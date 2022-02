El destino común y corriente del carnaval “Internacional” Mazatlán, más allá de Tacuichamona y más acá de Villa Unión, más provinciano que cosmopolita, tradicional y costumbrista por no perderse del gusto y el placer de lo trascendentalmente local, estatal y nacional, encajonado y acojonado entre la costa y la sierra, la alegórica y la falsa alegría en tiempos del consumismo y el egocentrismo voraces, al final nomás queda un regustoso asco de cañería por las aguas negrasy una depresión paranoica de los perros en las azoteas.

Guardando la distancia que no se guarda en el carnaval porque es la masa-amorfa de la gente amontonada, en movimiento, nadie se guarda nada en ese alguien de algunos para meter mano en las partes íntimas que se exponen por públicas, manoseando lo púbico y lo púdico, no existiendo lo privado ni lo privativo, donde nadie se priva de nadie y de alguien en lo popular y en lo de élite, donde el pueblo no existe por más que sea la fiesta (de y para) el pueblo, donde una ciudad y un puerto desaparecen no nada más en la brumatinal neblinosa, porque en la noche es un escándalo ruidoso y contaminante de pólvora y humo, mientras la música de banda es el reventón audiovisual y corporal entre el baile y la danza desparpajados sobre las olas altas y sobre una anacronismo de acrónimo y de marca comercial-carnavalesca y carnestolenda sobre la desplazada significación socio-cultural por la mercadotecniacarnavalera.

Una sociedad como la marismeña-mazatleca, reaccionaria y conservadora, tiene y obtiene del carnaval lo que para la autoridad municipal y los empresarios hoteleros y restauranteros quieren: negocio y ganancia, fiesta y consumo para la clientela porteña y fuereña, servicios públicos deficientes y fraudulentos con las obras públicas urbanas, céntricas y periféricas.

Si alguien muere en carnaval tiene que morir fuera de los límites del carnaval, haber-a ver, ¿quiénes limitan a quiénes con el coronavirus-carnaval 2022, la ciudad o el puerto, la autoridad municipal o los empresarios hoteleros-restauranteros, el gobierno estatal o la secretaría de salud, los contagiados o los muertos?

He aquí por qué la sociedad marismeña-mazatleca es reaccionaria y conservadora: le escandaliza lo que le produce gusto, placer y asco por lo que organiza y por lo que participa.

La supuesta imagen icónica de Mazatlán y el Carnaval Internacional cromático es un montaje mercadotécnico, al vacío, como si un mar de fondo del desastre y de la ruindad en el paisaje natural y arquitectónico está sustentando en la insustentabilidad perniciosa y herrumbrosa. marina y urbanamente, generándose para apantallar fantasmáticamente en el presente lo que icónicamente representa ser y no es a la vez más que un mar de fondo-fondeandoante y tras-las-tres-islas, cayéndose a pedazos el atardecer-crepuscular con el rayo verde frente a las Torres Altas.

El Mazatlán del futuro es el presente que está pasando a pasado inmediato, no habiendo más futuro que el mediático publipropagandístico con la gentrificación en espacios viejoscon una renovación urbana selectiva, privada y privativa comercialmente con la marcaMazatlán o el Carnaval “Internacional” Mazatlán con los empresarios desarrollistas inmobiliarios turísticos concentrados en ARHE y lo que el Embajador-Quirino mande exclusivamente al Ocean Palace desde España.

Eso sí, el destino común y corriente del carnaval, no es para el beneficio de los marismeños-mazatlecos, porque son los papaquis, las comparsas y l@s barrender@s tras los carros alegóricos y bajos las lumbrosas luminarias que una vez al año iluminan la opacidad con que se encandila a propios, ajenos y extraños con la rumbosidad carnavalera y carnavalesca que, en las auditorias, siempre hay más ganancias para quienes las ganan y más pérdidas para quienes las gastan gracias al erario y a los servicios públicos de primer mundo para el tercer mundo (de y en) las colonias que el Rey-Memo las trata como le da su regalada gana con sus obras públicas de basuras y aguas negras y coronavirus con Pacífico y “el aumento del índice de estupidez de los ciudadanos” con la 4T del derRocha Moya carnavalero y carnavalesco y su inteligencia de comparsa manifiesta de Papaquis Primero.