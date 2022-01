El que se lleva, se aguanta

El alcalde Jesús Estrada Ferreiro metió la pata en grande y quiso culpar a esta editora por su propio error. Y hasta se tomó el tiempo de dedicarnos un video para explicar cómo es que nosotros estábamos “desinformando” a la ciudadanía. Nuestro presidente municipal de juguete (aunque hay juguetes de buena calidad este no es el caso) realizó una transmisión en vivo en la que hablaba del asunto de las pruebas de Covid-19 que supuestamente iban a ser gratuitas. Supuestamente porque luego salió a decir que no, pero que él nunca había dicho que iban a ser gratis cuando la verdad es que sí lo dijo.

En una nota publicada el día miércoles en nuestra web titulada Ayuntamiento de Culiacán aplicará pruebas de Covid gratuitas, explicábamos lo que dice precisamente el titular. En el texto, la nota dice que estas pruebas son para trabajadores municipales y para “personas vulnerables” que necesiten aplicarse una prueba. Hasta aquí todo bien, quien leyera la nota podía entender que ese era el sentido de la publicación. Incluso el propio textual del alcalde lo dice así:

“Ayer le pedí al DIF que compraran mil pruebas porque el presidente (Andrés Manuel López Obrador), anunció que hay escasez mundial de pruebas de Covid PCR, entonces creo que de aquí a mañana llegan y se van a aplicar preferentemente a personas que sean empleadas del ayuntamiento o personas con alguna necesidad urgente de detectarlo por algún motivo, porque van a aumentar mucho seguramente también los precios”, declaró el alcalde.

Sin embargo, hoy en la mañana el alcalde realizó una transmisión en vivo para explicar que el titular que habíamos elegido para dar a conocer dicha información era “impreciso”, pues no comunica lo que él declaró. Sin embargo, el que se equivocó fue él mismo, pues anunció que las pruebas llegarían en dos días, pero no llegarán hasta dentro de tres o cuatro semanas, por lo que la gente a la que les iba a dar pruebas gratuitas, entiéndase trabajadores del ayuntamiento y personas “vulnerables”, no tendrán acceso a dichas pruebas. ¿Qué tan vulnerable tiene que ser alguien para acceder a esas pruebas? ¿Cómo va a demostrar su condición de vulnerabilidad? ¿Acaso ser sospechoso de padecer Covid-19 no es suficiente condición para poder acceder a una de esas pruebas?

En lugar de andar por ahí diciendo que nos equivocamos, que mejor le explique a la ciudadanía qué ha pasado con el Metrobus que tanto pregonaba y las vialidades que serían reparadas para su implementación. O el dinero que ha gastado en renta de camiones recolectores cuando el ayuntamiento tiene los propios. Pero sin llorar, eh. Que aclare primero qué ha pasado con todo eso y luego que venga a reclamar porque no le gustan los titulares y tiene que morderse la lengua por sus propias declaraciones.

Desde aquí le hacemos una invitación al alcalde para que él mismo aclare todos los pendientes del ayuntamiento, los gastos irregulares, innecesarios y poco transparentes que se realizan al interior de la comuna y de los que no dice nada. Ahí lo vamos a ver reclamando en estaciones de radio que los medios escritos no le dan espacio para expresarse, pero nuestras páginas están abiertas.

Ahora son “intis confit”

El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres volvió a defender la amistad con Fernando Pucheta Sánchez, ex candidato de la alianza PRI, PAN, PRD a la alcaldía de Mazatlán…. Pero que siguen adelante las denuncias que tiene contra su administración.

¿Entonces son amigos o no? “Pucheta y yo somos amigos, número uno, somos amigos, nos reunimos frecuentemente, hablamos de política, yo sé que el Gobernador vino a agradecerle la ayuda que nos dio al inicio de este trienio, no fue sencillo, hubo que cabildear, hubo que platicar con mucha gente, además de que es buena la acción del Gobernador. Yo hago lo mismo, yo me reúno con políticos de todos los partidos, yo ahorita ya no pertenezco a ningún partido, ahorita soy el Presidente Municipal de Mazatlán”, aseguró.

Al recordarle de las denuncias que interpuso en su momento contra su amigo Fernando Pucheta, el Químico Benítez aclaró que eso no le compete al alcalde: “Personalmente, solicité a la justicia cumpliera con su trabajo, si la justicia no cumple, reclámenle a ellos”, indicó a los reporteros.

Recalcó que si la justicia no le da seguimiento a los casos no es problema del alcalde ni del gobernador, que él ya cumplió con denunciar: “Yo ya cumplí contra Pucheta que estaba antes que yo, pero si no le dan seguimiento no me compete, yo no tengo nada personal contra Pucheta”, aseguró.

Informó que hubo varios recursos que interpusieron contra la administración de Pucheta. “¿Pero aun así es su amigo? Por supuesto que es mi amigo. Yo soy amigo de todos los mazatlecos no tengo enemigos”, manifestó el alcalde Benítez Torres.

Aclaró que él no es nadie para juzgar si hizo bien o hizo mal Fernando Pucheta, su obligación es denunciar y lo demás ya no depende de él.

Hay que esperar entonces qué va a pasar con las denuncias que interpuso por la compra del terreno para el panteón municipal, que no sirvió para tal y se compró a precios inflados. La compra millonaria de un software que no existió y denuncias por obras pagadas y no ejecutadas. A ver en qué termina esta amistad

Ambos munícipes se comen sus palabra.