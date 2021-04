El Estado-Obrador y l@s Candidat@s-Medios-Campañas

¿El Estado-Obrador, l@s candidat@s y las campañas dicen a los medios lo que la gente quiere escuchar, o, es cierto que la gente está harta de escuchar lo de antes con lo mismo del prian o lo de ahora que es lo diferente de morena con la revoltura-mixtura en la partidocracia y en la tutela de la 4T y la guía ética barriendo de arriba-abajo?

Lo cierto es que lo deseable no es lo mejorable para nada, nadie y alguien, si es que la gente es el pueblo bueno y sabio que elige lo inmejorable, el narcosicariato es seguido por el coronavirus y el Estado-Obrador-obra, autoritario y conservador, con una dimensión social humaniutilitarista, porque hay que servirle a la gente porque nos sirve la gente que, en lugar de descorromper la cultura política, da lugar a seguir en la misma y en la diferente cultura política, más en la conveniencia que en la convicción, en la cantidad que en la calidad, con las alianzas o las coaliciones partidistas por el poder político y económico en el país de las sombras espectrales, mostrando que no hay una derecha-conservadora, ni hay una izquierda liberal, acaso una ambidiestrosidad-monstruosa de la malformación en la educación (de y para) la cultura política, a la mexicana, con la emporquecida y sanguinopurulenta democracia.

Lo deseable por la necesidad es lo inmejorable por la necedad en lo ostensible por lo insustentable: se puede tener más del poder para atesorarlo en la austeridad republicana del autoritarismo y el conservadurismo, mientras la corrupción y la impunidad, la violencia y la criminalidad, la economía y el empleo, la seguridad y la salud, la alimentación y la educación, porque si se hace como lo observa Daniel Innerarity, en el Ocaso de la creatividad política:

“Si para tomar una decisión política arriesgada eran necesarios informes previos, a partir de tales disposiciones los políticos pedirán más informes técnicos, para probablemente acabar no haciendo nada. De este modo no es la ciudadanía la que se empodera sino los técnicos y los funcionarios”.

Y aunque el Estado-Obrador, no le da crédito a los técnicos los utiliza como a los funcionarios de dimensión social, bastando con la vastedad de primero los pobres en el pueblo bueno y sabio como para proseguir contando y sonando para ellos en la plena vacuidad de la popularidad en que el poder es menos cuando es más en el exceso como en el proceso de acumular y despojar lo que soterradamente no es ninguna transparencia con la rendición de cuentas-votos a nada, a nadie y a alguien, más que al Estado-Obrador.

Para la cultura política, a la mexicana, con el Estado-Obrador, ni para qué la filosofía política, la filosofía “sin más” de Leopoldo Zea de la -igualdad-equilibrada y calibrada- con la modernidad, la filosofía de la alteridad social de Luis Villoro entre los mexicanos modernos y los mexicanos antiguos (de y en) los pueblos originarios, no para servirse de ellos con el desarrollo y el progreso con el extractivismo industrial-turístico, con o sin chimeneas, tan sucias como la corrupción y la expropiación que para David Harvey es la acumulación y la desposesión a través de capitalismo de lujo y funeral de Verdú y Lipovetsky, en lo que Enrique Dussel, Roger Bartra y Armando Bartra se contraponen sin más dialéctica que la desunión en la polarización y en la confrontación ante el Estado-Obrador, lo que en el país de las sombras espectrales que es México, los huesos cardios del corazón y de la memoria no son una necesidad y sí son una necedad barriéndolos de arriba-abajo con los muertos, los desaparecidos y los desplazados del narcosicariato y los desconocidos del coronavirus en relación con el proceso electoral de la voraginación y la regurgitación jamás sucedida después del 2018: lo de siempre con lo mismo y con lo diferente: no somos iguales y vamos bien