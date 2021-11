El gobernador que escribió una novela del narco

El despacho principal de palacio de Gobierno que en otro tiempo fue ocupado por generales, líderes sindicales, abogados, ex locutores, empresarios ferreteros y hoteleros, ahora será encabezado por un ex profesor de matemáticas con inclinación por la escritura. Rubén Rocha Moya, maestro normalista con doctorado en Ciencias Sociales, se convirtió desde ayer en el gobernador constitucional de Sinaloa e inauguró con un estilo informal una manera diferente de dirigir el primer mensaje político de un mandatario del estado.

Rocha Moya tiene varios libros publicados, entre ellos una novela llamada “El Disimulo. Así nació el narco”, publicada en 2013, donde recoge sus experiencias como maestro rural y lo que desde joven conoció en su natal Batequitas, Badiraguato.

El gobernador no podrá esconder la cabeza como su antecesor Quirino Ordaz Coppel en el tema que es clave en la gobernabilidad del país y que marca la agenda de seguridad en México. Ayer entre sus invitados estuvieron oficiales de alta graduación de las fuerzas armadas como el vicealmirante Enrique Flores Morado, comandante de la cuarta zona naval, el general de brigada Enrique Dena Salgado, titular de la tercera región militar, y el comandante de la novena zona militar en la capital del estado, el general Héctor Ávila Alcocer.

Con ellos tres por separado, cada uno con estudios en diferentes ramas de la seguridad nacional, el gobernador podrá aprender un poco más de la importancia estratégica de nuestro estado en la geopolítica y lo que representa para el país cada evento que aquí ocurra.

Su venia de escritor y gobernante podrá verse favorecida, sabe bien lo que le espera y en su mensaje trazó sus primeras líneas de acción: violencia de género, necesidades en salud, violencia y combate a la delincuencia, mejor gestión de gobierno y marcar distancia de la polarización política.

Rocha y Monreal

Dice el dicho que no hay día que no llegue ni plazo que no se cumpla. A Rocha Moya le llegó el plazo para gobernar a más de tres millones de sinaloenses.

Fue un día como cualquier otro, sólo el bullicio y el besa manos se sintió en el Congreso del Estado, ya que como en los mejores tiempos del PRI estuvieron presentes los que tenían que estar, por lo demás, todo fue tranquilidad y hasta tedioso con el kilométrico discurso en el que a veces el nuevo gobernador repetía lo mismo.

Se llevó un buen rato nombrando un gran número de asistentes, desde un senador, sus líderes camarales y de partido, sus amigos en el senado, sus hijos, nietos y hasta sus compadres.

Por ahí se centró en felicitar a “mi líder”, dijo, al referirse a Ricardo Monreal, quien minutos antes había dicho a los medios de comunicación que va derecho y no se quita en busca de ser el próximo candidato a la presidencia de la República.

Cabe recordar que uno de los principales impulsores para que Rocha fuera candidato de Morena fue precisamente Monreal, por eso empezaron las especulaciones en cuál de las canchas jugará el nuevo gobernador de Sinaloa.

López Obrador ya destapó como el mismo lo dijo, sus fichas, por lo tanto el 2024 ya arrancó y hasta este momento su favorita es Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la ciudad de México, la que por cierto no vino o no fue invitada a la toma de protesta, eso sí, estuvo Dolores Padierna, quien acusó a Monreal de haber perdido la alcaldía Cuauhtémoc.

Desde que llegó Monreal al Congreso del Estado, fue asediado por los medios de comunicación por lo que representa; políticos de todos los partidos se preguntaron si Rocha con esto mandaba un mensaje de que está jugando las contras al Presidente en sus preferencias.

Por su parte, el coordinador de los senadores bromeó que aunque el presidente López Obrador, ya no lo invita a desayunar, el será el candidato a la presidencia de la República pese a todo.

Monreal recordó que acompañó a Rocha como candidato en unos de sus intentos por ser gobernador de Sinaloa y ahora que ya es gobernador constitucional lo respaldará con todo.

Incluso con una memoria extraordinaria, el senador de Morena fue enumerando a sus amigos sinaloenses, en su mayoría del viejo cuño, empezando por Juan Millán, todos, dijo, fueron compañeros en su momento tanto como diputados o senador.

Otro momento que sí llamó la atención desde casi del inicio del discurso, fue el cariño y respeto con el que se dirigió a Quirino Ordaz Coppel de quien dijo que hizo las cosas bien, pese a que hay algunos señalamientos de “hoyos financieros”.

Se tomó el tiempo para pedirles a los senadores que lo acompañaron en su toma de protesta que votaran por Quirino Ordaz Coppel para que sea el próximo Embajador en España como lo propuso López Obrador. Así que Madrid, ahí te va un sinaloense que le va a los Venados de Mazatlán.

No le dan permiso a Quirino

A unas horas de que terminara el mandato en Sinaloa, Quirino Ordaz recibió la negativa del PRI para sumarse a la 4T.

El Consejo Político Nacional tricolor, negó conceder licencia de militancia, para sumarse a los trabajos del Gobierno Federal, que buscaba proponerlo ante el Congreso de la Unión como embajador de México en España.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, indicó que se trató de un debate democrático y con todas las posturas.

"Esta noche, el Consejo Político Nacional del PRI sometió a votación la solicitud de licencia a su militancia promovida por Quirino, para sumarse a los trabajos del Gobierno Federal de Morena. Tras debatir y escuchar las posturas, la mayoría del Consejo votó por la negativa", indicó Alito Moreno vía Twitter.

¿Será que él hoy ex gobernador Quirino apechugará y aceptará la decisión de su partido?, o de plano se revelará y se saltará la cerca para irse como embajador por la 4T a las “europas”. Ser un exiliado del PRI.

Qué más da, si de todos modos, estos son tiempos de chapulines que se brincan de un partido a otro, en busca del mejor postor.