¿El PRI una agencia de colocaciones?

Todavía dolidos, sin sanar las heridas, los priistas, como siempre se ha dicho, primero está la disciplina, asistieron a la Asamblea Estatal del PRI el martes pasado.

La gente se pregunta que hizo Cinthia Valenzuela Langarica dirigente de los priistas que los convenció, y como se dice en el argot beisbolero, hubo casa llena.

Los resabios aparentemente quedaron atrás, se les olvidó que la dirigencia estatal el día de la elección -6 de junio-, dejó solo a candidatos y a la base, la soledad reinó en las oficinas, no había quien atendiera las demandas, sin embargo, en la asamblea ahí estaban, escuchando a su dirigente quien les advirtió que un PRI dividido no es opción para gobernar.

La retórica la utilizó durante su discurso, pues quien le puede creer que el PRI a estas alturas esté unido, ahí están los y las buscas chambas, que no pueden vivir sin estar pegados a la ubre.

Valenzuela Langarica en su discurso dijo que ahí estaban los perfiles más talentosos, en esto, quizá no se equivocó porque uno de los grandes talentos que tienen los priistas es que no saber vivir fuera del presupuesto.

Sólo un botón de muestra de las decenas de priistas incrustados en la administración de la Cuarta Transformación. Por ejemplo Marco Antonio Irizar, esposo de la diputada Gloria Himelda Félix que no quieren soltar la ubre.

Quien no recuerda que la diputada fue parte del equipo del ex candidato priista a la gubernatura Mario Zamora, Félix Niebla ha sabido mantenerse gracias al PRI, fue diputada local, federal, alcaldesa de Mocorito, ahora es diputada local pluri, si no nos equivocamos, sólo ha hecho campaña por tierra para llegar a la presidencia municipal de su municipio, de lo único que se le puede reconocer es que es muy buena parlamentaria y que no le gusta vivir fuera del erario público.

De Marcos, su consorte, un hombre gris, fue diputado, pero sólo sirvió para levantar la mano, siempre ha estado a la sombra de su mujer, se le conoce como un burócrata más, últimamente en la administración de Quirino fue Jefe de la Unidad de Estudios Constitucionales y Legislativos de la Secretaría General de Gobierno, luego director del registro civil, ahora en el gobierno de Rocha Moya es Director de Evaluación y Seguimiento.

En la rumorología que no falta en los corrillos políticos se dice que la diputada se entregará a Morena cuando la necesite, es decir, que dejará de ser la legisladora que los criticaba en tribuna, que denostaba a López Obrador cada vez que podía, todo por un plato de lentejas, pero no es la única que está en esa situación, si se le rasca más, cuántas sorpresas nos llevaríamos.

Con estos grandes talentos, el PRI se encamina a la 22 Asamblea Nacional Ordinaria que se llevará a cabo el próximo 11 de diciembre, a lo mejor en esa reunión se desempolvan los estatutos para que los priistas sinaloenses soliciten permiso para ocupar un puesto fuera de lo que es el partido, pero lo dudamos, porque el PRI se quedaría sólo, mejor “ni le buigan que lo van a descomponer”, y en un descuido el PRI se borra del mapa estatal, por falta de seguidores.