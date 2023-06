En alerta por la sequía en el sur de Sinaloa

A pesar de que este lunes por la noche cayeron las primeras lluvias de la temporada en el sur de Sinaloa, se mantiene el estado de alerta por la sequía en las comunidades serranas.

La asociación ganadera local reporta que las zonas altas del municipio de Mazatlan enfrentan una situación bastante complicada, ya que los pozos se están secando y el ganado ha perdido peso.

A eso se le suma que el río Quelite tiene muy poca agua, por lo que los ganaderos tienen todo el mes de junio moviendo a sus animales alrededor de 2 kilómetros para que puedan tomar algo de líquido.

La esperanza es que empiece a llover de forma constante, pero al parecer no será así por lo menos esta semana, ya que la tormenta tropical "Adrián" que rondaba el sur de Sinaloa ya no representa peligro para las costas nacionales, según el Servicio Meteorológico Local, por lo que las precipitaciones no serán una garantía durante los próximos días.

Por el contrario, las temperaturas altas seguirán en todo el municipio

Y aunque hasta el momento no se ha reportado la muerte de ganado, los animales no están en las mejores condiciones.

La situación también es difícil para agricultores y productores de leche.

En la zona serrana el agua es insuficiente para los habitantes de Mesillas, El Verde, Malpica, La Embocada y San Juan de Jacobo, hasta donde se ha llevado líquido por medio de pipas.

Esperemos que el Dios Tláloc se apiade de los mazatlecos, si no se tendrán que activar los focos rojos para combatir el estiaje que cada vez le pega más duro, sobre todo a la zona serrana del municipio.

Los dejan a la buena de Dios

El presidente de la Confederación de Asociaciones de Agricultores del Estado de Sinaloa, Marte Vega Román, dijo el martes que hay agricultores que están vendiendo sus granos al precio de garantía al que se comprometieron Segalmex y Gobierno del Estado de Sinaloa: 6 mil 965 pesos por tonelada de maíz. Y da gusto por quienes sí han logrado comercializar su producto, pero todavía son muchos los agricultores que están en la zozobra, pues no todos podrán entrar en el esquema.

Estos agricultores según el propio Marte Vega, se ven forzados a venderles a los grandes industriales a precios ridículos, pues han quienes han vendido en 5 mil 400 o incluso en 5 mil 200 la tonelada.

En Sinaloa hay registrados 27 mil productores, de los cuáles 13 mil quedan fuera del esquema de Segalmex por tener más de 15 hectáreas de cultivos. Son estos 13 mil quienes se ven forzados a vender a precios más baratos y no acceden al esquema de precio de garantía de 5 mil 965 pesos por tonelada. Son estos 13 mil productores ignorados por el gobierno quienes deben vender barato por no acceder a estos beneficios.

Esta situación contrasta con las declaraciones del gobernador Rubén Rocha Moya, quien aseguró hoy que la situación de la comercialización del maíz en Sinaloa está resuelta, pues industriales como Gruma, quien compró un millón 200 mil toneladas a productores sinaloenses, mientras que Cargill les compró otras 200 mil.

Sí, compraron 1 millón 400 mil toneladas, pero a precios irrisorios que dejan tablas o incluso con pérdidas a los productores del campo. Vaya forma de resolver el problema, ahorcando los precios y prácticamente robarle a los agricultores el producto de su trabajo y esfuerzo.