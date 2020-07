En el PRIMOR no hay más que distinción en el Puro Sinaloa: turismo, deporte y barra libre, mientras el arte y la cultura, con el Papik recortado y el Ángel enanchado.

Han sido evidentes El Quirino y El Químico que lo suyo es el negocio con el primor de la nacencia y la querencia marismeña-mazatleca: hijos pródigos que se prodigan todo.

Originarios patasaladas y playeros a todo desmadre olalteño, los chicos y los chaicos del Life en Español y El Mauna-Loa Bocaccio con los juniores y los apellidos bien puestos y pachecos los de la hight-light society con las chicas doradas en los veranos de los años 70’s.

Que El Quirino y El Químico promuevan el béisbol, el futbol y el turismo como atractivos de “la verdadera” Perla del Pacífico, antes con el malévolo-Malova fue La Joya de la Corona, que es Mazatlán en lo vistoso, mas no, en lo basuroso, los marismeños-mazatlecos de la periferia se quejan de los servicios públicos como los constructores de la obra pública acaparada por la gobernanza de Quirino en un Mazatlán como basurón urbano y suburbano con las corrientosas aguas negras y las calles con los luminarias fundidas, a lo que el primo Coppel, el Neto, de El Quirino, exigió hace tiempo que al cochinero de Mazatlán se le diera la vuelta desde el aeropuerto hasta la zona hotelera para que el turismo no se atragantara con una bienvenida de malos olores y andrajodideces visuales de la gente deambulando en las afueras marismeñas-mazatlecas.

Y así ha sido hasta ahora y hasta donde le alcance al Amor y Señor con el socio de su primo, El Quirino, mientras El Químico hará lo propio con lo ajeno haciéndolo suyo.

Julio Berdegué una vez dijo que Mazatlán era un pueblo bicicletero, a lo que para Ernesto Coppel es un cochinero, entonces, a lo que en nada, nadie y alguien responden más que con la complicidad de los presidentes municipales pri-anistas- morenistas, y si los marismeños-mazatlecos callan pues también otorgan a los desarrolladores inmobiliarios turísticos lo que para ellos es el gran negocio del turismo empresarial, de destino playa, sol, diversión y cultural e inventándole cualquier otro atractivo para el turista nacional y dizque internacional con la publipropaganda que los promotores turísticos se la crean o no porque se paga una comisión para hacer de los lugares comunes-lugares de extraordinaria belleza paisajística y marina como la marina que antes fue una de las zonas estuarinas más relevantes y naturales que Berdegué la taló con los agravantes de un ecocidio, a la vista gorda, de funcionarios de ecología municipal, estatal y federal, diciéndose que eso no pasa(rá) con Ernesto Coppel en el Parque Central.

La belleza que ha envejecido en el centro y en la periferia marismeña-mazatleca, nomás está en las postales de antes, y ahora, por la cementación con las obras públicas de embellecimiento, la fealdad, salta a la vista, chocante, estrellada e inundada por las lluvias con sus surtidores de aguas negras arrasando con la ornamentación por los arroyos viales de las avenidas.

La masificación del turismo para un destino de playa tan acotado como lo es Mazatlán, no tarda en reventar o hay quejas que los excesos del turismo afectan a los locales, no tanto a los que rentan casas y departamentos y el consumismo de los mismos, pero sí al marismeño-mazatleco, de a pie, que pide un taxi y le cobran como turista o simplemente la indiferencia del taxista al ciudadano común y corriente que requiere del servicio, aunque la mayoría en el servicio del transporte público es la cuota de cobro y del turismo que paga y contribuye a la corrupción y al mal servicio porque le da su regalada gana, porque la regalada gana no es gratis.

Mazatlán es un mediano y regular destino de playa para el turismo, y si realmente pretende serlo y hacerlo a lo grande tiene que ajustarse a lo real social y no exagerar con la realidad virtual real de lo que no existe más allá y más acá del paisaje que es la contaminación del paisaje.

Todavía antes Mazatlán era más natural y menos artificial, sin querer más sustentable que ahora, ecológico sin pretenderlo, bello sin tanto adefesio, caminable y no encharcable, transitable y navegable, lunar para el baile, solar para la asoleada, reunión de amigos al son de un tizón con ballenas y caguamas saltándonos desde la hieleras y regresarlas vacías a la hielera con el resto de la basura y dejar nomás nuestras borrables huellas con las olas locas y surfeables de las madrugadas, atizándole a la luna con el sol.

Quizás porque éramos marismeños-mazatlecos más naturales, y no, los turistas desechadores y desechables de ahora, quirinamente, químicos, plásticos y plastinados con la joya y la perla del coronavirus.