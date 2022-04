En una habitación, a solas, hablando y escuchando con los ojos a los muertos, hablo y escucho a mi padre, a mi madre, a mi hermano y a mi hermana desde hace 45 años con los días y las noches, amaneciendo con los huesos cardios entre el corazón y la memoria de lo que fue en el país de las doradas manzanas al sol en lo que es en el país de las sombras espectrales, en los rastros y en los mataderos íntimos y públicos con las fosas clandestinas y los cementerios familiares, ejecutados los abrazos funerales con los balazos fúnebres.

En la aceptación de la vida misma con la misma muerte en 45 años, la experiencia no es trágica y tampoco es una desgracia, únicamente, la vida se enferma y se muere, irremediablemente, asistida por l@s que la sobreviven y seguir después del duelo (en y para) la vida que sigue, porque siendo un hijo y un hermano de una familia cualquiera, no es el linaje ni la herencia lo que trasciende, cuando se dejan nomás los huesos cardios del corazón y de la memoria en lo que se vive y se muere en un hijo de una familia cualquiera, no siendo lo mismo hasta antes, durante y después con los presidentes, el narcosicariato, el coronavirus, el feminicidio, el periodicidio y el activicidio en el país de las sombras espectrales.

En lo que no hay que perder más el tiempo, aunque se gana en el espacio que es en el medio ambiente político con los manotazos verbales, escritos y publipropagandísticos con la politiquería del Estado-Obrador y el Secretario de Gobernación -enmancuernados- con la consigna contra el INE, y si lo que-quieren es transformarlo para que opere “democráticamente” a mano alzada, a favor de la 4T y Morena, no es más que la manipulación y el control de lo que en el Estado-Obrador es lo que es con la efectividad en las tormentas de mierda con la Reforma Eléctrica y la carísima gratuidad con la Revocación de Mandato, porque México, “ya cambió”, con o sin el INE desde el 2018, siguiendo en el mismo y en el diferente país, en el país de las sombras espectrales, recargando hasta la ignominia con la insegura-seguridad nacional en la corrupción y en la impunidad, en la violencia y en la criminalidad, haber-a ver de qué mataderos y rastros salen los mejores representantes presidentes-consejeros del transformado moreno-INE, dejando de existir los asuntos públicos y los problemas sociales por el voto libre, secreto y universal, emergiendo de las urnas electorales-las urnas funerales, porque los muertos nos elegirán como a los estúpidos-vivos.

Superficialmente y profundamente son lo transformacionalmente en que se ha performatizado y fantasmatizado en el país de las sombras espectrales en 45 años: la vida ante la muerte en los 21 años del siglo xx mexicano con la vida política, económica, social y cultural -enfosada y encajonada- en un sistema corrupto e impune, violento y criminal, los 45 años de experiencia personal y familiar, los 24 años con cuatro sexenios presidenciales han sido porque son una funesta funeralización, fúnebre y funeraria, (de y en) la desgracia nacional, no porque la elegimos sino porque no la impusieron necrodemocráticamente, siendo los presidentes de todos los mexicanos con todos nosotros y los otros, los demás y la gente -los responsables/irresponsables- en que nos encontramos: enfosados y encajonados con el hedor de una descomposición que si no apesta, huele a aroma de hombres machos y de mujeres hembras con el patriarca de la historia patria: del tálamo al túmulo nacional.

En la entusiasta animosidad nacional, a los años hay restarle los años y haber-a ver qué pasa hasta el 2024, reconsiderando que lo que haga falta pueda que esté de sobra en lo copeteado de Fox, en lo atascado de Calderón, en lo hermoseado de Peña, y, en lo transformado de Obrador, en el país de las sombras espectrales, lo que podría salvarnos está dado para los salvados que son el pueblo que es la gente, quedándonos insalvados por marginados todos nosotros, los otros y los demás sin poder ver, sentir, tocar, oler y gustar la seguridad nacional más que con el placer de la gente y el asco hacia nosotros, porque no somos parte (de y en) el primer país del mundo, descalificándonos la valiente estupidez de don Augusto, El Justo.

La clase política en el sistema político con la retrotransformación a través del Estado-Obrador, es la misma y la diferente clase política, el mismo y el diferente sistema político en el mismo y en el diferente poder, a todo modo, instrumental y publipropagandístico donde la irreversibilidad con la revolución de las conciencias es más la retrodegradación que la transformación del cero ascendente al punto muerto de los vivos con los muertos en el sinfinal descendente a la estructura ausente socavada por lo inexistente en la presencia del Presidente, a excepción, de la reelección presidencial, si es que la requiere como lo ha requerido con el mandato presidencial.