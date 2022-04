El torpor (de y en) el Estado-Obrador

“Tiene razón el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando afirma que el origen de la delincuencia se encuentra en la falta de oportunidades y en la impunidad en la que operan los criminales, producto en gran medida de la podredumbre del Poder Judicial. Por consiguiente, atender la raíz del problema pasa por generar empleos y prosperidad para ofrecer alternativas a la población, por un lado, y por el saneamiento de la estructura en la que operan jueces, tribunales y policías. Para nuestra desgracia, el fortalecimiento del crimen organizado caminó mucho más aprisa que los avances del gobierno de la 4T en sus objetivos de largo plazo”. - La militarización que viene: ¿impuesta o tutelada? Jorge Zepeda Patterson.

El torpor que es el letargo (de y en) el Estado-Obrador, por consecuencia, es trágico, porque para el presidente es lamentable lo que sucede en el país de las sombras espectrales, porque entonces es trágicamente-lamentablemente como ha venido-devenido gobernando con el poder, a todo modo, el Estado-Obrador, al que le asiste y le existe una traición al pueblo bueno y sabio por haber sellado con el Ejército mexicano una alianza de más seguridad para el Ejército, y no para todos los mexicanos que gobierna el presidente de la militarización, porque nada, nadie y alguien como Jorge Zepeda Patterson le está escribiendo en la hora de hablar y de actuar cuando el presidente se hace la víctima y el victimario en el genio comunicativo de las mañaneras y superar los miércoles de quién es quién en las mentiras con las ejecuciones verbales, intelectuales y materiales a los periodistas por conservadores en lo de la plata y el plomo, no porque Estado-Obrador le haga algún daño a los periodistas como a todos los mexicanos del presidente, quien por mandándose y obedeciéndose a sí mismo con síganme la corriente y quiéranme más como su presidente hasta el delirio autoritativo y conservador con la revocación-ratificación del mandato presidencial, porque nos estamos yendo, a la chingada, obrardorciamente.

Definido o no, Jorge Zepeda Patterson en el quedar bien o mal con el maniqueísmo reverencial hacia el Estado-Obrador, pasar de lo blando a lo duro vale más lo sólido periodístico en la libertad de expresión como opinión en el análisis político sin tanto sonarle a las campanas con el badajo más hueco que las campanas, cuando la evidencia está más cerca a la verdad -los actos y los hechos- del Estado-Obrador son como sus pensamientos y sus palabras: traicioneros, a cualquiera de nosotros y de los otros, de los demás, pero no de la gente, nos pasa lo que al presidente: nos mentimos porque nos decimos que habíamos creído en el hombre y que el presidente entrante se había cargado más al Estado-Obrador, recargándonos el pasado como una justificación a su ejecución con el poder, a todo modo, en el presente del presidente de todos los mexicanos, siendo y haciendo lo que éramos y fuimos hace 30 millones de mexicanos, que dentro de ellos estamos los que nacimos en los año 50 y que a lo único que he aspirado es al oxígeno del aire y del viento con el yodo de la brisa marina, aunque a veces y a diario huele a mierda, a guanera y a café El Marino, y que Jorge nacido en Mazatlán sabe de lo que estoy escribiendo, aunque quien esto escribe no soy su amigo, me vivo más en el bosque de pinos en la sierra que en el bosque de las torres altas en la costera marismeña-mazatleca.

El torpor (de y en) el Estado-Obrador, a unos días de agarrar su tiempo-aire en el revocado-ratificado mandato presidencial, lo hará sentir más beligerante en el pecho henchido con la banda y la investidura presidencial, sin asomo de la bodega por ninguna parte indiscreta con la honestidad valiente del Fiscal General de la República, aunque le haya rayado la investidura presidencial, el torpor (de y en) el Estado-Obrador, es la letargia de una parresia que no cesa con las ejecuciones y las masacres más acá de las mañaneras y más allá de las adormideras en el país de las sombras espectrales, para el cual todavía JZP se-nos pregunta:

- La militarización que viene: ¿impuesta o tutelada?

A lo quien esto escribe y le responde: IMPUESTA y TUTELADA con La Chingada Armada.