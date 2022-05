¿El regreso del PAS-CUÉN-UAS?

Fuera o dentro del gobierno de derRocha Moya, Cuén regresa con el PAS-UAS, puesto que sigue en su puesto-impuesto por él a la autonomía universitaria, sin auditoría interna al autoE(u)logio, Madueña acuerpándose y limpiándose la imagen con políticos, empresarios y académicos, no tardando en repartir doctor honoris causa para la causa de la Casa Rosalina y ese festivalote internacional para la raza mochiteca, culichi y marismeña-mazatleca, no tienen desperdicio alguno para ninguno, porque de la UAS-PAS se vive, y bien, y los de Morena, también.

Los UASeños en el poder con el Dr. derRocha Moya y la Dra. Tere Guerra, tienen sus propios universitarios ajenos, con o sin Cuén, entrándole los paseños y los morenos UASeños, puesto que es el tiempo político de los universitarios al poder con la maestría doctoral del arribismo y el oportunismo en el campus universitario como agencia de colocaciones, espaldarazos y recomendaciones, viajes y becas, carnes asadas y la checa de la policía burocrática, administrativa y académica uaseña-paseña-morena.

Al vivir bien de la UAS, qué más se puede esperar de los universitarios al poder, dizque renunciar a Cuén para quedar bien con los agremiados-desagremiados periodistas con el asesinado de Luis Enrique Ramírez y la ofendida Tere Guerra, que como no queriendo, la destitución del mascafierros de Ferreiro, es como quitarse el fierrero del herrero y dejar el fuego echando humo los fierros ardientes en una cubeta de agua fría del gobernador moreno con el líder paseño, uno pensaría que en algun@s periodistas hay periodistas pro moren@s y paseñ@s, haciendo uso y abuso de la libertad de expresión, porque la libertad de prensa es como la autonomía universitaria: violables hasta por las orejas.

Tarde o temprano, mañanero y semanero les llegó el poder, a todo modo, a los universitarios uaseños-paseños-morenos, y ahora sí, la teoría y la praxis, el saber y el conocimiento, echando toda la carne al asador que es la cultura política que domina, controla y manipula en el campus universitario con una autonomía universitaria a todo modo porque es el otro poder alterno al poder del gobierno estatal, toda vez que el poder del narcosicariato cuida la plaza y el piso que pisa con la seguridad blindada y agujerada por todo el estado que guarda y esconde el estado con la gobernanza universitaria sinaloense (de y para) los sinaloenses.

Lo de la buena relación o no entre derRocha Moya y Cuén, es más de los demás lo que entiendan o no como el periodista Felipe, El Guerrero de las Noticia(s), vocero informativo universitario de Moya y Cuén, corriendo y descorriendo las versiones en lo que a veces son las tormentas de mierda tras las cortinas de humo que la corrida de Cuén va pa’fuera porque regresa pa’dentro, no es el que haya acatado o no la demanda contra periodistas cuando está a la vista la trayectoria de Cuén desde que llegó a la UAS como rector y que, a trasmano, lo siga haciendo como exrector universitario y líder del partido metido en el campus universitario, y que de aquí, Cuén dixit: “la honra no está a cambio de un cargo público” y que él no tenga un cargo de conciencia por estar contribuyendo a la educación universitaria y a la salud de los sinaloenses, aunque siempre a veces lo evidencie su lado autoritario y déspota, dentro y fuera, de La Casa Rosalina de la UAS-PAS, y que eso de que les esté desbaratando el queso los de Morena a los ratones del PAS, derRocha Moya y Tere Guerra, los únicos universitarios que están en donde ejercen sus funciones gubernamentales, los pasistas y los morenistas como universitarios-partidistas tendrán que hacer sus propios quesos ajenos para irlos repartiendo en raciones a propios y ajenos porque hasta entre ell@s se arañan y se escupen a la cara por lo que el Estado-Obrador dice y manda a La Chingada: No Somos Iguales.