuando vemos una universidad como Oxford, Cambridge o la Sorbona, decimos que es tal porque se corresponde con la idea o concepto universal de universidad. Nuestra Universidad Nacional no solo será una universidad ni solo será autónoma porque lo diga un papel, lo será en la medida en que en los hechos se aproxime a ese ideal’. Luego agregó:‘Usted, ¿cómo se llama?’

‘OctavioPaz Lozano. Soy estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria. Maestro, ¿podría explicarme por qué la autonomíadetermina la esencia misma de la Universidad, y cuál es la esencia, idea o concepto universal de lo que llamamos universidad?’, preguntó el joven. A lo cual, Cuesta señaló: ‘Nuestra universidad conquistó –como usted debesaberlo– su autonomía en 1929. Somos autónomos no porque lo diga un papel. La autonomía es una libertad, pero también una victoria que no se extingue ni se guarda en un cajón. Es una contienda permanente, una pregunta persistente: ¿somos de verdad autónomos?’

‘¿Y cómo podemos saberlo? ¿Qué vara o qué pauta utilizar para responder esa pregunta, maestro?’, interrumpió Paz. ‘Me parece que cada generación’, contestó Cuesta, ‘debe preguntarse si la universidad es controlada o no por un partido político, debe preguntarse categóricamente si la universidad es controlada o no por un político. Si la respuesta es afirmativa, la autonomía de la universidad solo es en el papel. No es verdadera autonomía, no en los hechos’.

‘Pero, maestro, ¿por qué la falsa autonomía es tan grave para una universidad? ¿Cómo mostrar a mis compañeros la importancia de la verdadera autonomía?’, cuestionó nuevamente Paz. Cuesta replicó: ‘Porque las universidades se transforman en un botín para el político y para la camarilla de cómplices que la utilizan políticamente. Como resultado, las universidadessonmovilizadas con fines políticos. Los cargos se distribuyen por lealtades políticas y no en razón de virtudes académicas: se nombra al abyecto, al servil o al manipulable, en menoscabo delmérito intelectual, la idoneidad y la excelencia académica. Esto puede empezar, en un primer momento, con algunos cargos, pero la cadena de favores y complicidades se replicarán hasta trasminarse a puestos de toda índole. Los trabajos así obtenidos, inmerecidamente desde un punto de vista intelectual,profundizan la deuda política. Quienes los obtienen, lo saben, y agudizan su lealtad al líder político: son leales a él y no a la institución –y eso es grave–. Pero las consecuencias más delicadas e imprevisiblesson la instauración de las represalias y la pérdida de la libertad: los canales de discusión se cierran de tal manera que todos los caminos conducen al grupo político, y dado que congraciarse con el líder político se vuelve fundamental, dado que muchos cargos se distribuyen por razones políticas, las disconformidades de toda clase, incluyendo las discrepancias políticas, ya no son posibles’.

‘Diríamos que el profesor no está allí por su excelencia académica ni por la libertad de su espíritu intelectual, sino por su cercanía con el poder. Pero, entonces, ¿cómo discrepar del poder? ¿Cómo criticar al poderoso?’, remató Paz. ‘No es posible, no es posible criticar al político todopoderoso y benefactor’, agregó Cuesta, ‘y más grave todavía, Octavio, se pierde la libertad, como dije, la libertad de pensamiento, la libertad de discrepar, de debatir, se pierde la pluralidad que tanto caracteriza a las universidades. La diversidad se vuelve una simulación, se privilegia el pensamiento único y la crítica es aborrecida y desterrada. Las universidades son entes cuyo ideal es la búsqueda, la generación y la trasmisión del conocimiento. Sin embargo, sin la libertad de criticar, de refutar o de poner en duda lo preestablecido, no es posible el florecimiento del conocimiento. Y eso se refleja en la calidad de la educación’.

