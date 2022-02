Entredichos y contradichos

La sabiduría popular mexicana nos regala compendios de aforismos endémicos que nosotros bautizamos como refranes o dichos. Generaciones enteras no heredaron inteligentes observaciones del comportamiento humano. Casi cualquier ciencia social puede utilizar un refrán mexicano para iniciar el desarrollo de tesis completas de maestrías o doctorados; sin embargo, para toda regla siempre hay excepciones. La sabiduría mexicana choca contra pared cuando se trata de aplicar la lógica a la política. Aquí algunos ejemplos:

El que nace para maceta… pude ser florero de lujo El servicio público mexicano está lleno de macetas que hicieron carrera sin tener más habilidad que llenar su cabeza de tierra y abono. Para muestra tenemos a la mayoría de los diputados federales. Nacieron como masetas y por arte de magia cambiaron de corredor. Solo les basto dejarse llenar del abono adecuado. Algunos(as) evolucionaron en floreros finos, pero su sentido ornamental no cambia.

Las cantinas se llenan de beodos (borrachines, pues) de manera constante, pero, de entre ellos, de vez en cuando hay uno que se quiere volver cantinero; los políticos prefieren decir: No es lo mismo ser borracho…que borracho y dueño de la cantina. Algunos luchan toda su vida por ser cantineros y, cuando llegan, se resisten a portarse como tal. Quieren la cantina, pero insisten en portarse como borrachos y piden que los juzguen como tal. No les gusta ser cantineros. Mejor se mantienen de borrachos y compran la cantina para hacer con ella lo que les dé la gana.

Dicen desde tiempos inmemoriales, que la gente prefiere esconderse del sol debajo de las frondosas ramas de árboles. Para los políticos esto no es así: Él que a buen árbol se arrima… debe sacarle toda la madera. La oposición sigue al pie de la letra esa premisa. Destruyen cualquier intento de sombra que puedan dar sus institutos políticos. Prefieren cortar hasta la última astilla del árbol que alguna vez dio sombra. Los dirigentes de los partidos creen que el árbol es solo de ellos. La sombra no deja utilidades. Mejor hay que esquilmarlo hasta la raíz. Y con la madera se podrán construir una buena terraza para esconderse de los rayos del sol.

De algo podemos estar seguros, un número importante de servidores públicos mexicanos tienen la habilidad innata de ser cocineros derrochadores. Para los administradores del servicio público, siempre debe de salir Más caro el caldo que las albóndigas. El erario no busca cocinar albóndigas, ahí no hay negocio. La verdadera utilidad está en el caldo. Los cocineros eternos del presupuesto saben perfectamente como cocinar caldos a precios altos y sin ningún tipo de valor nutricional. Nadie como ellos para vender la maruchan a precios más elevados que albóndigas de sirloin

Al parecer de los pocos refranes que se mantienen sin alteraciones en la política mexicana es uno que ha cobrado fuerza en el último sexenio. Político que se respete en la actualidad usa el refrán más poderoso de su arsenal: Botellita de Jerez, todo lo que me digas será al revés. No falla. Cualquier persona que acuse a los políticos de corruptos, la respuesta inmediata será: “El corrupto eres tú”. Si usted quiere decir que un político no cumple con su trabajo y es inepto, el servidor público revira con: “Sí, pero tú eres más inepto en lo que haces”. Para cerrar con broche de oro, basta decir que los gobernantes de hoy roban para recibir la enorme respuesta: “Pero antes robaban más y no decían nada”.

En el tintero dejamos algunos refranes que poco a poco a poco son deformados por las prácticas de la política y sus aplaudidores. Queda para su análisis: El flojo y el mezquino…. termina de gobernante; Gorgojo, más chico que un piojo…. se usa en la despensa; Nada sabe de Violín…. Hay que darle un recital; Dime que presumes … y lo publicamos en el Insta; Al que obra mal… que se cambie a MORENA para ser perdonado; Dónde come uno…. Seguirá comiendo el mismo.

¿Usted qué opina amable lector? ¿Qué refrán o frase añadiría usted a los entredichos de la política mexicana?