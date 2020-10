El Papel de la Oposición

En abril del 2003 asistió al Congreso del Estado de Sinaloa el Dr. Manuel Zafra, invitado por Presidente de la Gran Comisión, Dip. Jesús Aguilar Padilla.

Con mucho entusiasmo me dio a conocer el Dip. Jesús Aguilar Padilla que vendría a Sinaloa un politólogo español a enseñarnos como debería de comportarse la oposición, a lo que yo le contesté: lo que yo ya no quiero es seguir siendo oposición, y tú traes a alguien que quiere enseñarme a ser oposición. Todo esto último en son broma, desde luego.

Resultó exitosa y muy provechosa la conferencia que impartió el Dr. Zafra en el Salón Constituyentes del Congreso del Estado de Sinaloa. Habló sobre el papel de las oposiciones.

Empezó su conferencia diciendo que: “ Un gobierno tiene que tener saber catalizar todas las iniciativas ciudadanas, pero pocas veces se repara que la calidad del gobierno no depende solo de sus iniciativas y de sus habilidades y capacidades para dirigir la sociedad, sino que fundamentalmente la calidad del gobierno depende de la calidad de la oposición”.

Para Zafra, debe de haber una relación fluida entre el gobierno y la oposición, la participación ciudadana está condenada a la esterilidad más inútil sino existe esa fluidez, es necesario reivindicar que la democracia es un juego entre mayoría y minorías, pero lo que es más importante entre mayorías y minorías coyunturales es que quien hoy es minoría, mañana puede ser mayoría y al contrario.

El comportamiento de ese grupo radicalozo autollamado FRENAA no tiene nada que ver con la democracia, pues según Zafra, la democracia es un régimen político en el que algunos partidos pierden las elecciones y sin embargo no recurren a métodos autoritarios, es decir, por qué quien pierde tiene más incentivos para seguir cumpliendo las reglas del juego que para alterarlas, por qué los perdedores de la contienda electoral sin embargo siguen cumpliendo las reglas del juego. Esto es lo que no hace FRENAA y compañía.

Para que una democracia sea viable, es necesario que quien gane no lo gane todo y que quien pierda no lo pierda todo, si quien gana lo gana todo y si quien lo pierde lo pierde todo evidentemente no hay posibilidades para la viabilidad de la democracia. Tomando en cuenta ese concepto hace unos días en el Congreso del Estado la Presidencia de la Mesa Directiva fue ocupada por el grupo parlamentario del PAN, grupo minoritario, pero con sus derechos.

Ser oposición es complicado, extraordinariamente oneroso, no es nada fácil porque la ciudadanía espera que haya oposición para poder elegir, en cambio hay un incentivo para que en lugar de oposición haya simple descalificación personal de la gente que está gobernando; esto es profundamente negativo para la democracia pero está alentado por los medios de comunicación y por la dimensión mediática de la política, cada vez hay menos ideas y cada vez hay más descalificación personal. Los partidos políticos son cada vez más partidos y menos políticos. Los partidos tienen que tener debate interno, no debe de ser reducido a una maquinaria electoral cuyo único objetivo es recaudar votos, en conseguir votos, acaba siendo una especie de empresa de marketing en la que lo único que le interesa es vender.

En la actualidad el debate político ha sido trasladado a los medios de comunicación, quien nace en ausencia de oposición, quien hace la oposición son los medios de comunicación. Esto lo vemos en México con el Periódico Reforma, las televisoras y algunos programas radiofónicos. Lo mismo hace la COPARMEX, quien en lo lugar de estar defendiendo a sus empresarios afiliados, se dedica a jugar el papel de Partido Político.

La política es un juego de adversarios que no piensan lo mismo, pero que comparten algunas reglas del juego, algunos valores que consideran fundamentales, evidentemente cuando pensamos en términos adversarios la política recupera su horizonte temporal, cuando solamente hay enemigos todo es corto plazo, cuando hay adversarios todo es largo plazo, el horizonte personal que necesita la democracia nos tiene que llevar a luchar denodadamente por hacer cambios, la metamorfosis obliga entre superar la relación amigo-enemigo en relación de adversario.

En la democracia el gobierno debe de proteger a las minorías. En política no hay verdad, la mayoría por solo hecho de serlo no tiene la razón, simplemente tiene la capacidad de decidir, la regla de la mayoría no es un principio de legitimidad política, sino simplemente un principio de decisión quien ha quedado en minoría tiene que tener posibilidades de expresar los cauces de su disidencia, no puede ser exterminada, no puede ser bloqueada, tiene que tener posibilidades de hacerlo para poder ofrecer a la ciudadanía, ese pluralismo que es consustancial a la democracia.

Para quien quiera profundizar sobre este tema, en la biblioteca del Congreso del Estado se encuentra editada la conferencia del Dr. Manuel Zafra, titulada El papel de las oposiciones en los regímenes democráticos.

