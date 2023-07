Escaso presupuesto contra adicciones

En Sinaloa, y en el país en general, el tema de las adicciones no ha sido declarado como un problema de salud pública, por lo que los gobiernos no se han preocupado, y menos ocupado, en generar políticas públicas reales para combatir este flagelo que forma parte de los activos del narcotráfico.

Una persona que tiene una adicción a una droga ilegal, resulta ser un cliente de esa estructura que tiene el crimen organizado, por eso combatir de manera estratégica la drogadicción, es también restarle una base social que, quiérase o no, siempre ha estado ahí.

Este año el Gobierno del Estado le dedicó poco menos de 4 millones de pesos a este tema, que comparado con otros rubros, es nada. Hoy en día los centros de rehabilitación que existen son privados, y lo único que hay de apoyo para las personas que buscan dejar alguna adicción es una beca sale de ese presupuesto escaso para un problema tan grande.

En Estados Unidos las adicciones sí son vistas con el enfoque de salud pública, porque el tráfico de drogas no solamente se combate atacando la producción y a quienes gestionan la venta, sino también buscando que la clientela que hace fuerte al narcotráfico, sea cada vez menos.

Nada más en 2020, el gobierno estadounidense le dedicó más de 10 mil millones de dólares al tema del tratamiento y prevención de adicciones, claro en Sinaloa podrá decirse que se echó a andar el programa en las escuelas para decirle a los niños que no usen estupefacientes, pero la políticas públicas debieran ir por aquellos que ya están atrapados en ese sórdido mundo.

De ahí que escándalos como el de los centros de rehabilitación de Angostura no deben repetirse, el Estado debe enfocar sus esfuerzos no sólo en la revisión de estos lugares, sino generando condiciones para que las personas que quieran salir de las adicciones, lo puedan hacer con un tratamiento adecuado. Los focos rojos desde hace mucho están encendidos, pero se dice y no pasa nada.

Torres colapsan servicios en Mazatlán

A una década de que se empezó a presentar el llamado “boom inmobiliario” en Mazatlán, con la construcción de torres verticales en diferentes puntos de la ciudad, además de la proliferación de cotos residenciales específicamente en la zona norte, el puerto empieza a pagar las consecuencias.

La mala planeación y el crecimiento desordenado se traduce en el colapso de los servicios públicos, ya que cada vez son más frecuentes los apagones de energía y las fugas de agua y drenaje.

La plusvalía ha convertido a la torres de departamentos en atractivos paraísos de negocios, sin embargo no existen proyectos que garanticen los servicios básicos que poco a poco han ido colapsando en las zonas aledañas a estas construcciones, como por ejemplo, la avenida Cruz Lizárraga, la colonia Palos Prietos, el Paseo Claussen y la parte norte de Mazatlán.

Actualmente están en proceso 135 desarrollos, entre torres verticales y nuevos fraccionamientos privados, pero ¿cuenta Mazatlán con la infraestructura para proveerlos de buenos servicios?

La respuesta es NO y si no se hace algo al respecto pronto, estas torres que hoy ostentan un lujo desmedido, en unos años podrían lucir abandonadas al no garantizar el estilo de vida para el que fueron diseñadas.

El crecimiento urbano no debe de verse exclusivamente como un proceso administrativo de autorización de nuevas construcciones, como actualmente se hace, sino que las autoridades deben de realizar un verdadero análisis de los proyectos y las condiciones de la ciudad para garantizar las condiciones de habitabilidad.