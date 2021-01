En suspenso, el “tapado” del PRI

Este domingo causó revuelo en el ambiente político del PRI la posible presentación de su carta de intensión del secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López para participar en el proceso interno del partido para la designación del candidato a la gubernatura del estado de Sinaloa.

El secretario de Educación anduvo de paseo con familia y compadres en la playita, todos tenemos derecho de darnos una escapadita y relajarse, aunque en tiempos de Covid-19 y postulaciones, se mostró feliz y despreocupado.

No se sabe si se anotará o no, tenía hasta ayer para hacerlo, chance mandó alguna gaviota mensajera para que entregara su registro o de plano ya se hizo a la idea de no contender.

Esta semana el tricolor resuelve su candidato, y la maquinaria priista opera a todo lo que da en favor de Jesús Valdés Palazuelos, quien logró quitarse uno a uno a sus contrincantes políticos. Aunque de quien no se deshizo es de Sergio Torres Félix, quien es el que le anda bombardeando por todos lados acusándolo de desvío de recursos, pero no ha logrado acreditar sus dichos.

DEBAJO DE LA MESA

En el caso de Morena, el senador Rubén Rocha no ha podido cerrar el capítulo de la operación cicatriz. Si así fuera, este fin de semana en Mazatlán no hubiera tenido la necesidad de recordar, de quien no se alinee a la dirigencia del partido le va mal, esto en alusión de Guillermo "El Químico" Benítez y su inhabilitación por parte del CEN.

Las cosas están que arden al interior de Morena y los juegos de poderes no les ha funcionado. Un día sí y otro día también se dan golpes debajo de la mesa y al final lo que se ve es que Rocha está haciendo campaña solo, o al menos con ese grupito cerrado que representa a la diputada Graciela Domínguez.

Quizá porque lo sabe, quizá porque las tribus de Morena no lo apoyarán, es que Rocha se ha empeñado en llevar al Partido Sinaloense en candidatura en común.

AL QUE MADRUGA…





Y quien anduvo en caravanas fue el candidato del PAS, Héctor Melesio Cuén quien busca demostrar fuerza y músculo. Este fin de semana que arrancó su precampaña movilizó a cientos de vehículos por las tres principales ciudades del estado. No es necesario ser especialista, para darse cuenta que este es un acto de campaña adelantado y madrugador.

Como un coqueteo a aquellos partidos con los que puede hacer alianza y para demostrar las fuerza del partido que representa.

En redes sociales los uaseños, sobre todo quienes ya gozan de las bonanzas de ser jubilados y que están en espera de la pensión, y los que están esperando que les paguen la quincena atrasada, se mostraron sarcásticos, ante aquéllos que desfilaron con la ilusión que hoy lunes les caiga el varo. La UAS como moneda de cambio pero sin cambio.

Hay varios candidatos que no han respetado las etapas de propaganda marcadas por el Instituto Estatal Electoral. Ahí andan dos que tres incurriendo en faltas. El argumento socorrido es que son campañas internas, aunque las hacen a la vista de todo el electorado posible.

Y ya que andamos en los ámbitos "cuenistas", el candidato denunció en su Facebook personal que Protección Civil del Estado le había cerrado su changarrito Casa María, según que porque no cumplía con las normas sanitarias, los de Protección se defendieron, y dijeron que no clausuraron el lugar, ellos solo acudieron a corroborar una denuncia que recibieron de un cliente vía twitter, quienes por cierto a la hora de atender un llamado de siniestro, no siempre llegan. Bien eficaces los de PC, que hasta atienden denuncias por redes.

Así que sin "yolanda" señor Cuén porque el que se lleva se aguanta. Recordemos que en la guerra y en la política todo se vale.

El termómetro político sigue candente y los juegos por el "trono" están por arrancar.