Es de que (Resumen de una transformación)

Los fachos no entienden. ¡Imagínense!, los conservadores creen que gobernar es robar: ¡Pues no!. Gobernar es el arte de optar entre inconvenientes; el resto es politiquería. Los machuchones no aceptan que México ya cambió, ellos siguen pidiendo que la mafia del poder vuelva para que no paguen impuestos. Desde las épocas de la colonia nos han saqueado, pero los neoliberales nos robaron más. Los resultados no pueden llegar tan pronto. Todo es un proceso.

Es de que la violencia en México es culpa de Calderón. En su sexenio García Luna estaba vinculado a los delincuentes. Hoy es diferente. Tenemos a Rosa Ícela de secretaria de seguridad. Es un lujo. Ya la quisieran los conservadores. Todos los días se reúne al gabinete de seguridad: ¿Qué más quieren? Ningún presidente había tenido reuniones diarias del gabinete de seguridad. La violencia no es culpa de este gobierno. Antes mataban a los delincuentes en los enfrentamientos. El gobierno daba la orden de ejecutarlos. Era el mátalos en caliente. Hay que cuidar a los delincuentes porque: Abrazos no balazos; si eso no funciona, pues hay que acusarlos con sus abuelitas.

Es de que la economía va bien, pero todavía tenemos problema con el PIB. Los fifís quieren que nos vaya mal, pero se van a quedar con las ganas. El Peso no se ha devaluado, las remesas están rompiendo records históricos, tenemos más inversión extranjera directa y se respeta la autonomía del Banco de México. El PIB no crece porque enfrentamos una pandemia y seguimos enfrenando la peste de la corrupción. La inflación es transitoria. Ya se les olvidó que antes no querían que subieran los salarios mínimos porque eso causaba inflación. Hoy tenemos mucha inflación, pero eso es culpa de la Guerra con Ucrania. La ONU no sirvió para nada, no pudo detener la guerra. México es de los principales países del mundo para la inversión porque firmamos el T- MEC.

Es de que ya se acabó la corrupción. ¡Miren! Ya hay pañuelito blanco. Los opositores inventan cuentos porque son muy corruptos. El presidente no tiene nada que ver con sus hijos y sus hermanos recibieron contribuciones para la causa de la transformación. El licenciado Bartlett es un patriota que defiende los intereses de la nación. Las universidades nunca estudiaron el fenómeno de la corrupción callaban como momias los que hoy gritan como pregoneros. Todavía quedan mensajeros del pasado al interior del gobierno: no se puede poner vino viejo en barricas nuevas. No nos vengan de que la ley es la ley. Es más importante señalar a los corruptos que las leyes. Antes, los corruptos no perdían su respetabilidad. Hasta decían: “Cuando crezcas tienes que ser como Don Fulano, un verdadero ladrón”. Este gobierno no tiene complicidad con nadie. Todo por la razón y el derecho, nada ni nadie por encima de la ley.

Es de que ya respetamos el principio de no intervención. Los conservadores fifís tienen una red mundial para acabar con los movimientos progresistas. En Bolivia le hicieron un Golpe de Estado a Evo, pero aquí le ofrecimos asilo. El régimen cubano es apoyado por su pueblo; lo mismo que el de Venezuela. México no asistirá a ninguna cumbre que no acepte a los gobiernos hermanos de Venezuela, Cuba y Nicaragua. No hay que ser injerencista. Tenemos que dejar de usar políticas intervencionistas de hace doscientos años; en su lugar tenemos que usar los principios juaristas que tienen 150 años vigentes. No vamos a permitir que ningún político de Estados Unidos use a los migrantes como propaganda. Vamos a señalar a todos los políticos que usen discursos en contra de migrantes para que no voten por ellos. Petro es un perseguido político en Colombia por los conservadores. Es tiempo que el gobierno de Colombia sea un pueblo libre. En Perú, los conservadores ya no quieren a su presidente y quieren sacarlo desde el Congreso. Hay Senadores en Estados Unidos que usan sus influencias para imponerse al presidente Biden. Le vamos a pedir a Biden que libere a Assange porque la justica del Reino Unido no hizo su trabajo de manera adecuada. Viva Boric y el pueblo chileno que derrotó a los conservas.

Es de que primero los pobres. Los datos de pobreza están mal. Hay otros datos. No existen más de 4 millones de nuevos pobres en el país. El 80% de los hogares recibe algún apoyo del gobierno; el 20% restante se beneficia porque les damos seguridad y les va bien porque firmamos el TMEC. Solo hay que tener un par de zapatos para ser felices. Tenemos que construir una clase media que no sea aspiracionista. Los que estudian posgrados se creen sabiondos, no entienden que el pueblo es sabio y tiene una cultura milenaria. No todo el que tiene es malvado, pero solo siendo buenos podemos ser felices. Los pobres en México tienen más cultura que los que van a estudiar al extranjero. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto.

Es de que la salud en México tendrá un sistema de salud nórdico en un año. Los padres de los niños que se quejan por falta de medicamentos contra el cáncer son golpistas. Las empresas de farmacéuticas les pagan a los medios para hablar mal del gobierno. Inventan los problemas en el sector salud. Mienten como respiran cuando dicen que faltan las medicinas. Antes se quedaban callados cuando se robaban los medicamentos, pero ya se resolverá el problema de las medicinas. Las vamos a llevar a todos lados. No es tan difícil distribuir medicinas. Lo pueden hacer las papitas y los refrescos, nosotros también. Tenemos que dar gracias al gobierno de Cuba que nos mandó médicos que aquí no tenemos La pandemia se pudo domar, pero tuvimos muchos muertos porque la alimentación de los mexicanos es muy mala. Los cubrebocas sirven para lo que sirven y no sirven para lo que no sirven. Los niños son fuertes y no necesitan vacunas, La OMS no recomienda la vacunación en menores, pero vamos a adquirir vacunas cubanas no aprobadas por la OMS para aplicarla en nuestros niños.

¿O usted qué opina amable lector? ¿Es de que hay un buen gobierno o es de que los conservadores no dejan avanzar al país?