‘Así es. Pagar o retribuir el trabajo político con cargos universitarios significa poner a alguien en un puestoacadémico sin el perfil ni la capacidadintelectual. Incentiva la ineptitud y, en efecto, menoscaba la educación, se nota en quienes se paran frente a los alumnos: los docentes. Nosotros nos damos cuenta’, afirmó Paz.Ante ello, Cuesta señaló: ‘Un sabio maestro mío decía que las universidades de excelencia tienen jerarquías y distribuciones de poder basadas en el reconocimiento de los méritos académicos de profesores, investigadores y estudiantes. Yo agregaría que cuando no es así, las universidadesse conviertenentonces en una conjura de ineptos.Que, por fuerza, son oportunistas y trepadores. Claro, ellos se mentirán a sí mismos. Con soberbia, enquistados, se creerán merecedores de sus recompensas. Pero en realidad se sienten inseguros de sus dotes intelectuales yse ven acomplejados por suscredenciales académicas. Es válido perseguir objetivos personales siempre y cuando coincidan con los de la universidad. Aquellos queasedian a la universidad, con el propósito de desviarla de sus fines, no son conscientes de que persiguen objetivos personales incompatibles con el ideal universitario. Tampoco son conscientes del implacable veredicto que les dictará la historia. No se sorprenda usted, Octavio, si ve que incluso encubren su injerencia gritando cínicamente que son ellos los defensores de la universidad. Cuando sin vergüenza afirman ser institucionales o demócratas, ello constituye una hipocresía, ellos son el flagelo’. Cuesta hizo una pausa.

¿Yo soy el pináculo de la academia? ¡No!Pero sé’, continuó el maestro, ‘cuál no es el camino. Nuestra universidad, nuestra joven universidad, fundada apenas en 1910 por Porfirio Díaz, tuvo el valor de emprender una lucha –que será interminable– de separar a la universidad del poder político. En 1929, estalló la huelga aquí, en este edificio a nuestras espaldas y, luego, desde aquel balcón. Meses después, en el paraninfo, la universidad conquistó la autonomíapara florecer y gobernarse con criterios académicos, no políticos. Confío en que, en 100 años, estaverdadera autonomía habrá hecho de la Universidad Nacional una gran universidad de este continente, pero eso está por verse.Aquelsabio maestro que te mencioné decía otra cosa. Decía que hay una noción,un concepto, único, absoluto, de universidad, esa es y debe ser nuestra referencia y frente a ella tenemos que contrastar la realidad de lo que es nuestra universidad. Oxford, Harvard, Yale, el MIT son grandes universidades porque son congruentes con el concepto universal que la humanidad tiene de la universidad. Ese es el único método que tenemos para saber qué es nuestra universidad, qué tan lejos o cerca estamos de la noción absoluta de la universidad.Una universidad silenciada, que se desvía de su esencia y se dedica a la política, es cada vez menos una universidad’.

Hizo otra pausa. ‘Por cierto, Octavio, ¿a usted le interesa la política?’ Paz respondió: ‘No’. Pero sabiendo el interés de Cuesta por el novelista Aldous Huxley, agregó: ‘¿Usted, señor Cuesta, admira mucho a Huxley?’ Cuesta replicó: ‘Sí, ¿por qué?’‘Porque yo’, afirmó Paz,‘prefiero admirar al que admira Huxley’. ‘¿A quién?’, dijo el maestro.‘A Lawrence’. ‘¿Usted ha leído a Lawrence?’‘Sí’. ‘¿Y a Huxley?’ ‘También’.Cuesta señaló con el dedo hacia los protestantes y preguntó de nuevo: ‘¿A usted le interesa eso?’ Paz contestó: ‘Me interesa más hablar con usted de Huxley y de Lawrence’. Cuesta entonces lo invitó a comer. Entre proclamas políticas de cada bando, se fueron caminando y así comenzó su amistad, sin saber que ellos cumplían con el espíritu universitario de su conversación: por encima de la política, estaban más interesados por discutir críticamente ideas, conocimientos y libros.