El eco del caracol

De Pesimismos





Contrario al optimismo, el diccionario define el pesimismo como disposición o propensión a considerar el aspecto más desfavorable de una cosa. Por ejemplo, el pozo sin fondo del feminicidio, palabra que no reconoce como correcta la computadora y la subraya en rojo, ni es aceptada por algunos puristas del derecho. Salvo su condena por los buenos samaritanos (personas que les gusta ayudar a otras personas) y por los buenos pastores de cualquier secta religiosa o política, golpear, violar o asesinar mujeres, desde el origen de la humanidad y en todos los pueblos y culturas de la tierra, es cosa común e insuperable, por más que se la critique, se la satanice o condene. Pareciera que se tratara de algo consustancial de los genes (elementos de un cromosoma que condiciona la transmisión y la manifestación de un carácter hereditario determinado). Se parece a la violencia intrafamiliar. Está ahí, pero, cuando más, se la considera cosa baladí. Y baladí es palabra árabe, que define algo fútil, poco importante. Algo terrible para nosotros, los herederos de la cultura judeo-cristiana de occidente traída por los españoles revuelta con una cultura árabe que arrastra una inconmensurable carga anti femenina. Un radical diría que si la violencia intrafamiliar no tiene remedio, habría que desaparecer la familia o talforma de organización social. Pero sociológicamente, universalmente todos los pueblos de la tierra no han encontrado otra forma de organizarse, reproducirse y permanecer conforme a las buenas costumbres de la sociedad, con todo y sus deformaciones y sus vicios, en su trayectoria, mortal por necesidad, fatal como la defendida, legalizada y bien protegida explotación del hombre por el hombre, aunque, dicho así, esto suene aborrecible y abominable (abominar: detestar, odiar) para los de ideología ultra capitalista.Y, como se trata de ser pesimistas, es de observar que a la luz del pensamiento moderno el edificio de la familia tradicional también muestra inocultables cuarteaduras, pese a las jaculatorias de la iglesia y a las dificultades de asegurar (los clanes familiares)las bien o mal habidas herencias de las familias supermillonarias del planeta.

Regresando a lo de los imbatibles feminicidios, su desaparición, como ya fue señalado, resulta casiimposiblepor ser una compulsión sospechosamente ligada indisolublemente a la propia especie, la cual (la especie) tampoco es desaparecible si queremos continuar habitando la tierra. Alcanzar en tal sentido la emancipación femenina (liberarla de la subordinación que la condena a su condición de víctima a perpetuidad) resulta algo fuera de la realidad, como una utopía, pues la utopía es un sistema o proyecto ideal que no se puede realizar. Y no se crea que han sido pocos los utopistas que postulan el establecimiento de comunidades felices ubicadas en lugares cerrados, como una ciudad, isla, etc., desde Platón, pasando por San Agustín (La Ciudad de Dios), Tomás Campanella (La Ciudad del Sol), Santo Tomás, hasta Carlos Fourier, achacando la infelicidad humana a haber dejado de creer en dios, en un caso, o, en otro, por culpa del dinero que todo lo compra y lo corrompe, etc.Dejando a un lado a los utopistas, pues, ¿quién será el científico que dé con la solución de la violencia contra las mujeres, las violaciones y los feminicidios en todo el planeta?

Aunque resultaría espantoso, un convencido en la justicia del ojo por ojo y diente por diente, propone que así como se atenúa el delito de asesinato en defensa propia, si las mujeres que van a ser asesinadas mataran a los asesinos, se acabarían éstos. De otro modo, seguiremos en las mismas. Claro que ello, según el diccionario, sería como optar por el aspecto más desfavorable del problema. Así que…