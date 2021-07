El Químico arremete contra Chollet

El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, arremetió contra Maribel Chollet Morán, delegada de Vialidad y Transporte de la zona sur del estado, a quien acusó de no poner de su parte para velar por el cumplimiento de los protocolos sanitarios y dijo que él no será “tapadera de nadie”, ya que hay un evidente desacato de las medidas preventivas en el transporte público, ya sea en vehículos de alquiler o en camiones urbanos.

Comentó que se están tomando videos y fotografías a manera de evidencia para hacérselos llegar al secretario general de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores, y al director estatal de Vialidad y Transporte, Francisco Antonio Castañeda Verduzco, superiores de Maribel.

"Estamos tomando pruebas; videos y fotografías para llamar al secretario estatal, al director estatal y a la del sur, decirles: Miren, ustedes no están poniendo de su parte, aquí no somos tapadera de nadie, yo les he dicho", expresó el Químico Benítez.

Con respecto a las revisiones de establecimientos locales y lugares públicos, el alcalde comentó que la ciudadanía mejoró en el cuidado de la salud, pero todavía hay quienes se resisten a usar cubrebocas.

Indicó que al declararse en rojo el semáforo epidemiológico de Sinaloa por el repunte de casos Covid-19, se tendrán que hacer ajustes en las medidas sanitarias, sobre todo en los límites de capacidad de los establecimientos, negocios y lugares públicos, en espera de que la vacunación avance y disminuyan los contagios.

"Probablemente hagamos ajustes, en eso estamos; ajustes en cuanto al número de personas que asistan, en cuanto a la sana distancia, pero parar la economía es muy difícil”, apuntó.

LA SELFIE CON LOS POLIS

Y quien también merecen ser ajustados son los elementos de Seguridad Pública quienes en en su labor de la aplicación de los protocolos contra el Covid-19 en áreas públicas como las zonas de playa y malecón, aprovechan para tomarse la foto del recuerdo con turistas.

En su recorrido por el malecón el fin de semana, en el que participó activamente el presidente municipal del puerto, quien aseguró que ya sabía que Mazatlán regresaría al semáforo en rojo, pero que no es motivo para cerrar los comercios, sino de aplicar como se deben todos los cuidados para trabajar sin ningún tipo de riesgo.

A quienes ese día se les olvidó de plano que andaban en campaña de protección, les a los agentes policiacos se dejaron llevar por la presencia de guapas jóvenes y se olvidaron por completo de la sana distancia. Aquí aplica el de todos coludos o todos rabones.

INFORMACIÓN EN VEDA... OTRA VEZ

El sábado pasado 17 de julio en el Ayuntamiento de Mazatlán, se giró un oficio entre las dependencias informando a sus directores que tuviesen cuidado con lo que comentan, principalmente a los medios de comunicación, al entrar en veda electoral por la próxima consulta popular del 1 de agosto.

La información restringida del 16 de julio al 1 de agosto, tiene que ver con la promoción o difusión de obra o programas sociales; solo se puede hablar de protección civil, educación y salud.

Tonatiuh Guerra director de Bienestar Social, fue quién dio a conocer sobre dicho oficio, cuando reporteros de la fuente cuestionaron si se giró la instrucción de que por el Covid-19 los funcionarios de primer nivel tenían prohibido dar entrevistas a lo que respondió que por esa situación no, pero por la veda electoral sí.

Y es que unos minutos antes, un grupo de reporteros solicitaron una entrevista con el tesorero municipal, Javier Alarcón Lizárraga, quien mandó decir con su secretaria que no podía atenderlos, ya que por la situación del Covid-19, se dio la orden de no dar información, según, declaración que Guerra Martínez desmintió.

El que anda muy calladito e inició su propia "veda" hace casi tres semanas es el secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura; desde que los casos de covid-19 repuntaron en el municipio se ha negado ha dar entrevistas, sabiendo de que puede surgir ese tema.

A pesar de que los reporteros le hacen guardia diariamente los deja con la palabra en la boca o les dice que más tarde los atiende, pero cuando van y solicitan la entrevista, casualmente siempre se ocupa.

Y al que de plano no se le ha visto para nada desde hace casi un mes es al oficial mayor Javier Lira González; era uno de los funcionarios que por lo menos cada lunes concedía entrevistas para informar de lo acontecido durante el fin de semana respecto al Operativo Redes.

Se ha visto a su chófer llegar solo en su camioneta, pero a él no se le ha visto ni entrar ni salir, ni para ir al baño siquiera. Supuestamente, dijo su asistente en una ocasión, que andaba dando un rol matutino por los diferentes comercios y que más tarde llegaría, sin embargo nunca llegó. Tampoco se le vio asistir a aquella reunión la semana pasada dónde estuvieron presentes todos los titulares o funcionarios implicados con alguno de los operativos de bioseguridad.

Algunos ya comienzan a sospechar que contrajo el virus, otros que a lo mejor fue despedido, pero de eso no ha hablado nada el alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, y en el directorio del Ayuntamiento sigue apareciendo su nombre y su fotografía en el cargo de Oficial Mayor.