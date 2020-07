En los medios que se exprese, el periodismo sinaloense: Puro Sinaloa, no tiene ninguna limitación más que la que se autoimpone, no por censura gubernamental, ni por autocensura funcional, aunque la gobernanza de Quirino y la de los presidentes municipales pagan por ver, leer y escuchar lo que se informa de él y de ellos, reza y ora la ley de medios con la publipropaganda y el patrocinio, mas no, el mecenazgo, lo cual nomás se da en la cultura y las artes con la ley de cultura.

El oficio del periodista, ha desaparecido, puesto que el profesionalismo del periodista lo da y lo exige el reporte(r)o de notas informativas de las calles a las salas de redacción, a lo que no es el periodismo de las viejas tecnologías a la nuevas tecnologías de la información y la comunicación, donde la acentuación y la dicción en el texto visual es más ver que leer, ojear y hojear, hacerse de todas las notas informativas y de ninguna, un ojo al gato y el otro al garabato o al gazapo, más diseño al formato y menos contenido al vacio inteligible de la información que el lector sabrá cómo ver, leer, (h)ojear, escuchar, que para eso es más consumidor que lector-espectador del infoperiodismo comercial, sea en papel o digital.

El periodismo al modernizarse con la tecnología, lo han desmantelado en el contenido al vaciado digital, no siendo los géneros periodísticos y sí siendo los protagónicos periodistas, en las estaciones radiofónicas y televisivas, en los portales como en las redes sociales con sus contactos o enlaces electrónicos y digitales como los hermanos Lucas del esoterismo periodístico, haber-a ver quién muere de amor brujo o del coronavirus flechado por el Cupido-escupido.

La particularidad del periodismo sinaloense es su generalidad informativa y opinativa, la atención ciudadana a través del gestor mediático con las autoridades municipales, el médium informativo y comunicativo con el protagonismo curricular y doctoral en académicos de analistas políticos, la nota roja, la de espectáculos y la de deportes porque la libertad de expresión da para todo y todos: la entrevista como exclusiva siempre es con la gobernanza de Quirino, así como a los funcionarios y los políticos en campaña.

Desde el Gobierno en Movimiento de Malova al Puro Sinaloa de Quirino, el periodismo sinaloense, generalizado y performativamente, es publipropagandístico a la noble causa de los pretendientes y de los contendientes, como es el caso del Dr. Melesio Cuén Ojeda, con presencia y con cuenta abierta en el periodismo sinaloense, teniendo una corte de cortesanos-periodistas, para defenderlo, a diestra y siniestramente.

El periodismo sinaloense visto, leído y escuchado, al no ser un todo y sí ser parte de lo que sucede en Sinaloa, no tiene de puro más que las impurezas de la política: la violencia y la criminalidad, la corrupción y la impunidad.

En consecuencia de los actos y los hechos en Sinaloa, ha-habido y hay condiciones y situaciones, posiciones y posesiones, disposiciones e imposiciones de gobernantes y gobernados que, en el uso de los pensamientos y las políticas, los derechos y los deberes son responsabilidad tanto del gobierno como del ciudadano, el periodismo informativo y opinativo con las fuentes del periodismo de investigación, debe poner de por medio y en medio los asuntos públicos y los problemas sociales, y no, el periodismo interpretativo con las agendas y los temas para generar información y opinión en la medida de diseñar y editar un periodismo dizque ético, transparente, independiente con credibilidad y rendidor de cuentas con el consumidor, y no, con el lector ciudadano sinaloense.

El periodismo sinaloense como cualquier otro periodismo en otro estado, tienen su culmen y su colmo antes, durante y después de los procesos electorales, porque también están hechos a la cultura política mexicana, y ahora con lo de la 4T, AMLO, los ha recortado y Morena los ha recosido, porque no todos son morenos y los hay priistas, panistas y prdistas, corriendo y repartiendo, el chayote envuelto en el sobre de la mordaza con tapaboca.

En el uso de la libertad de expresión, se está dando la libertad de presión.

Eso del periodista a lo Denegri sigue habiéndolo, y, eso del periodista a lo Sherer, nomás Julio Sherer García porque eso de demasiado viejo para reportear lo hizo Julio, y lo demasiado joven para morir, lo fue para Javier Valdez, de manera que no sea el mito, ni el martirologio, acaso, la integridad de carne y hueso en la conciencia crítica, ética y moral, no de la empresa periodística, sino, del y la periodista, y lo que diga el Presidente, es la vulgaridad pos(t)-neoliberal conservadora de la investidura presidencial, a lo que López Portillo sigue diciendo:

Ahora que no les estoy pagando, me siguen pegando.