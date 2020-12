El tiempo corre

A la medianoche de este miércoles 30 de diciembre vence el plazo que la autoridad electoral fijó a los partidos políticos para que definan la cuota de género en las candidaturas a las 15 gubernaturas que se renovarán en 2021.

El caso de Sinaloa volvió a colocarse sobre la mesa entre quienes mandan en Morena, ya que el partido ha tenido severos problemas para consensar entre las diferentes corrientes sobre quién encabezará la candidatura al gobierno del estado.

En el partido en el poder hasta el momento se han definido por seis mujeres para encabezar candidaturas en otros estados, les restaría una para cumplir con el requisito que fijó la autoridad electoral. Y es en medio de las disputas que sostienen dos de los principales contendientes, el senador Rubén Rocha Moya y el ex secretario general de gobierno de la administración Malovista, Gerardo Vargas Landeros, que el nombre de una mujer ha vuelto a sonar con fuerza en estos días de tregua navideña.

La senadora Imelda Castro luce como carta viable de no haber un acuerdo que permita al partido esgrimir sus diferencias sin llegar a rupturas o choques que le puedan costar votos en la contienda por venir.

Los contras que trae la senadora según sus mismos correligionarios de partido, son que no tiene base social ni recursos para enfrentar el desafío que implica desarrollar una campaña ganadora.

El próximo miércoles se sabrá si Morena se decide por Sinaloa para completar su cuota de género, de lo contrario todas las cartas hasta las que tienen que ver con la sucesión presidencial del 2024 se decidirán en enero.

Sobre todo porque a últimas fechas dada la dificultad de que se conozca a un claro ganador en la contienda interna para la candidatura a la gubernatura, ya se habla de que en Sinaloa hay una partida entre el canciller Marcelo Ebrard y el senador Ricardo Monreal por mover a sus piezas de cara a la sucesión presidencial.

Hay quien dice que detrás del impulso que ha tenido la posible candidatura de Gerardo Vargas Landeros se encuentra gente muy cercana al canciller Ebrard. Mientras es claro que detrás de Rubén Rocha Moya, más allá del respaldo de un sector de grupos empresariales, es notorio el interés del senador Monreal porque su compañero de bancada sea el ungido como candidato.

¿Quién cree usted que ganará la partida? ¿Nos iremos hasta enero para conocer al ganador?

ALCALDE SE DESLINDA DE PARAMUNICIPALES

El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, volvió a deslindarse de las paramunicipales, antes lo hizo con el Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, cuando se le cuestionó sobre contratos con el Ballet Clásico de Sinaloa, organización integrada por servidores públicos municipales, al que se le pagó servicios con recursos públicos por un monto de 2 millones 116 mil 381 pesos, así como por el costo excesivo del Carnaval 2019.

Después puso raya ante las acusaciones de presuntas irregularidades y malos manejos de los recursos en Jumapam y Acuario, hechas por la síndico Procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño, y ahora lo hace de nuevo, ante las publicaciones de que en el Instituto Municipal del Deporte (IMDEM) se tiene el registro de facturas por las que se erogan pagos de servicios o artículos no recibidos en la paramunicipal.

En respuesta, el Químico Benítez Torres dijo: “Vamos a platicar con él (titular del Imdem, Humberto Álvarez), son paramunicipales, no dependen de mí, pero me llama mucho la atención que esa noticia la sacaran el día que se estaba decidiendo al candidato de Morena, hay periodistas que se prestan para eso, me queda muy claro”.

Durante su administración, el alcalde mazatleco ha arremetido varias veces contra medios de comunicación impresos, electrónicos y publicaciones en redes sociales, por cuestionar a su gobierno o darle espacio a fuentes informativas que critican su desempeño como presidente municipal.

Derivado de los diferentes desencuentros entre reporteros y medios de comunicación, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), emitió la recomendación 29/2019 en diciembre de 2019 en contra del Químico Benítez, por presunta violación de los derechos humanos a periodistas y comunicadores, por considerar que se vulneró el derecho humano a la libertad de expresión, con motivo de las expresiones de rechazo y descalificaciones realizadas. Y que lo llevó a disculparse públicamente.

El periodista que hizo la investigación sobre dichas facturas en el Imdem, le pidió de manera pública al alcalde una disculpa y que lo respetara porque él no se presta a nada, sino que su trabajo fue con información documentada, que lo primero que debe hacer es investigar el caso y corroborar si es verdad o no lo que se publica.

Con este tipo de reacciones, lo único que hace Benítez Torres es desacreditarse y verse como un político sin tacto que rehúye a los temas que tienen que ver con la rendición de cuentas y la transparencia, en tiempos en que él, más que nadie, requiere de una proyección que lo posicione como el mejor aspirante a la gubernatura por Sinaloa, si es que quiere ganar la candidatura de Morena, y después la elección en las urnas.