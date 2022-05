El juego sucio de Estrada Ferreiro

El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro cada vez se ve más desesperado, no se sosiega y se pone a reflexionar, ver que es lo que ha hecho mal, corregir el rumbo, aunque ya está dando patadas de ahogado ante lo que se le viene.

La declaración que hizo el alcalde que se había repartido dinero entre legisladores para que estén contra él, algunos diputados consideran que lo hizo para desviar la atención, además entre las curules se rumora que el dinero proviene del mismo Estrada.

Dicen que los diputados del PAS y Morena, Gene René Bojórquez y Jesús Ibarra de Morena, están tratando de “comprar” a diputados para evitar que se lleve al Pleno, el juicio político.

Así, aseguran que el que anda ofreciendo, es precisamente el propio alcalde a través de estos dos diputados que está operando en el Congreso para que no haya juicio.

Estos diputados saben que parten de una realidad: 32 legisladores que aparentemente están a favor del juicio, ocho que no quieren juicio, por lo tanto, la idea de estos dos operadores, es ir por más diputados, es decir, por doce diputados para empatar, incluso, se asegura que ahorita están “operando” con los legisladores del PRI y con algunos de Morena que de cierta manera han sido relegados en su grupo parlamentario.

Quienes conocen de estos asuntos consideran que Estrada Ferreira está respondiendo políticamente de manera equivocada con sus declaraciones, con sus espectaculares que ha sembrado en la capital del estado y en automático, se está poniendo solito la soga al cuello.

Estrada Ferreiro pudo haber buscado un acuerdo en privado con quienes lo están llevando al “matadero”, pero, hizo lo contrario, se confronta, los torea, los ha querido exhibir, y eso no es el camino que lo pueda salvar.

SU AMIGO

Si el presidente de la república pensaba intervenir a favor de su amigo Jesús Estrada Ferreiro ya hubiese detenido el proceso desde hace tiempo. Ya les hubiera bajado los ánimos a todos los actores políticos que están en contra del alcalde de Culiacán, congelarlo y pasado el tiempo, aquí no pasó nada, enfriarlo, en pocas palabras.

Al contrario, Estrada Ferreiro todos los días calienta el ambiente, todos los días declara, da nota, por ejemplo el evento del día del niño, fue para mostrar músculo, decir traigo mucha gente, pero esto es nada más echarle más leña a la hoguera y sus perseguidores políticos, porque el mismo ya lo ha dicho que es un perseguido político, se frotan las manos, ante tanto devaneo del alcalde.

Así aunque Estrada Ferreiro diga y jure que fue a México y no buscó a López Obrador y al líder de Morena, nadie le va a creer cuando trae la lumbre en los aparejos, claro que fue a buscar apoyos y al no lograrlo, se está conformando con lo que sus huestes puedan hacer.

Decían las abuelitas que no hay que pelearse con la cocinera y Estrada Ferreiro se peleó con quien no debía, ahora, sin duda seguirá peleando en su defensa, y claro, que al Congreso del estado, no le será fácil enjuiciarlo.

La pelea es de pronóstico reservado, quienes presentaron los juicios políticos con el alcalde, no fueron más que tontos útiles, porque lo cierto es que la pelea es por el poder, tanto Estrada Ferreiro como el diputado Feliciano Castro buscan la senaduría y el gobernador obviamente a quien apoya es a su incondicional diputado morenista, es ocioso volver a repetir: Estrada se equivocó.