El Químico Benítez y otras sinvergüenzas

Luis Guillermo Benítez Torres, conocido como el “Químico Benítez”, hasta hace poco presidente municipal de Mazatlán, renunció a su cargo. Ello se debió a un escándalo derivado de una adjudicación directa en la compra millonaria de luminarias para las calles de la ciudad. La Auditoria Superior del Estado (ASE) detectó irregularidades que culminaron finalmente en una denuncia penal por parte de la propia ASE en contra del Químico.

Al ser cuestionado el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, este sugirió al Químico que se defendiera. “¿Usted metería las manos por el Químico?”, le preguntaron los periodistas. A lo que el gobernador respondió: “No, porque no le queda al gobernador meter las manos por nadie en proceso, porque eso es violar la ley; por quienes estén bajo proceso, el ejecutivo no debe ni puede meterse. Ni para bien ni para mal”. Y le replicaron: “¿Entonces sí le pidió ayuda para que se resuelva esto?”. A lo que respondió: “Sí, sí, que se resuelva y eso está en manos de la Fiscalía”.

En suma, el gobernador le recomendó que enfrentara la justicia y que él –el gobernador– no podía ni debía intervenir porque eso implicaría violar la ley. Pues bien, en menos de lo que canta un gallo, el gobernador expresó tres días después lo siguiente: “A fin de contribuir a la gobernabilidad y a la adecuada marcha de las tareas públicas del municipio de Mazatlán, he decidido invitar a Luis Guillermo Benítez Torres a integrarse a mi gabinete como Secretario de Turismo”.

Yo me pregunto: ¿por qué? ¿Y por qué a fin de “con-tri-buir-a-la-go-ber-na-bi-li-dad-de-Ma-za-tlán”? Si el Químico Benítez hizo algo malo, ¿por qué lo arropa el gobernador? Y si no cometió ningún delito, igual: ¿por qué arroparlo? Más aún, si se considera que ya había dicho que el Químico debería defenderse solo. La reacción no se hizo esperar. La ciudadanía lo interpretó como el brazo protector de la impunidad. Y, en cambio, para la ciudadanía, molestia y vergüenza. El Químico Benítez ya no está, ya se fue. Abandonó un gobierno marcado –según las insistentes quejas ciudadanas– por un deterioro acelerado de los servicios públicos. Él, por su parte, se dejó seducir por una forma de gobernar caracterizada, una vez más a ojos de la ciudadanía, por la frivolidad y el supuesto “glamour”. Él se fue. Yo, mientras tanto, contemplo la esquina de mi calle convertida en un basurero enorme, como en tantos otros puntos de la ciudad donde han dejado de recoger la basura.

Le pido me disculpe usted –estimado y anónimo lector–, pero estoy estupefacto. Me parece una vergüenza ciudadana. Y no puedo evitar pensar en otras vergüenzas del partido en el poder. Pienso, por ejemplo, en la monumental burrada que fue cancelar el nuevo aeropuerto internacional de Texcoco que se estaba construyendo. Pienso en el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles que se construyó e inauguró. Vacío y sin pasajeros, no resolvió el problema de saturación del aeropuerto de la Ciudad de México.

Pienso en el problema de desabasto de medicamentos que creó este gobierno. A las personas enfermas de cáncer sin medicamentos, el gobierno las llamó “golpistas” que buscan desestabilizar. Pero el desabasto no es mentira: el presidente de la república lo ha reconocido él mismo y ha prometido en un año resolverlo (y tener un “sistema de salud como el de Dinamarca”). Que si no, dejaría de llamarse Andrés Manuel. En 2019, prometió resolverlo “en un año”. Al año siguiente, en 2020, volvió a prometer que “en un año”. En 2021, otra vez que “en un año”. Y ahora, en 2022, de nuevo lo ha prometido “en un año”. Pienso en la soberbia y la indiferencia del poder frente a esos muertos del sistema de salud. Así como en el manejo de la pandemia y la cantidad de muertos, o bien, en la absurda renuencia a usar el cubrebocas.

Pienso en el avión presidencial que se vendió, pero no se vendió, porque se rifó, pero no se rifó. Pienso en la refinería que se inauguró, pero no refina un solo barril. Las consultas patito que organizó el presidente al margen de la ley. La inútil consulta para juzgar a los expresidentes.

Pienso en el aura de honestidad que clama el presidente, pero recuerdo el video en que aparece su hermano Pío recibiendo dinero ilegal en sobres, el video en que aparece su otro hermano, Martín, haciendo lo mismo, y el propio presidente reconociendo que recibió ese dinero. Y los otros videos de René Bejarano, Carlos Imaz o Alejandro Esquer.

Pienso en la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, nombrada ilegalmente y sin cumplir con los requisitos para el cargo y, sin embargo, ahí está. Delfina Gómez que, estando demostrado por el Tribunal Electoral que desvió recursos que descontaba de sus salarios a los empleados de Texcoco cuando fue presidenta de ese municipio, fue inmoralmente nombrada Secretaria de Educación Pública. Vaya ejemplo para los niños de este país.

