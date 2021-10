El sueldazo del alcalde Jesús Estrada

Desde el año pasado se detectó que el alcalde Jesús Estrada Ferreiro y otros de sus funcionarios se incrementaron el sueldo, en una acción contraria a la que pregona la Cuarta Transformación, de tener servidores públicos austeros.

En ese tiempo, el presidente municipal uso de excusa que el aumento de sus emolumentos fue necesario para poder subirle a trabajadores con poco salario y ya molesto por los cuestionamientos de la prensa, aseguró que él no necesitaba ganar más, por lo que el aumento lo donaría netamente al DIF municipal.

Un año después de este asunto, la Auditoría Superior del Estado confirmó que este aumento a todas luces es una irregularidad, tan es así que Estrada Ferreiro ha quedado exhibido. Nada más entre el alcalde y la síndica procuradora Sandra Martos, se agenciaron poco más de 500 mil pesos en el año 2019.

En entrevista, Estrada admitió que sí gana 17 mil pesos más, pero que los dona íntegros. La cosa aquí es totalmente incongruente (e inmoral si usamos las palabras del presidente Andrés Manuel), que mientras esta burocracia bien pagada disfruta de prebendas, policías y viudas de agentes caídos pasan las de Caín porque al señor alcalde le parece incorrecto que ellos gocen de beneficios aprobados por el Congreso, traducidos en bonos de antigüedad y pensiones. Así las cosas con estos políticos “cuatroteteros”.

SE VA EN VUELO PRIVADO

Poco a poco está creciendo la indignación entre los mismos funcionarios municipales, quienes consideran que el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres debió haberse quedado en Mazatlán en lugar de haberse ido rápidamente de la ciudad antes de que llegara “Pamela” al puerto.

Y ES que dicen que es la segunda ocasión que la aplica, ya que en el pasado huracán “Nora”, también prefirió irse de la ciudad que capotear el vendaval en casa.

Es más, el buen manejo de sus redes sociales que le hacen los de Comunicación Social, lo hacen ver que estuviera desde Mazatlán llevando el control de la situación, cuando andan los directores y demás personal municipal pisando lodos y charcas haciendo censos de damnificados y entregando apoyos.

Nos dicen, salvo que nos confirmen bien, que el alcalde se fue a Mission, Texas en un vuelo privado, ya que no había en ese momento en el Aeropuerto Internacional. Luego traemos bien ese chisme de pasillo…

ENTREGA RECEPCIÓN

Este jueves, también los integrantes de la Comisión de Enlace para el proceso de entrega recepción estuvieron muy activos, ya que empezaron a supervisar varias dependencias municipales relacionadas a Oficialía Mayor.

Fue el mismo ex diputado local, Edgar González Zataraín, quien explicó que solamente es un miembro más de la Comisión de Enlace para la Entrega-Recepción, la que encabeza la futura síndica procuradora y otros tres compañeros más.

La comisión de Enlace, está conformada por los ex diputados locales, Edgar Augusto González Zatarain y Fernando Mascareño Duarte; la síndica procuradora electa, Claudia Cárdenas Díaz; además de Alejandro Miguel López Aguilar y Roxana Delgadillo Delgado.

Cuestionado acerca de que se le menciona como próximo secretario del Ayuntamiento, González Zataráin aclaró que no hay nada, e indicó que todavía falta que termina este periodo y ver cómo se acomodan las cosas y ya después vería si le entra a la rifa del tigre o no, pero recalcó que por el momento no hay absolutamente nada.

Dijo a los compañeros de los medios de comunicación que tiene algunas invitaciones, no exclusivamente de este Ayuntamiento, sino en otras áreas de gobierno e incluso en otros lugares, pero que se mantiene a la espera de concluir y ya verá a partir del primero de noviembre como se acomodan las cosas.

También se dice que el ex diputado, Fernando Mascareño Duarte, también integrante de la Comisión de Enlace, se le ve en Oficialía Mayor, pero no se dio la oportunidad de que dijera si era cierto este rumor, porque llevaba custodiada a la Sindica Procuradora electa, quien llevaba la batuta en las visitas a las dependencias municipales.