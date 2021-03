Cualquier dirección apunta hacia el Noroeste-Pacífico, ha de creérsela el director del periódico Noroeste, Adrián López Ortiz, así como cada semana se apunta él mismo casi en la perfección tecnológica del periodismo, en papel y en línea, que dirige a los lectores como a la Gente del Noroeste.

Cada tiempo, el Noroeste, denuncia que es atacado por su directriz o línea editorial, y esta vez, por haber “vendido su línea editorial”, lo cual es obvio que se venda y se compre, porque es una empresa periodística que produce y reproduce información y comunicación, desde las viejas a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en el Noroeste-Pacífico, no en Silicon Valley y sí en el valle de Culiacán.

Si el asunto es que se denuncia como un periódico que se ha vendido, no en el sentido económico-comercial, y sí, en el sentido político-electoral, entonces se pone en duda la credibilidad y la independencia que según y dizque el Noroeste tiene desde hace 47 años, (de y para) los sinaloenses, lo cual es como vivir en el pasado de las máquinas de escribir y en el presente del teclado, innovado tecnológicamente y rezagado periodísticamente, con la salvedad de los eventos sociales como Los Novi@s y los deportivos como el béisbol y el futbol, la trascendencia-intrascendencia del Noroeste siempre ha estado en la manera en que se autovalora pero no se autocrítica, dejándole a sus lectores que es la Gente de Sociales, el gusto y el regusto de salir en sociales como en deportes, no sabiéndose si uno está leyendo el Noroeste o sin embargo.mx, quien le llena con la reproducción-información periodística para completar la diaria encomienda de credibilidad e independencia editorial-empresarial.

No es lo mismo la fiabilidad con la confiabilidad periodística, aunque no se cumplen juntas o por separado en el Noroeste, cuando Adrián, Alejandro, Guillermina y Ariel hacen lo que quieren, descartando o no publicando críticas, de los lectores que le hacen observaciones al periódico como a algunos colaboradores semanales, sea a los doctores-de-cabecera del Noroeste como Hernández Norzagaray y Santamaría Gómez; este último, haciendo una apología del periodismo marismeño-mazatleco en el Noroeste-Pacífico, confirmando una vez más que la relación de colaborador que haya tenido, quien esto escribe, con el Noroeste desde 1980, simple y periodísticamente, no existió ni existe desde que Nevares y Noriega llegaron al Noroeste, mandándome decir que se “me había acabado el ciclo con el Noroeste”, no sabiendo nunca a qué ciclo se referían, si al solar o al lunar, agricultor o pesquero, periodístico o poético.

Eso sí, si al Noroeste le dicen que está vendido, y Santamaría defiende la línea editorial empresarial-periodística ante los ataques de los Cuén-istas-Rochistas-uaspaseños-morenistas, es parte de las provincianas tormentas de lodo y de mierda entre los academicismos políticos y activos empresariales-electorales en el no tan puro Sinaloa.

El periódico en papel y/o en línea y el papel protagónico que es el periodismo y el protagonismo del Noroeste, es creerse que es autosuficiente y dire(a)ctrizmente intachable, si redacional e informativamente tiene más errores ortográficos, tipográficos y fe de erratas, con o sin fe, además de sentirse necesario y quienes lo leen-lo ven por un excesivo y atractivo material fotográfico ante un menudo e insustancial material periodístico textual.

El Noroeste, no acepta la crítica y sí dice que le dicen “vendido”, como si se atacara a la libertad de expresión, por expresarse como se expresa hacia lo político-electoral en tiempos de la cultura política, donde los medios de información y comunicación ponen en venta los espacios publipropagandísticos para que los paguen los partidos políticos en campaña política, por y para la cultura política, a la sinaloense, sabiéndose que hay periódicos, periodistas y periodismos financiados por empresarios con interese políticos más empresariales que periodísticos, siendo el periodismo empresarial un negocio más, porque eso de afectar con el periodismo de Noroeste “a determinado grupo político” y por eso lo de “vendido”, pues que lo compre el que tenga más conveniencia que convicción en los negocios de la prensa vendida para el prianismo o el primor o el uaspasistamorenista de lo sinaloense para los sinaloenses.