Pienso, más aún, en las mentiras reiteradas, en la corrupción de la verdad y del lenguaje. El presidente mintió sobre la detención de Ovidio. Mintió sobre su estado de salud. Ahora sabemos, por la filtración de Guacamaya leaks, es decir, por documentos gubernamentales del propio ejército, que posee una salud deteriorada. Pienso en su afirmación de que trabaja 16 horas diarias, pero también por Guacamaya leaks descubrimos que muchas veces no trabaja después de la “mañanera”. Canceló estancias infantiles y fideicomisos prometiendo que revelaría la corrupción que había detrás de ellos, pero nunca lo hizo.

Prometió crecer al 4% del PIB, pero hemos tenido incluso hasta un crecimiento negativo. Dice el presidente que es atacado por su labor en favor de los pobres, pero –duele decirlo– su gobierno ha creado más pobres. Ahora hay 5 millones más de pobres que antes de iniciar su gobierno.

Pienso en las descalificaciones e insultos que propina el presidente a sus ciudadanos. Lo agresivo e injusto que es con las feministas, los periodistas o los científicos. Y, en general, con los que no están de acuerdo con él. Pienso en el sinfín de personajes públicos –como Carmen Aristegui o Juan Villoro– que lo apoyaron y que, ahora, por manifestar algún tipo de reserva, él los desprecia ferozmente.

Pienso en que, de acuerdo con los propios datos del gobierno, este sexenio ha sido más violento que el de Peña Nieto y el de Calderón. Y cuando el periodista Jorge Ramos se lo refiere, el presidente miente y niega el dato en su cara. López Obrador no es de izquierda ni liberal. Ofrece soluciones simplistas que la gente desea y remueve el resentimiento social. No es Lula ni Obama. Es más parecido a Trump y Bolsonaro. Es parte de un fenómeno que está presente en todo el mundo, el neopopulismo, en el que la mentira y la corrupción del lenguaje hacen que la verdad se diluya, y la nueva falsedad y locura de cada día provocan que nada sorprenda ni importe.

Pienso en el nuevo informe que presentó el gobierno sobre los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Se ha demostrado que presentaron pruebas falsas, como lo ha reconocido el propio Alejandro Encinas. Me pregunto si Encinas terminará, por las mismas razones, en la cárcel como Murillo Karam, el ex Procurador General de la República.

Pero pienso, sobre todo, en la reforma del INE que propone el presidente. Una reforma que supondría pasar de una autoridad electoral autónoma a una autoridad electoral controlada por el partido dominante, es decir, por Morena. Ante esto, que supone el mayor riesgo de retroceso democrático, un grupo de académicos, intelectuales y ciudadanos ha convocado a una marcha en defensa del INE. Me deja boquiabierto el hecho de que el presidente se refiera a sus gobernados y se exprese de los ciudadanos de este modo: “achichincles, voceros y despistados aspiracionistas que buscan llegar a ser fifís”. Y remató: “esta es una marcha en contra de nosotros por la política que estamos llevando a cabo en favor del pueblo. Todos esos, aunque vayan a misa los domingos, no le tienen amor al pueblo, y son racistas en su mayoría, son clasistas, muy hipócritas, y tampoco son demócratas”.

Pienso en otros asuntos más banales. Como, por ejemplo, en cómo ahora se invierte más en beisbol que en muchos otros rubros porque, resulta, que al presidente le gusta el beis. Pienso en que cerró “Los Pinos” porque era supuestamente una residencia demasiado lujosa, pero luego reconoció que lo hizo porque él tenía el sueño de vivir en donde habitó Benito Juárez. Es él, ahora, el que vive en un verdadero palacio. Pienso en su afirmación, que repitió hace unos días, respecto a que sus funcionarios públicos deben ser 90% honestos y 10% inteligentes o 10% trabajadores. Pero, ¿por qué no –me pregunto yo– funcionarios honestos y trabajadores e inteligentes a la vez? No es una tontería más del presidente. Es la encarnación de un gobierno que puede resumirse en una palabra: “chafa”.

El Químico ya no está. Salgo de mi casa y veo la montaña de basura. Llego a Olas Altas y veo que, aunque el Químico renunció, nos dejó una calle con estatuas en honor a los Beatles. Escucho a una joven paseante afirmar socarronamente que ello se debe a que los Beatles eran “obviamente” oriundos de este puerto sinaloense. Los turistas se toman, no obstante, las fotos felices. Algún mazatleco desorientado pregunta por qué no se colocó, en su lugar, un monumento a Shakira. Aquí la respuesta: nos quedamos con unas estatuas en honor a los Beatles por la simple razón de que al Químico le gustan los Beatles. Así de fácil y así de tonto.