El Lobo resultó no ser tan bravo como decía y se calló con el primer hueso que le tiraron. Pero no le va a durar mucho el gusto. El diputado morenista Pedro Lobo estuvo haciendo escándalo todo el fin de semana como perro rabioso porque la candidatura de su distrito, el 14 en Culiacán se la habían dado a Jesús Ibarra, quien es hermano del asistente personal de Mario Delgado, dirigente nacional de Morena.

Desde el viernes en la noche, estuvo anunciando que publicaría un video en el que denunciaría una serie de irregularidades al interior de Morena, incluso circuló un archivo de audio en WhatsApp en el que explicaba parte de sus inconformidades a sus simpatizantes. Pero llegó el día de los registros y a Pedro Lobo no le tocó ninguna candidatura por mayoría relativa. Lo que sí le dieron, para que se callara, fue una posición como candidato plurinominal.

Hasta aquí todo bien, para él, al menos. Sin embargo, los estatutos de Morena prohíben que alguien que ocupe un cargo de elección popular por la vía plurinominal vuelva a postularse a través de esta vía. Si quisiera la reelección, Pedro Lobo tendría que buscarla por tierra y ya sabemos que eso no va a pasar.

De acuerdo a los estatutos de Morena, “si el origen de un cargo de legislador es la vía plurinominal, no podrá postularse por la misma vía a ningún otro cargo de manera consecutiva”. Es el caso de Pedro Villegas Lobo, quien llegó al Congreso del Estado en 2018 luego de que el partido que encabezaba Andrés Manuel López Obrador arrasara en las urnas.

El Lobo bravo más bien parece un perrito hambriento, mansito, pero quién sabe si se alcance a saborear con el hueso, porque los estatutos de su partido, en teoría, no le permiten competir por la vía pluri. Decimos en teoría porque en la práctica Morena no está haciendo nada de lo que se supone que tendría que hacer, según sus propios principios.

MAZATLÁN A GOTAS

Una semana antes del Día Mundial del Agua, comentaba una señora de nombre Aurea, residente de la colonia El Castillo, mientras cocinaba en una casa en la que trabaja haciendo labores domésticas:

-"Que se fue el agua otra vez, quién sabe dónde, pero ya a cada rato se va el agua donde sea. En El Castillo antes ni se iba, pero ya se ha ido varias veces, quién sabe qué estarán haciendo ahora. Que disque están arreglando a cada rato o que hay fugas, para mí que no es cierto todo eso. Los de JUMAPAN y sus tranzas, ¡ve tú a saber qué estarán haciendo ahora!, ya no se sabe si se puede confiar o no en estos disque gobernantes".

Pareciera una percepción aislada, aunque en realidad es la de muchos, esto en vísperas de las elecciones donde se elegirá al nuevo gobernador, presidentes municipales, diputados, entre otros tantos puestos como resultado de la elección popular.

Sin embargo, ¿por qué podría ser inquietante esta expresión de la señora Aurea, más allá del contexto político local y regional?, quizás porque puede ser el reflejo de aquello que muy seguramente se va a decir con mayor frecuencia en el futuro, en el cual aparentemente los responsables principales serán precisamente los elegidos para dichos puestos, en una región donde no debería ser un problema la cantidad de agua, pero sí la capacidad de abastecimiento a sitios urbanos y suburbanos, producto de la captación, distribución y operatividad de la infraestructura hidráulica, por una parte de la paramunicipal y de quienes administran las aguas naturales a nivel regional.

Para fechas próximas, serán los nuevos cargos quienes por un tiempo definirán el rumbo en este y otros temas que hoy en día no parecen prioritarios. pero acaso, ¿serán los gobernantes los principales o los únicos responsables? La verdad es que se sabe muy bien que no, porque hay otro tema que tiene que ver con el uso y consumo, eso está a cargo del resto de la sociedad, de cada familia, de las empresas, la sociedad en general y según nuestras distintas formas de vida.

Si hablamos del consumo y uso exclusivamente en términos de cantidades, lo podemos conocer a través de la denominada huella hídrica que se puede valorar en más de un sitio de internet y verificando la información de consumo de quien abastece.

Sin dejar de hacer énfasis en que efectivamente hay un problema de operatividad por parte de quienes administran el recurso, quienes deben de tomar las mejores decisiones para el suminsitro de agua en el puerto, en donde se cierra la válvula de agua y dejan sin agua a muchas colonias, sin importar si pagan o no ese recibo que llega puntual.

Este año Mazatlán en general ha sido afectado por el problema del suministro de agua, no solo las colonias alejadas.