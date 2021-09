El periodismo de espectáculo contra el periodismo cultural

Del “periodismo de espectáculo” que el periódico Noroeste da cátedra el día domingo 19 de septiembre con la sublimes espectacular de las expresiones periodísticas, nada me enternece más que nadie que ese alguien con su toque publipropagandístico en cómo, según, el Noroeste, hace un infoperiodismo comercial, profesionalmente correcto y funcional.

Lo que el Noroeste expone como periodismo de espectáculo, en otro periodismo es El Periodismo Cultural, menos ambiguo y más definido con los actos y los hechos artísticos y socioculturales, menos espectáculo y más escenario.

Para el periodismo de espectáculo es nomás la nota informativa-valorativa del evento cubierto por el reportero en cuanto llega, toma nota, algunas fotografías y sale en un tris sin hacer mutis por la misma puerta que entró, no siendo un trabajo de reportero definido más que cuando se va habituando a la costumbre que le dejen entrar gratis al evento para que cumpla su jornada laboral de varias notas informativas de eventos “tutti frutti”, sin más esfuerzo que estar en el evento y a otra cosa mariposa, no habiendo más que el compromiso laboral y pocamente el servicio de reportero del periodismo cultural.

La experiencia en el periodismo de espectáculo está más dada a recibir la información visual y transcribirla de una manera colorida, momentánea y más falsa de lo que el reportero vio en el evento artístico-cultural, lo que para el periodismo cultural es lo que Héctor Guardado, exreportero cultural de Noroeste define en su experiencia:

“La verdad no es porque digan que sé, ni porque me vean, no, es por mí. Hacía periodismo cultural por mí. La neta, ha sido muy chingón, porque el periodismo me permitió ver las obras y al día siguiente sentarme y digerirlas, analizarlas, desmenuzarlas, entenderlas mejor y emocionarme otra vez, y es impresionante cómo hacer esto me llevaba a emocionarme al mismo grado, y ese ejercicio de escribir sobre lo que viste y te emocionó potencializa la experiencia. Entras al terreno de la razón, del conocimiento y no es simplemente emoción. Creo que ese ejercicio lo deberíamos hacer todos. Cuando vas a ver una obra que vale la pena, que tiene calidad, que está hecha por artistas profesionales, tienes que proponerte hacer un análisis personal, para que cumpla plenamente su objetivo y cada lectura es diferente: quien hace la reseña tiene una lectura y no es la verdad, cada quien puede tener su propia lectura y es válida. Como reportero de cultura no tienes la última palabra, otros tienen experiencias que tú no viste”.

Una vez, Héctor, me pidió que lo acompañara a una entrevista para echarle la mano si era necesario con el-la entrevistad@, (siendo Guardado el único que se guardó, luego transcribió, redactó y se publicó en Noroeste) su experiencia de reportero cultural y lo que anteriormente he citado de él es el periodismo cultural que Héctor Guardado hizo para los lectores, y no, para el presuntuoso y espectacularoso Noroeste.

Pareciera que el Noroeste “reportea y redacta fino” con su cátedra de periodismo, no sin antes arrogarse-arrogantemente los méritos periodísticos que los tiene más en años como empresa periodística con un periodismo, escasamente, de investigación, y, abundantemente, informativo y selectivo-opinativo que, como los empresarios-turisteros de Mazatlán, viven más de la imagen infomercial y publipropagandística que de la realidad sociocultural, en crisis, gracias al Instituto Mpal. de “Cultura”, Turismo y “Arte”, y si no, al Coronavirus y el Narcosicariato en la última y nos vamos con el Puro Sinaloa de Quirino y la pachanga olalteña de El Químico Benítez.

Lo que el periodismo de espectáculo del Noroeste nunca ha tenido ni tendrá con el Periodismo Cultural, y va HG en semblanza-entrevista de Fernando Alarriba:

Para Guardado, “la ética del periodista cultural radica en asumir un compromiso férreo con el aprendizaje”.

El periodismo de espectáculo en el Noroeste es el mínimo esfuerzo para el aprendizaje máximo y férreo en el periodismo cultural, no teniendo más que el profesionalismo en el diseño gráfico con los siempre horrores ortográficos y gramaticales, ganándoles más el ABC de la publipropaganda con el periodismo infomercialque con el ABC del periodismo cultural, dándole más valor económico a las imágenes que valen más que las mil palabras: Noroeste-NoLeasEste.