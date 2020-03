En torno a la autoestima

Muchos siglos antes de que el austriaco Sigmund Freud (1856-1939) fundara el psicoanálisis, la autoestima formaba parte de la cultura de todos los pueblos de la tierra, en el proceso interminable de enseñanza-aprendizaje de la población, concretada (la autoestima) como aprecio o consideración que tiene cada persona por sí misma.

En la autoestima se da, en diferentes grados de maduración, el temple, que es fortaleza, valentía y serenidadpara afrontar dificultades y riesgos. Igualmente el carácter, que es el conjunto de cualidades psíquicas y afectivas que condicionan la conducta de cada ser humano, distinguiéndolo de los demás.

Y la seguridad en sí mismo. Sobre esto último, muchas veces, cuando el individuo flaquea o lo hace flaquear la sociedad o el medio ambiente, una palabra de aliento oportuna resulta ser suficiente para que recobre la autoestima,como en la conocida anécdota de cuando el niño Caruso llegó bañado en llanto con su madre, porque su maestro de canto lo había corrido de la clase diciéndole que tenía una voz horrible y que nunca sería cantante.

La madre lo alentó diciéndole que dejara de llorar, asegurándole que sería el más grande cantante de la tierra. Y lo fue. Hoy el Larousse dice de él: Caruso (Enrico), Nápoles 1873-1921, tenor italiano. Famoso por la belleza de su timbre y la sensualidad de su voz, cantó en el Metropolitan Opera House de Nueva York desde 1903 a 1920 y participó en el estreno de muchas obras de la joven escuela italiana (Puccini, etc.)

Sin caer en el autobombo o elogio desmedido y público, ni en el vituperio, que es elogio en boca propia que causa afrenta o deshonra, sin necesidad de acudir al referido psicoanálisis, tengo para mí que, modestia aparte, también mi madre me transmitió una autoestima extraordinaria, inculcándome que, por encima de cualquier desaliento, amara el estudio, el conocimiento, y que disfrutara de sucultivo, compartiéndolo con los demás.Cualquier riqueza, por grande que sea, decía, se puede acabar; pero el conocimiento nunca.

A lo largo de la vida aprendí que, aunque era poco frecuente el nombre que me impusieron, me alentó leer que era mi tocayoel inmenso patriota argentino Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888) y que su existencia había sido una constante lucha contra la ignorancia y la intolerancia, valores que también a mí siempre me han alentado.

Así he recorrido tres cuartos de siglo, encontrando elementos de aliento en la lectura, la poesía y la música, cultivándolas al límite de mi modesta capacidad, alentándome íntimamente descubrir mis afinidades con la grandeza de la naturaleza y de los seres humanos.

Posiblemente rozo la impostura en su connotación de "engaño con apariencia de verdad”, pero me emociona descubrir, por ejemplo, que el polaco Nicolás Copérnico murió en el año 43 de 1500, mismo año 43 en que, cuatro siglos después, nací yo, en 1900. Y que en el mismo año 1543 de su muerte, se publicó su revolucionaria hipótesis del movimiento de la Tierra y de los demás planetas alrededor del Sol, echando por tierra el caduco sistema de Tolomeo y la posición retrógrada de la Iglesia. El diccionario apunta: Al romper con la concepción geocéntrica del mundo, la obra de Copérnico marcó un hito en la historia del pensamiento y del progreso científico.

Finalmente, echo mano de las mitologías griega y romana que en repetidas ocasiones sostuvieron que el nacimiento de un dios o un personaje importante siempre era anunciado por algún fenómeno espectacular de la naturaleza, para compartir que, en mi caso a la inversa, tuve la dicha de anunciar, con mi humilde nacimiento el 15 de febrero de 1943,cinco días antes, la espectacular erupción del volcán Paricutín, que ocurrió el 20 de febrero de 1943. Claro que nadie lo supo. Pero yo sé que tal cosa ocurrió, les guste o no a mis detractores que han hecho creer que el primer lugar del concurso del himno a Sinaloa me lo regalaron y no que lo gané por haber sido el mejor frente a 46 concursantes, no en Sinaloa, sino en Guadalajara, Jal., con jurados de allá, no de Culiacán, precisamente para evitar que le regalaran el primer lugar a quien no tuviera el mérito suficiente para ello.

Hoy que el himno y yo padecemos de exclusión oficial, también he descubierto que la autoestima sirve igualmente para hacer frente a esa y otras infamias.