El que esté libre de pecado…

Que arroje la primera piedra quien no tenga nada que deber ni ocultar de los candidatos que ostentan por un cargo público, lo dicho, la "procesión" política ya arrancó, y buscaran culparse unos a otros y señalar los pecados.

Pero si bien es cierto, nadie tiene la conciencia limpia, todos llegan santos al poder y cuando se ven con la facilidad de hacer y deshacer, no se detienen; estos son los temas de conversación no sólo en tiempos de vigilia, si no, en cada temporada de elecciones.

Y ya comenzaron a apedrear a Fernando Pucheta, por la responsabilidad administrativa en torno a la compra-venta del terreno de Miravalles para el panteón municipal, que se dio a conocer que aparte de la Fiscalía, la Auditoría Superior del Estado (ASE), cuenta con toda la documentación para que determine la responsabilidad administrativa de ex funcionarios de la administración municipal 2016-2017.

Hasta ahora la actual administración municipal está haciendo pública las presuntas irregularidades cometidas por el hoy candidato a la alcaldía por la coalición PRI-PAN-PRD. Al parecer también denuncias penales por el tema y todo esto ya en manos de las Fiscalías quien cuenta con todos de prueba para su análisis.

En la política aunque tengan cola que les pisen, avientan la piedra y con todas sus ganas, que hasta les rebota y les recuerda que también hay cuentas pendientes. ¡Aguas a los acusadores!

SE ENCOMIENDA A DIOS

La celebración Semana Santa es una fecha que despierta la devoción y fe en sus creyentes, y en estos tiempos electorales, además de encomendarse al voto del pueblo, nunca está de más confiarse a Dios.

Elsy López Montoya de la alianza Va x Sinaloa, candidata por la diputación del Distrito 22, se fue a misa de Domingo de Ramos a la popular Iglesia del Carmen, en la Colonia Benito Juárez, para agradecer y también para pedir, con el milagro de que ahí estuvieran algunos de sus simpatizantes.

El párroco Alejandro López ofició la ceremonia y al mencionar los motivos de la misa pidió por Elsy López Montoya y su equipo de trabajo, fue la agraciada de recolectar el diezmo y de las primeras en recibir la comunión.

Al final de la ceremonia algunos simpatizantes se acercaron a saludarla, también el párroco y las fotografías de "así como que no le doy cuenta" para sus redes sociales no pudieron faltar.

Obviamente este acto de fé, fue publicado en sus redes sociales, acompañado de su mensaje de devoción. De todo se vale, en el caso de ganar adeptos.

BLINDAJE A MEDIAS

Mazatlán ya se encuentra listo para recibir a los turistas durante este periodo vacacional de Semana Santa con el Operativo Nueva Realidad Semana Santa 2021 desplegará a más de 500 elementos de las corporaciones, incluyendo agentes de tránsito, policías preventivos, escuadrón de salvamento acuático, cadetes, Protección Civil y personal administrativo.

Presume el Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Juan Ramón Alfaro Gaxiola que con estos elementos, la seguridad de los más de 400 mil visitantes que llegarán de afuera, estará cubierta.

Al calcular el número de agentes frente a la gran afluencia que se espera en estos días, cada elemento tendría que proteger alrededor de 800 turistas, cifra muy desproporcionada a los estándares de seguridad.

En días normales, la ONU recomienda que haya cuando menos 300 policías por cada 100 mil habitantes, es decir 3 por cada mil personas. Así que poner a 500 elementos a vigilar a 400 mil personas, no alcanzarían a cubrir ni la tercera parte de ellos, además de que no todos son policías, salvavidas o rescatistas.

Mazatlán cuenta con 22 kilómetros de playas y malecón, si estos 500 elementos se tuvieran que desplegar a lo largo de la zona costera, habría uno por cada 44 metros, pero esto descuidaría las entradas y salidas de la ciudad, los centros comerciales, las principales avenidas, las colonias y otros puntos de concentración de personas, como son el centro de la ciudad y el centro histórico.

En conclusión, durante esta Semana Santa, en Mazatlán habrá un policía por cada mil 747 personas, sumado población y visitantes, lo cual dista mucho del blindaje tan anunciado por las autoridades.