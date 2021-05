Entre campañas sucias y peticiones desesperadas

Tras el debate que tuvieron cuatro de los 8 candidatos a gobernador en instalaciones de un periódico local, el senador Heriberto Galindo Quiñones hizo un llamado a Sergio Torres y Rosa Elena Millán para que renuncien a su candidatura y se sumen a la de Mario Zamora Gastélum, para que la elección sea contundente y quien gane lo haga de manera holgada.

“Ha llegado el momento para que quienes no están en la final, concretamente Sergio Torres y Rosa Elena Millán, deberían de meditar y considerar la pertinencia, la conveniencia para Sinaloa de sumarse a Mario Zamora Gastélum, para que la elección sea contundente y quien gane, gane con holgura”, expresó.

De acuerdo a últimas encuestas de consultoras con reconocimiento a nivel nacional como Massive Caller y El Financiero, Rocha Moya llevaba la delantera con el 45.4 y el 48% de las preferencias, mientras que Mario Zamora le seguía en segundo lugar con el 33.3 y 35%, en tanto que Sergio Torres ocupaba el tercer lugar con el 3.8 y el 9%, y Rosa Elena Millán aparecía con el 1%, más abajo de Tomás Saucedo (3%), Gloria González (2%), Yolanda Cabrera (1%) y Ricardo Arnulfo Mendoza (1%). Galindo Quiñones dijo que él espera que gane Mario Zamora porque es el que tiene las mejores propuestas, según lo pudo constatar en el último conservatorio, organizado por El Debate.

En un video difundido por redes sociales, el senador asegura que le dio mucho gusto que ahora sí acudiera Rubén Rocha Moya, el candidato de Morena, a un debate externo, no convocado por el órgano electoral, y que participaran también Sergio Torres, Rosa Elena Millán y Mario Zamora.

“Veo que todos hicieron su mejor esfuerzo, a mí no me gusta mucho los ataques, me gustan más las propuestas, pero respeto las ofensivas y las defensivas, son parte de los tiempos electorales”, apuntó. Y se disculpa si ofende a alguien, pero para él, el ganador del conservatorio fue Mario Zamora, de quien destacó como impresionantes sus cierres.

Reconoció que todos dijeron algo, que todos hablan ya de proyectos, pero el de las mejores propuestas, concluyó, fue Mario Zamora, por lo que pidió a los demás candidatos que no aparecen en la final, se sumen a la candidatura de la coalición PRI, PAN y PRD.

Oscuros perfiles desde la uas

La Fiscalía General del Estado puso el dedo en la llaga durante estos tiempos electorales.

Y es que, por primera vez, le puso nombres y apellidos a los responsables de las campañas sucias que se orquestan desde la UAS para atacar a candidatos que se oponen al proyecto de Morena-PAS.

Ayer, la revista Espejo dio a conocer en Culiacán la red de personas que operaban en las sombras, escondidos detrás de perfiles falsos de Facebook. No es de sorprender que se trate de empleados de la UAS, pero resalta un nombre que ya es conocido en Sinaloa: el del periodista Julio César Juárez, conocido como Juacer. Es conocida la militancia cuenista de Juacer en el gremio y a nadie le extraña que el periodista se valga de este tipo de estrategias, después de todo trabaja para para el PAS.

Juacer ya fue llamado a declarar por la Fiscalía General del Estado por estos casos, pero hasta el momento se desconoce si será acusado por incurrir en delitos electorales.

Por si esto fuera poco, Mario Zamora reveló el día de ayer que la operación de campaña sucia de Morena-PAS se hace desde la biblioteca central de la universidad, por lo que, por lo menos en teoría, la universidad estaría incurriendo en algún tipo de delito. Y justo cuando la propia UAS está pasando por su propio proceso de cambio de dirigencia. Esa es otra historia.

En los próximos días se sabrá cómo evoluciona ese asunto, pero la UAS y Morena están metidos en un embrollo del que no van a poder salir fácil. Como mínimo, Rubén Rocha Moya y Héctor Melesio Cuen Ojeda van a ser cuestionados hasta cuando los vean en la esquina. Aunque a Rocha tal vez haya que despertarlo para preguntarle, por aquello de que ya está viejito y se queda dormido donde sea.

Así están los ambientes electoreros, en los que se ocultan las campañas negras y las peticiones desesperadas a favor de un triunfo marcado por la ventaja. ¡Para todo hay maña!