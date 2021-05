Elecciones seguras prometen en todo el estado

A poco más de una semana de celebrarse la jornada electoral del 6 de junio, el ambiente de inseguridad en el puerto se ha puesto un poco turbulento por la presencia de grupos armados en la ciudad, sin embargo las autoridades municipales prometen y garantizan seguridad al elector para ese día.

Los protocolos de bioseguridad estarán a cargo de los tres niveles de gobierno con la Guardia Nacional, la Estatal Preventiva, la Secretaria de Seguridad Pública y hasta con Protección Civil, cada una con diferentes especificaciones según sus facultades.

En Mazatlán, Eloy Ruiz Gastelum, coordinador Protección Civil, mencionó que su gente se encargará de vigilar los protocolos de entrada y salida en las casillas para evitar las aglomeraciones y mantener el orden tanto al interior como al exterior.

Dijo, se quiere de un proceso electoral tranquilo donde el ciudadano se sienta confiado de ejercer su derecho.

José de Jesús Flores Segura secretario del Ayuntamiento, manifestó que es preocupante y lamentable los últimos sucesos de violencia ocurridos en la ciudad, no obstante resaltó que el municipio está brindando todo el apoyo a las instituciones electorales y a la ciudadanía para que salgan a votar el 6 de junio con garantía de un ambiente seguro.

Al que de plano no le preocupó la situación fue al mismísimo secretario de Seguridad Pública, Juan Ramón Alfaro Gaxiola, ya que indicó que los hechos se han estado presentando en las periferias de la ciudad y no en la zona urbana o turística.

Uno de los propósitos en común de todos los candidatos, sin importar el partido, es abatir la abstinencia al voto entre el electorado, solo que a diferencia de otras elecciones, en esta ocasión hay varios factores que influyen, para garantizar o no unas elecciones tranquilas.

No solo será la seguridad de tener un ejercicio transparente, también el de acudir con tranquilidad a votar sin presiones o amenazas de manera libre y secreta y además, mantener los protocolos sanitarios para evitar un foco de contagios de coronavirus.

Campañas electorales violentas

La impunidad y la violencia se han enseñoreado en el actual proceso electoral en contra los candidatos a diversos puestos de elección popular y a colaboradores de los mismos en lo que amenaza con convertirse en el peor de la historia en violencia política.

Estos hechos han perdido la vida candidatos de diferentes partidos en algunos estados del país.

En el caso de Sinaloa se ha denunciado que campañistas de los diferentes partidos políticos han sido amenazados, de hecho trascendió que colaboradores de la candidata a diputada por el distrito 23 por los partidos PRI, PAN Y PRD, Maribel Chollet han sido amenazados y golpeados.

A este respecto el candidato a gobernador por la alianza Va por Sinaloa, Mario Zamora llamó nuevamente a las autoridades de los niveles que garanticen la seguridad para que la población pueda salir a votar con libertad y en paz el próximo 6 de junio.

Incluso agregó que han interpuesto 40 denuncias por amenazas a los campañistas en los distintos municipios.

El caos detrás de las promesas políticas

El problema del desabasto de agua potable en el municipio de Escuinapa ha sido en la historia la bandera de todos los políticos en campaña.

Al momento de iniciar una campaña política, todos los candidatos a la presidencia municipal llegan con la promesa de solucionar el problema y darle agua todo el tiempo a los escuinapenses.

Recordemos a Bonifacio Bustamante, quien fue famoso por decir en su campaña que la ciudad tendrían agua las 24 horas y los 365 días del año, situación que nunca se presentó.

Y así sucesivamente ha venido siendo lo mismo, pero esto ya enfadó a escuinapenses, quienes ya no creen ni el bendito a los candidatos.

Ahora Fernanda Oceguera, hija del extinto David Oceguera dice que ella conoce a la perfección el problema del agua, ya que su padre vivió siendo sub gerente de la Jumapae durante muchos años, pero en todos esos años no pudo solucionarlo.

Otro, es José Luis Villagrana quien dice que se requieren 60 millones de pesos para solucionar el problema; Víctor Díaz Simental dice tener expertos en la materia para poder poner fin a este problema y en la misma situación está Blanca García.

Pero lo que no saben o si lo saben pero no quieren entenderlo, es que Escuinapa no tiene los recursos naturales necesarios para poder abastecerse de agua por sí solo y que ni en sueños se va poder solucionar el problema.

Los mismos ciudadanos lo saben quiénes por años se han negado a cumplir con el pago de este servicio, ya que dicen que no van a pagar un servicio que no les brindan y que tienen que pagar pipas de agua para poder saciar sus necesidades.