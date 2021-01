Ante la figura de elección consecutiva por el mismo cargo que se encuentra prevista en nuestra Constitución desde el 2014 pero carente de regulación en el H. Congreso de la Unión, se llevara a cabo conforme lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) por el que se emiten los lineamientos sobre elección consecutiva por ambos principios para el Proceso Electoral Federal 2020-2021, esto refiere tanto a diputados federales por mayoría relativa como los de representación proporcional.

Las posturas en torno son controversiales, para los historiadores (as) por todo su significado y por el movimiento y la lucha por el sufragio efectivo, no reelección, están en contra. La argumentación a favor señala que la elección consecutiva es una herramienta que permitirá a la ciudadanía ejercicios de monitoreo y evaluación de resultados de los servidores públicos, mayores elementos para definir su voto, y reconocer o no la labor que desempeñen. Por lo cual es importante resaltar indicadores legislativos de diputados (as) federales de Sinaloa frente a sus intenciones de participar nuevamente para el mismo cargo.

Sin el ánimo de extenderme a continuación se muestran los resultados consultados al 28 de enero de 2020 en el sitio oficial de Cámara de Diputados. de proyectos de iniciativas de reformas y modificaciones de ley así mismo de proposiciones que han sido presentados en forma individual, a título propio como iniciante o promovente, y no así respecto al trabajo en equipo como grupo parlamentario o al indicado en la agenda del Presidente sino al de sus agendas política personales, por parte de los diputados federales de Sinaloa de MORENA quienes se encuentran en medio de un proceso interno de selección de precandidaturas.

En primer lugar el diputado con mayor número de iniciativas presentadas siendo 17 y 3 aprobadas es Carlos Iván Ayala Bobadilla quien suplió al diputado por mayoría relativa Jaime Montes Salas de Ahome cuando tomo protesta como Delegado del Gobierno Federal en Sinaloa. Sus iniciativas aprobadas son respecto al art. 28 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, art. 100 y 103 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y artículo 13 de la Ley Federal de Consulta Popular. Asimismo ha presentado 17 proposiciones, 3 de ellas aprobadas.

Seguido se encuentra Merary Villegas Sánchez de Culiacán, con 14 iniciativas presentadas, 2 aprobadas para que las omisiones en el cumplimiento de la alerta de violencia de género hacia las mujeres sean consideradas una falta para los servidores públicos y garantizar el interés superior de la niñez en niñas y niños que viven en centros penitenciarios con sus madres, además de más de 4 llamados a través de proposiciones para que los ex trabajadores del Ingenio Azucarero de los Mochis Sinaloa reciban justicia laboral, entre las 16 presentadas en diversos temas y con 6 aprobadas.

En un tercer lugar la diputada de representación proporcional por la circunscripción 1 Lucinda Sandoval Soberanes de Guasave con 4 propuestas de iniciativa, 1 de ellas aprobada respecto a crear un ordenamiento jurídico con el objeto de regularla gestión del riesgo de desastres y protección civil. De la misma manera ha presentado 3 proposiciones pendientes de aprobación.

En cuarto lugar Nancy Yadira Santiago Marcos de Culiacán quien recientemente participo como aspirante a la precandidatura a la gubernatura de Sinaloa y donde no fue seleccionada. Sus 2 propuestas de iniciativas de ley no han sido aprobadas, pero si 2 de 8 proposiciones propuestas en temas relativos al pago por Reducción de Emisiones con el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques; revisión y análisis de la viabilidad de no suspender el suministro de energía eléctrica y, en su caso, restablecer dicho servicio a los usuarios en las tarifas de servicio doméstico a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a los Organismos Operadores de Agua o Prestadores de Servicios Públicos de Agua y Saneamiento ante el contexto de pandemia por Covid-19.

En quinto lugar Casimiro Zamora Valdez de Guasave con 3 propuestas pendientes de aprobación, dos presentadas a lado de otros (as) diputados, y de manera individual la presentada el 15 de septiembre de 2020 para ampliar las competencias del Consejo de Salubridad General, para aprobar declaraciones de emergencias sanitarias y disposiciones generales de observancia obligatoria, en materia de salubridad general; realizar el análisis, evaluación y seguimiento de enfermedades raras; elaborar, actualizar y difundir el Libro de Salud Pública, el Cuadro Básico de Insumos, el Catálogo de Insumos y el Catálogo de medicamentos Genéricos; y operar la información sobre precursores químicos y productos químicos esenciales.

Por último Olegaria Quintero Carrazco de Mazatlán quien en más de dos años en el cargo de diputada federal no le ha sido posible presentar una propuesta de reforma o modificación a algún ordenamiento jurídico federal, tampoco una proposición, punto de acuerdo o exhorto como son conocidos en el ámbito legislativo y que tienen por objeto hacer un llamado cuando las políticas públicas fallan o cuando se busca exponer una postura política.

El proceso legislativo está diseñado para no ser sencillo, para tomarse el tiempo debido de análisis, para formular un dictamen en comisiones que apruebe o deseche la propuesta de iniciativa de ley o de proposición, y cuando estos son en sentido positivo se presenta otra etapa de discusión en el pleno y tratándose del H. Congreso de la Unión pasa a la cámara revisora respectivamente.

Coincido con la argumentación del INE cuando refiere que esta podría ser una herramienta para la democracia, en aras de mejorar la eficacia y eficiencia de la función legislativa, sin embargo preocupa la vigilancia y garantía de principios de equidad e imparcialidad en el proceso electoral, más aún me inquieta que aspiren a continuar en el mismo cargo aquellos (as) diputados que no se han preocupado ni ocupado en conocer su función, en analizar los vacíos que aún persisten en nuestro marco jurídico federal, o en siquiera hacer llegar una demanda o exigencia del pueblo al pleno del H. Congreso de la Unión.